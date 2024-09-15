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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Ренн
3:0
Второй тайм: 76'
Монпелье
0'
9' Желтая карточка
Сейду Алиду
22' Желтая карточка
Нзингула Рабби
1:0
24' Гол
Блас Людовик
2:0
35' Гол
Мюинга Арно
51' Undefined phrase: football_event_
Адамс Акор
3:0
60' Гол
Грёнбек Альберт

Ход матча

9'
Сейду Алиду
 
22'
 
Нзингула Рабби
24'
Блас Людовик
(Грёнбек Альберт)
1:0
35'
Мюинга Арно
(Ассиньон Лоренс)
2:0
51'
 
Адамс Акор
60'
Грёнбек Альберт
(Сантамария Батист)
3:0
67'
 
Кулибали Танги
Фаяд Халил
67'
 
Иссуфу Янис
Ферри Жордан
68'
Мюинга Арно
Грёнбек Альберт
 
68'
Жота Серран
Гуйри Амин
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 220 Количество передач 228
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 107
Ренн 86.9% (93)
X 11.2% (12)
Монпелье 1.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ренн
Ничья
Монпелье
4.90
8.10
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99.20
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
33
Хатебур
Ханс
4
Ву
Кристофер
36
Сейду
Алиду
22
Ассиньон
Лоренс
6
Матусива
Азор
8
Сантамария
Батист
3
Трюффер
Адриен
11
Блас
Людовик
9
Мюинга
Арно
7
Грёнбек
Альберт
40
Лекомт
Бенжамен
29
Тшато
Энзо
45
Джодич
Стефан
5
Модибо
Саньян
77
Сако
Фалае
19
Нзингула
Рабби
22
Фаяд
Халил
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
70
Кулибали
Танги
8
Адамс
Акор
Ренн
3-4-3
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Ренн
Монпелье

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

31 матч

45.2%
25.8%
29%
14 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.5%
45.2%
19.3%
11 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
3:0
Л1
2:4
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
0:4
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
2:0
КЛ
2:0
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:0

Голы

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

1.63
0.8

Среднее время на гол

55
112

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.27
0.81

Среднее время на гол

71
110

Всего голов

45
25

Голов в среднем за матч

1.45
0.81

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

62
111

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 2 0.5
Гуйри Амин 1 0.25
Грёнбек Альберт 1 0.25
Буриго Бенжамен 1 0.25
Эстигор Лео 1 0.25
Мюинга Арно 1 0.25
Мейстер Хенрик 1 0.25
Сантамария Батист 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 1 0.25
Саванье Тежи 1 (1) 0.25

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстигор Лео 2 0
Сейду Алиду 2 0
Ву Кристофер 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Ассиньон Лоренс 1 0
Джеймс Джордан 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 2 0
Нзингула Рабби 2 0
Хазри Вахби 1 0
Сако Фалае 1 0
Норден Арно 1 0
Модибо Саньян 1 0
Куяте Кики 1 0
Шотар Жорис 1 0
Аль-Тамари Мусса 1 0

Результаты матчей

Ренн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Монпелье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ренн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Монпелье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
1
Ренн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Монпелье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
2
50%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Реймс - Ренн 2:1 Страсбург - Ренн 3:1 Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0
Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3 Ренн - Тулуза 1:2 Монако - Ренн 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Страсбург - Ренн 2:0 Ренн - Марсель 2:0
Монпелье
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монпелье - Нант 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Монпелье - Страсбург 1:1 Майнц - Монпелье 3:1
Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 1:1 Монпелье - Лорьян 2:0 Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 Ницца - Монпелье 1:2 Монпелье - Страсбург 2:2

Результаты матчей

Ренн
Монпелье

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ренн
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 3 12
2.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
3.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
Нант
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5.
Ланс
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Гавр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
7.
Ренн
 3:0 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
8.
Лилль
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Страсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
10.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
12.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
13.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
14.
Сент-Этьен
 Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
15.
Осер
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
16.
Тулуза
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
17.
Монпелье
 0:3 Заявка 4 0 1 3 2 - 13 1
18.
Анже
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Ренн
 3:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Нант
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
15.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Монпелье
 0:3 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Гавр
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Ницца
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
9.
Реймс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Страсбург
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Ренн
 3:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Осер
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Монпелье
 0:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Баркола Бредли 4
ПСЖ Дембеле Усман 3 (2)
Марсель Луис Энрике I 3 (2)
Ренн Блас Людовик 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Монако Камара Ламин 1 1
Ницца Бомбито Мойзе 1 1
Ницца Данте Бонфим 2
Весь список
  • 73'
    Джодич Стефан из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 73'
    Адамс Акор наказан за толчок Ву Кристофер
  • 72'
    Саванье Тежи возвращается на поле.
  • 71'
    Матч возобновлен
  • 71'
    Саванье Тежи пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем
  • 71'
    Ох, нехорошо это выглядит. Саванье Тежи получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 70'
    Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 70'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    Прогнозы 107
    Ренн 86.9% (93)
    X 11.2% (12)
    Монпелье 1.9% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Монпелье
    4.90
    8.10
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    99.20
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    Где смотреть матч Ренн 3:0 Монпелье онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 3:0 Монпелье

    Исход игры
    Ренн
    86.9% (93)
    Ничья
    11.2% (12)
    Монпелье
    1.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (53)
    Меньше
    50% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    58.49% (62)
    Нет
    41.51% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    41.1% (44)
    1:0 Ренн
    25.2% (27)
    2:0 Ренн
    14% (15)
    1:1 Ничья
    10.3% (11)
    3:1 Ренн
    2.8% (3)
    3:0 Ренн
    1.9% (2)
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