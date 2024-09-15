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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Ланс
0:0
Конец матча
Лион
0'
90'+6

Ход матча

58'
Оджедиран Хамзат
Коста Давид
 
65'
 
Микаутадзе Жорж
Орбан Гифт
65'
 
Верету Жордан
Толиссо Корентен
70'
Ласкари Реми Лебо
Саид Уэсли
 
80'
 
Фофана Малик
Абнер
84'
Сотока Флориан
Томассон Адриен
 
84'
Зарури Анасс
Сатриано Мартин
 
85'
Эль-Айнауи Нейл
Диуф Энди
 
88'
 
Тессманн Таннер
Матич Неманья

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 8
  • 4 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 493 Количество передач 418
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 109
Ланс 63.3% (69)
X 21.1% (23)
Лион 15.6% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
25
Хусанов
Абдукодир
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
3
Мачадо
Дейвер
28
Томассон
Адриен
18
Диуф
Энди
10
Коста
Давид
7
Сотока
Флориан
22
Саид
Уэсли
23
Перри
Лукас
22
Мата
Клинтон
55
Чалета-Цар
Дуе
19
Ньякат
Мусса
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
6
Какере
Максанс
31
Матич
Неманья
8
Толиссо
Корентен
16
Абнер
9
Орбан
Гифт
10
Ляказетт
Александр
Ланс
3-4-1-2
Лион
3-5-2

История личных встреч

Ланс
Лион

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

18 матчей

33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
0:3
Л1
3:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
0:2
К
2:3
Л1
0:1
К
1:2
Л1
3:0
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:2
ТМС
2:2
Л1
3:0

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.56
1.56

Среднее время на гол

57
57

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

1.44
1.44

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

62
62

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саид Уэсли 1 0.25
Чавес Джоаннер 1 0.25
Франковски Пшемыслав 1 (1) 0.25
Агилар Рубен 0 0
Зарури Анасс 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орбан Гифт 2 0.5
Толиссо Корентен 1 0.25
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0.25
Ляказетт Александр 0 0
Фофана Малик 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ласкари Реми Лебо 2 0
Мачадо Дейвер 0 1
Гради Жонатан 1 0
Агилар Рубен 1 0
Сотока Флориан 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0
Уильям Стилл 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толиссо Корентен 1 0
Мата Клинтон 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Адриэлсон 1 0
Абнер 1 0
Орбан Гифт 1 0

Результаты матчей

Ланс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Лион
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Лион
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
4
Ланс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Лион
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Монако - Ланс 1:1 Панатинаикос - Ланс 2:0 Ланс - Брест 2:0 Ланс - Панатинаикос 2:1
Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0 Ланс - Кортрейк 6:3 Ланс - Монпелье 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 2:0 Марсель - Ланс 2:1 Ланс - Клермон 1:0 Мец - Ланс 2:1 Ланс - Гавр 1:1 Лилль - Ланс 2:1
Лион
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0
Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3

Результаты матчей

Ланс
Лион

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ланс
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 3 12
2.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
3.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
Ланс
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
5.
Нант
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
Ренн
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
8.
Лилль
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10.
Страсбург
 Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
11.
Тулуза
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
13.
Лион
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
15.
Сент-Этьен
 Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
16.
Осер
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
17.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 1 3 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Ренн
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
14.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
16.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Реймс
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Ницца
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
10.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Страсбург
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Ренн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Осер
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Монпелье
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Баркола Бредли 4
ПСЖ Дембеле Усман 3 (2)
Марсель Луис Энрике I 3 (2)
Тулуза Бабика Шави 3
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Монако Камара Ламин 1 1
Ницца Бомбито Мойзе 1 1
Ницца Данте Бонфим 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 96'
    Хорошую попытку сделал Оджедиран Хамзат. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 96'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Чалета-Цар Дуе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 95'
    Самба Брис из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Лион пытается что-то создать.
  • 94'
    Лион пытается что-то создать.
  • 94'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 94'
    Хусанов Абдукодир из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Лион пытается что-то создать.
  • 94'
    Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Франковски Пшемыслав ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Лион пытается что-то создать.
    • 93'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 93'
      Лион пытается что-то создать.
    • 93'
      Лион контролирует мяч.
    • 92'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Ланс пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Ланс 63.3% (69)
    X 21.1% (23)
    Лион 15.6% (17)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 0:0 Лион

    Исход игры
    Ланс
    63.3% (69)
    Ничья
    21.1% (23)
    Лион
    15.6% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.66% (59)
    Меньше
    44.34% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    75.47% (80)
    Нет
    24.53% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    41.3% (45)
    1:1 Ничья
    19.3% (21)
    1:0 Ланс
    13.8% (15)
    1:2 Лион
    9.2% (10)
    2:0 Ланс
    5.5% (6)
    0:2 Лион
    2.8% (3)
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