  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Ренн
3:0
Конец матча
Монпелье
0'
8' Желтая карточка
Сейду Алиду
22' Желтая карточка
Модибо Саньян
1:0
24' Гол
Блас Людовик
2:0
35' Гол
Мюинга Арно
51' Undefined phrase: football_event_
Адамс Акор
3:0
60' Гол
Грёнбек Альберт
79' Желтая карточка
Нзингула Рабби
85' Желтая карточка
Джодич Стефан
90'+5

Ход матча

8'
Сейду Алиду
 
22'
 
Модибо Саньян
24'
Блас Людовик
(Грёнбек Альберт)
1:0
35'
Мюинга Арно
(Ассиньон Лоренс)
2:0
51'
 
Адамс Акор
60'
Грёнбек Альберт
(Сантамария Батист)
3:0
67'
 
Кулибали Танги
Фаяд Халил
67'
 
Иссуфу Янис
Ферри Жордан
68'
Мюинга Арно
Грёнбек Альберт
 
68'
Жота Серран
Гуйри Амин
 
79'
 
Нзингула Рабби
82'
Блас Людовик
Трюффер Адриен
 
82'
Нагида Махамаду
Камара Глен
 
85'
 
Джодич Стефан
86'
 
Хазри Вахби
Нзингула Рабби
88'
 
Шеннахи Тео
Тшато Энзо
89'
Джеймс Джордан
Матусива Азор
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 456 Количество передач 446
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 107
Ренн 86.9% (93)
X 11.2% (12)
Монпелье 1.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
33
Хатебур
Ханс
4
Ву
Кристофер
36
Сейду
Алиду
22
Ассиньон
Лоренс
6
Матусива
Азор
8
Сантамария
Батист
3
Трюффер
Адриен
11
Блас
Людовик
9
Мюинга
Арно
7
Грёнбек
Альберт
40
Лекомт
Бенжамен
29
Тшато
Энзо
45
Джодич
Стефан
5
Модибо
Саньян
77
Сако
Фалае
19
Нзингула
Рабби
22
Фаяд
Халил
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
70
Кулибали
Танги
8
Адамс
Акор
Ренн
3-4-3
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Ренн
Монпелье

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

31 матч

45.2%
25.8%
29%
14 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.5%
45.2%
19.3%
11 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
3:0
Л1
2:4
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
0:4
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
2:0
КЛ
2:0
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:0

Голы

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

1.63
0.8

Среднее время на гол

55
112

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.27
0.81

Среднее время на гол

71
110

Всего голов

45
25

Голов в среднем за матч

1.45
0.81

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

62
111

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 2 0.5
Гуйри Амин 1 0.25
Грёнбек Альберт 1 0.25
Буриго Бенжамен 1 0.25
Эстигор Лео 1 0.25
Мюинга Арно 1 0.25
Мейстер Хенрик 1 0.25
Сантамария Батист 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 1 0.25
Саванье Тежи 1 (1) 0.25

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстигор Лео 2 0
Сейду Алиду 2 0
Ву Кристофер 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Ассиньон Лоренс 1 0
Джеймс Джордан 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 2 0
Модибо Саньян 2 0
Нзингула Рабби 2 0
Хазри Вахби 1 0
Сако Фалае 1 0
Норден Арно 1 0
Куяте Кики 1 0
Шотар Жорис 1 0
Аль-Тамари Мусса 1 0
Джодич Стефан 1 0

Результаты матчей

Ренн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Монпелье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ренн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Монпелье
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
1
Ренн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Монпелье
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
3
23%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
2
50%
5
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Реймс - Ренн 2:1 Страсбург - Ренн 3:1 Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0
Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3 Ренн - Тулуза 1:2 Монако - Ренн 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Страсбург - Ренн 2:0 Ренн - Марсель 2:0
Монпелье
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монпелье - Нант 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Монпелье - Страсбург 1:1 Майнц - Монпелье 3:1
Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 1:1 Монпелье - Лорьян 2:0 Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 Ницца - Монпелье 1:2 Монпелье - Страсбург 2:2

Результаты матчей

Ренн
Монпелье

Точный счет

3:0
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

3:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Ренн
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 3 12
2.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
3.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
Ланс
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Нант
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
Ренн
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
8.
Лилль
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10.
Страсбург
 Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
11.
Тулуза
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
13.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
14.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
15.
Сент-Этьен
 Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
16.
Осер
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
17.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 1 3 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Ренн
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
16.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Реймс
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Ницца
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
10.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Страсбург
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Ренн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Осер
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Монпелье
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Баркола Бредли 4
ПСЖ Дембеле Усман 3 (2)
Марсель Луис Энрике I 3 (2)
Тулуза Бабика Шави 3
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Монако Камара Ламин 1 1
Ницца Бомбито Мойзе 1 1
Ницца Данте Бонфим 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 107
    Ренн 86.9% (93)
    X 11.2% (12)
    Монпелье 1.9% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ренн 3:0 Монпелье онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 3:0 Монпелье

    Исход игры
    Ренн
    86.9% (93)
    Ничья
    11.2% (12)
    Монпелье
    1.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (53)
    Меньше
    50% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    58.49% (62)
    Нет
    41.51% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    41.1% (44)
    1:0 Ренн
    25.2% (27)
    2:0 Ренн
    14% (15)
    1:1 Ничья
    10.3% (11)
    3:1 Ренн
    2.8% (3)
    3:0 Ренн
    1.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный