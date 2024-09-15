Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Абнер из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Гради Жонатан нанес удар головой, но Лукас Перри спокойно отбил мяч.

43' Мачадо Дейвер пробует нанести удар издали, но Лукас Перри держит все под контролем

41' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Томассон Адриен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Медина Факундо не смог попасть в створ ударом издали

34' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Хорошую попытку сделал Ляказетт Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Хорошую попытку сделал Абнер . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Перри Лукас взял и забрал мяч на выходе

18' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Гради Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Хусанов Абдукодир пробует нанести удар издали, но Лукас Перри держит все под контролем

12' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Лион отменен из-за положения "вне игры".

11' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лион

10' Мэйтленд-Найлс Эйнсли навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Ляказетт Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Мэйтленд-Найлс Эйнсли навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Лион

4' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Ланс начинает с центра поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре