Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

81' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Нзингула Рабби совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

77' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Тшато Энзо из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Матч возобновлен

71' Саванье Тежи пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем

71' Ох, нехорошо это выглядит. Саванье Тежи получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Модибо Саньян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Тактическая замена. Грёнбек Альберт уходит с поля и его заменяет Жота

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Сако Фалае из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Ренн

64' Нзингула Рабби не смог попасть в створ ударом издали

60' Г О О О О Л - Грёнбек Альберт забивает с правой ноги!

60' Сейду Алиду оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Удар от ворот произведет Монпелье

59' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Матч возобновлен

57' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

56' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

55' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Монпелье отменен из-за положения "вне игры".

53' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Монпелье

47' Фаяд Халил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Фаяд Халил пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем

46' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника