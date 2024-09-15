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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Страсбург
1:1
Конец матча
Анже
0'
4' Желтая карточка
Абакар Силла
1:0
31' Гол
Нанаси Себастьян
40' Желтая карточка
Дуэ Гела
1:1
62' Гол
Бамба Дьенг
65' Желтая карточка
Анин Флоран
67' Желтая карточка
Диарра Хабиб
90' Желтая карточка
Эмега Эмануэль
90'+8

Ход матча

4'
Абакар Силла
 
31'
Нанаси Себастьян
(Баква Дилан)
1:0
40'
Дуэ Гела
 
62'
1:1
Бамба Дьенг
(Анин Флоран)
65'
 
Анин Флоран
67'
Диарра Хабиб
 
72'
Мара Секу
Диарра Хабиб
 
72'
 
Sidiki Cherif
Эль-Мелали Фарид
72'
 
Ферхат Зинедин
Аллевина Джим
72'
Мванга Жуниор
Дукуре Исмаэль
 
73'
 
Белкдим Яссин
Аолу Жан-Эде
79'
 
Рао-Лисоа Лилиан
Аркус Карлан
85'
Себас Жереми
Нанаси Себастьян
 
90'
Эмега Эмануэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 469 Количество передач 437
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 107
Страсбург 82.2% (88)
X 14% (15)
Анже 3.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Петрович
Джордже
22
Дуэ
Гела
13
Соу
Саиду
24
Абакар
Силла
8
Сантос
Андрей
29
Дукуре
Исмаэль
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
7
Морейра
Диегу
15
Нанаси
Себастьян
10
Эмега
Эмануэль
30
Фофана
Яхья
2
Аркус
Карлан
24
Emmanuel
Biumla
21
Лефор
Жордан
26
Анин
Флоран
93
Белькебла
Арис
6
Аолу
Жан-Эде
18
Аллевина
Джим
10
Абделли
Химад
28
Эль-Мелали
Фарид
99
Бамба
Дьенг
Страсбург
3-2-4-1
Анже
4-2-3-1

История личных встреч

Страсбург
Анже

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

17 матчей

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
2:1
К
0:0
Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
2:2
К
2:0
Л2
1:2
Л2
0:0
Л2
2:0
Л2
3:0

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.22
1.13

Среднее время на гол

73
80

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.12
1.06

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

80
85

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нанаси Себастьян 2 0.5
Эмега Эмануэль 2 0.5
Сантос Андрей 2 0.5
Диарра Хабиб 1 0.25
Баква Дилан 0 0
Дукуре Исмаэль 0 0
Соу Саиду 0 0
Уайли Калеб 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бамба Дьенг 1 0.25
Абделли Химад 1 (1) 0.25
Анин Флоран 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуэ Гела 2 0
Абакар Силла 2 0
Фила Карол 1 0
Мара Секу 1 0
Дукуре Исмаэль 1 0
Эмега Эмануэль 1 0
Сеная Марвин 1 0
Диарра Хабиб 1 0
Морейра Диегу 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бамба Абдулайе 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Анин Флоран 1 0
Аолу Жан-Эде 1 0
Лефор Жордан 1 0
Фофана Яхья 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Ульд Халед Зинедин 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Белкдим Яссин 1 0

Результаты матчей

Страсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Анже
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Страсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Анже
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

1
0
Страсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Анже
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
80%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
5
63%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Лион - Страсбург 4:3 Страсбург - Ренн 3:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Боруссия М - Страсбург 1:0
Боруссия М - Страсбург 1:0 Страсбург - Фрайбург 2:3 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Страсбург - Мец 2:1 Гавр - Страсбург 3:1 Страсбург - Ницца 1:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 3:1 Тулуза - Страсбург 0:0 Страсбург - Ренн 2:0 Нант - Страсбург 1:3 Страсбург - Монако 0:1
Анже
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Анже - Ницца 1:4 Лилль - Анже 2:0 Анже - Ланс 0:1 Анже - Бастия 1:2
Лорьян - Анже 2:1 Ренн - Анже 2:1 Ле Ман - Анже 2:0 Вольтижер Шатобриан - Анже 2:3 Шатобриан - Анже 2:3 Анже - Дюнкерк 0:0 Анси - Анже 1:2 Анже - По 2:1 Париж - Анже 3:1 Генгам - Анже 1:2 Анже - Труа 2:1 Гренобль - Анже 0:0 Анже - Лаваль 1:1 Конкарно - Анже 2:4 Анже - Амьен 1:3 Валансьен - Анже 0:0

Результаты матчей

Страсбург
Анже

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Анже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 3 12
2.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
3.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
Ланс
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Нант
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
Ренн
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
8.
Лилль
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10.
Страсбург
 Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
11.
Тулуза
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
13.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
14.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
15.
Сент-Этьен
 Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
16.
Осер
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
17.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 1 3 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Ренн
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
16.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Реймс
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Ницца
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
10.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Страсбург
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Ренн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Осер
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Монпелье
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Баркола Бредли 4
ПСЖ Дембеле Усман 3 (2)
Марсель Луис Энрике I 3 (2)
Тулуза Бабика Шави 3
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Монако Камара Ламин 1 1
Ницца Бомбито Мойзе 1 1
Ницца Данте Бонфим 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Страсбург: 51%, Анже: 49%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 95'
    Контроль мяча: Страсбург: 51%, Анже: 49%.
  • 94'
    Эмега Эмануэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 94'
    Эмега Эмануэль наказан за толчок Белкдим Яссин
  • 94'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • 93'
    Белкдим Яссин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 93'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Анже.
  • 92'
    Соу Саиду из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Ферхат Зинедин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Мара Секу ослабляет давление, выбив мяч.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 107
    Страсбург 82.2% (88)
    X 14% (15)
    Анже 3.7% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 1:1 Анже

    Исход игры
    Страсбург
    82.2% (88)
    Ничья
    14% (15)
    Анже
    3.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.57% (51)
    Меньше
    51.43% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    59.05% (62)
    Нет
    40.95% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Страсбург
    37.4% (40)
    1:0 Страсбург
    25.2% (27)
    2:0 Страсбург
    12.1% (13)
    1:1 Ничья
    11.2% (12)
    3:1 Страсбург
    4.7% (5)
    1:2 Анже
    2.8% (3)
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