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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Тулуза
2:0
Конец матча
Гавр
0'
53' Желтая карточка
Кинг Джошуа
57' Желтая карточка
Санганте Аруна
1:0
70' Гол
Бабика Шави
2:0
86' Гол
Гбоо Янн
90'+5

Ход матча

53'
Кинг Джошуа
 
57'
 
Санганте Аруна
58'
Суасо Габриэль
Доннум Арон
 
58'
Кассерес Кристиан
Шмидт Никлас
 
58'
Бабика Шави
Кинг Джошуа
 
63'
 
Грандсир Самуэль
Сумаре Исса
63'
 
Джуджу Антуан
Сабби Эммануэль
63'
 
Туре Абдулайе
Н'диайе Рассул
70'
Бабика Шави
(Николайсен Расмус)
1:0
76'
 
Него Лоик
Сальмье Йоанн
82'
Крессвел Чарли
Сидибе Джибриль
 
82'
Зайц Миха
Абухляль Закария
 
82'
 
Хусни Илиес
Кехта Ясин
86'
Гбоо Янн
(Кассерес Кристиан)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 520 Количество передач 441
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 107
Тулуза 59.8% (64)
X 25.2% (27)
Гавр 15% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Ресте
Гийом
19
Сидибе
Джибриль
2
Николайсен
Расмус
3
Маккензи
Марк
12
Каманзи
Уоррен
8
Сьерро
Венсан
20
Шмидт
Никлас
15
Доннум
Арон
7
Абухляль
Закария
13
Кинг
Джошуа
10
Гбоо
Янн
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
22
Сальмье
Йоанн
4
Льорис
Готье
27
Опери
Кристофер
8
Кехта
Ясин
14
Кузяев
Далер
19
Н'диайе
Рассул
45
Сумаре
Исса
10
Касимир
Хосуэ
11
Сабби
Эммануэль
Тулуза
3-4-3
Гавр
4-3-3

История личных встреч

Тулуза
Гавр

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
1:2
Л2
4:0
Л2
1:1
Л2
0:1
Л2
4:3
Л1
0:1
Л1
2:1

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.75
0.75

Среднее время на гол

32
120

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.63
1.13

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
80

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабика Шави 3 0.75
Гбоо Янн 1 0.25
Сидибе Джибриль 0 0
Николайсен Расмус 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Абдулайе 2 (2) 0.5
Льорис Готье 1 0.25
Н'диайе Рассул 1 0.25
Санганте Аруна 1 0.25
Опери Кристофер 0 0
Зуауи Янис 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 2 0
Магри Франк 0 1
Кинг Джошуа 1 0
Мартинес Карлес 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Бабика Шави 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касимир Хосуэ 2 0
Санганте Аруна 2 0
Льорис Готье 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0
Н'диайе Рассул 1 0
Джуджу Антуан 1 0

Результаты матчей

Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Гавр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Тулуза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гавр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
2
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Гавр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
60%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
67%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тулуза - Марсель 1:3 Ницца - Тулуза 1:1 Тулуза - Нант 0:0 Тулуза - Вальядолид 0:2
Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2 Тулуза - Марсель 2:2 Ренн - Тулуза 1:2 Тулуза - Страсбург 0:0 Клермон - Тулуза 0:3 Тулуза - Лион 2:3 Гавр - Тулуза 1:0 Тулуза - Ницца 2:1
Гавр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гавр - Осер 3:1 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Гавр - ПСЖ 1:4 Гавр - Бохум 0:6
Гавр - Ред Стар 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 Генгам - Гавр 0:3 Гавр - Лорьян 0:1 Клермон - Гавр 1:1 Фужер - Гавр 0:7 Гавр - Фужер АГЛ 7:0 Гавр - Марсель 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Гавр - Страсбург 3:1 ПСЖ - Гавр 3:3 Гавр - Мец 0:1 Гавр - Нант 0:1 Ланс - Гавр 1:1 Гавр - Монпелье 0:2

Результаты матчей

Тулуза
Гавр

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 3 12
2.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
3.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
Ланс
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Нант
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
Ренн
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
8.
Лилль
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10.
Страсбург
 Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
11.
Тулуза
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
13.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
14.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
15.
Сент-Этьен
 Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
16.
Осер
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
17.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 1 3 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Ренн
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
16.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Реймс
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Ницца
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
10.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Страсбург
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Ренн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Осер
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Монпелье
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
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Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Баркола Бредли 4
ПСЖ Дембеле Усман 3 (2)
Марсель Луис Энрике I 3 (2)
Тулуза Бабика Шави 3
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Монако Камара Ламин 1 1
Ницца Бомбито Мойзе 1 1
Ницца Данте Бонфим 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Тулуза: 53%, Гавр: 47%.
    • 89'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 89'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 89'
      Льорис Готье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Николайсен Расмус из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Хорошую попытку сделал Гбоо Янн. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 88'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 86'
      Кассерес Кристиан сделал результативную передачу.
    • 86'
      Г О О О О Л - Гбоо Янн из команды Тулуза левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 107
    Тулуза 59.8% (64)
    X 25.2% (27)
    Гавр 15% (16)
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    Где смотреть матч Тулуза 2:0 Гавр онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 2:0 Гавр

    Исход игры
    Тулуза
    59.8% (64)
    Ничья
    25.2% (27)
    Гавр
    15% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.95% (43)
    Меньше
    59.05% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    65.71% (69)
    Нет
    34.29% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Тулуза
    28% (30)
    1:1 Ничья
    24.3% (26)
    1:0 Тулуза
    22.4% (24)
    1:2 Гавр
    9.3% (10)
    2:0 Тулуза
    7.5% (8)
    0:2 Гавр
    1.9% (2)
    0:1 Гавр
    1.9% (2)
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