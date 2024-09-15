Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Белкдим Яссин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Баква Дилан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Морейра Диегу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Анже

79' Эмега Эмануэль не смог попасть в створ ударом издали

79' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Аркус Карлан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Ферхат Зинедин пробует нанести удар издали, но Джордже Петрович держит все под контролем

75' Удар от ворот произведет Страсбург

70' Эмега Эмануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Баква Дилан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Рефери не любит споров - именно за это Диарра Хабиб сейчас получил желтую

65' Анин Флоран совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

62' Анин Флоран из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Удар от ворот произведет Страсбург

61' Абделли Химад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Удар от ворот произведет Страсбург

60' Эль-Мелали Фарид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Абделли Химад создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Удар от ворот произведет Страсбург

55' Абделли Химад не смог попасть в створ ударом издали

53' Удар от ворот произведет Страсбург

53' Эль-Мелали Фарид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Белькебла Арис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Нанаси Себастьян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе

48' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Абделли Химад получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Абделли Химад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.