Тур: 4. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Пиньяр Жереми
0'
9' Желтая карточкаСейду Алиду
22' Желтая карточкаНзингула Рабби
1:0
24' ГолБлас Людовик
2:0
35' ГолМюинга Арно
51' Undefined phrase: football_event_Адамс Акор
3:0
60' ГолГрёнбек Альберт
Ход матча
9'
22'
24'
1:0
35'
2:0
51'
60'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
220 Количество передач 228
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Хатебур
Ханс
36
Сейду
Алиду
11
Блас
Людовик
29
Тшато
Энзо
77
Сако
Фалае
22
Фаяд
Халил
11
Саванье
Тежи
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Хатебур ХансЗащитник
- Защитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Блас ЛюдовикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Галлон ГотьеВратарь
-
15 Файе МикаилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Камара ГленПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гуйри АминНападающий
-
27 Жота СерранНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Полузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Шеннахи ТеоПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Иссуфу ЯнисНападающий
-
10 Хазри ВахбиНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ренн
Монпелье
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
31 матч
45.2%
25.8%
29%
14 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.5%
45.2%
19.3%
11 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
12
Голов в среднем за матч
1.63
0.8
Среднее время на гол
55
112
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.27
0.81
Среднее время на гол
71
110
Всего голов
45
25
Голов в среднем за матч
1.45
0.81
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
62
111
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|2
|0.5
|Гуйри Амин
|1
|0.25
|Грёнбек Альберт
|1
|0.25
|Буриго Бенжамен
|1
|0.25
|Эстигор Лео
|1
|0.25
|Мюинга Арно
|1
|0.25
|Мейстер Хенрик
|1
|0.25
|Сантамария Батист
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|1
|0.25
|Саванье Тежи
|1 (1)
|0.25
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстигор Лео
|2
|0
|Сейду Алиду
|2
|0
|Ву Кристофер
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Ассиньон Лоренс
|1
|0
|Джеймс Джордан
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферри Жордан
|2
|0
|Нзингула Рабби
|2
|0
|Хазри Вахби
|1
|0
|Сако Фалае
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Куяте Кики
|1
|0
|Шотар Жорис
|1
|0
|Аль-Тамари Мусса
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Монпелье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ренн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Монпелье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
0
1
Ренн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Монпелье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
2
50%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Реймс - Ренн 2:1 Страсбург - Ренн 3:1 Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0
Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3 Ренн - Тулуза 1:2 Монако - Ренн 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Страсбург - Ренн 2:0 Ренн - Марсель 2:0
Монпелье
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монпелье - Нант 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Монпелье - Страсбург 1:1 Майнц - Монпелье 3:1
Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 1:1 Монпелье - Лорьян 2:0 Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 Ницца - Монпелье 1:2 Монпелье - Страсбург 2:2
Результаты матчей
Ренн
Монпелье
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ренн
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|7.
|3:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|17.
|0:3 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 13
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|2.
|3:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|0:3 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|3:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|0:3 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|4
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|3 (2)
|Марсель
|Луис Энрике I
|3 (2)
|Ренн
|Блас Людовик
|2 (2)
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Осер
|Хувер Ки-Джана
|1 1
|Монако
|Камара Ламин
|1 1
|Ницца
|Бомбито Мойзе
|1 1
|Ницца
|Данте Бонфим
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ренн 3:0 Монпелье
Исход игры
Ренн
86.9% (93)
Ничья
11.2% (12)
Монпелье
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
50% (53)
Меньше
50% (53)
Обе команды забьют
Да
58.49% (62)
Нет
41.51% (44)
Популярный счёт
2:1 Ренн
41.1% (44)
1:0 Ренн
25.2% (27)
2:0 Ренн
14% (15)
1:1 Ничья
10.3% (11)
3:1 Ренн
2.8% (3)
3:0 Ренн
1.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!