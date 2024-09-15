Тур: 4. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Хадж Хаким
0'
4' Желтая карточкаАбакар Силла
1:0
31' ГолНанаси Себастьян
40' Желтая карточкаДуэ Гела
1:1
62' ГолБамба Дьенг
65' Желтая карточкаАнин Флоран
67' Желтая карточкаДиарра Хабиб
90' Желтая карточкаЭмега Эмануэль
90'+8
Ход матча
4'
31'
1:0
40'
62'
1:1
65'
67'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 9
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
469 Количество передач 437
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Дуэ
Гела
13
Соу
Саиду
24
Абакар
Силла
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
30
Фофана
Яхья
21
Лефор
Жордан
26
Анин
Флоран
99
Бамба
Дьенг
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Дуэ ГелаЗащитник
-
13 Соу СаидуЗащитник
-
24 Абакар СиллаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Баква ДиланПолузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Себас ЖеремиПолузащитник
-
14 Мара СекуНападающий
-
-
Главный тренер: Росеньор Лиам
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Лефор ЖорданЗащитник
-
26 Анин ФлоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Бамба ДьенгНападающий
- Запасные игроки
-
16 Зинга МелвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Александр Дюжо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Страсбург
Анже
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
17 матчей
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.22
1.13
Среднее время на гол
73
80
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.12
1.06
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
80
85
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нанаси Себастьян
|2
|0.5
|Эмега Эмануэль
|2
|0.5
|Сантос Андрей
|2
|0.5
|Диарра Хабиб
|1
|0.25
|Баква Дилан
|0
|0
|Дукуре Исмаэль
|0
|0
|Соу Саиду
|0
|0
|Уайли Калеб
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бамба Дьенг
|1
|0.25
|Абделли Химад
|1 (1)
|0.25
|Анин Флоран
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуэ Гела
|2
|0
|Абакар Силла
|2
|0
|Фила Карол
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
|Дукуре Исмаэль
|1
|0
|Эмега Эмануэль
|1
|0
|Сеная Марвин
|1
|0
|Диарра Хабиб
|1
|0
|Морейра Диегу
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бамба Абдулайе
|1
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Анин Флоран
|1
|0
|Аолу Жан-Эде
|1
|0
|Лефор Жордан
|1
|0
|Фофана Яхья
|1
|0
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|Ульд Халед Зинедин
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
|Белкдим Яссин
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Анже
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
Страсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Анже
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
1
0
Страсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Анже
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
80%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
5
63%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Лион - Страсбург 4:3 Страсбург - Ренн 3:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Боруссия М - Страсбург 1:0
Боруссия М - Страсбург 1:0 Страсбург - Фрайбург 2:3 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Страсбург - Мец 2:1 Гавр - Страсбург 3:1 Страсбург - Ницца 1:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 3:1 Тулуза - Страсбург 0:0 Страсбург - Ренн 2:0 Нант - Страсбург 1:3 Страсбург - Монако 0:1
Анже
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Анже - Ницца 1:4 Лилль - Анже 2:0 Анже - Ланс 0:1 Анже - Бастия 1:2
Лорьян - Анже 2:1 Ренн - Анже 2:1 Ле Ман - Анже 2:0 Вольтижер Шатобриан - Анже 2:3 Шатобриан - Анже 2:3 Анже - Дюнкерк 0:0 Анси - Анже 1:2 Анже - По 2:1 Париж - Анже 3:1 Генгам - Анже 1:2 Анже - Труа 2:1 Гренобль - Анже 0:0 Анже - Лаваль 1:1 Конкарно - Анже 2:4 Анже - Амьен 1:3 Валансьен - Анже 0:0
Результаты матчей
Страсбург
Анже
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Страсбург
Анже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|4
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|3 (2)
|Марсель
|Луис Энрике I
|3 (2)
|Тулуза
|Бабика Шави
|3
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Осер
|Хувер Ки-Джана
|1 1
|Монако
|Камара Ламин
|1 1
|Ницца
|Бомбито Мойзе
|1 1
|Ницца
|Данте Бонфим
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Страсбург 1:1 Анже
Исход игры
Страсбург
82.2% (88)
Ничья
14% (15)
Анже
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
48.57% (51)
Меньше
51.43% (54)
Обе команды забьют
Да
59.05% (62)
Нет
40.95% (43)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
37.4% (40)
1:0 Страсбург
25.2% (27)
2:0 Страсбург
12.1% (13)
1:1 Ничья
11.2% (12)
3:1 Страсбург
4.7% (5)
1:2 Анже
2.8% (3)
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