Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Безумный фол. Сьерро Венсан грубо играет против соперника. Пострадал Rassoul Ndiaye

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Опери Кристофер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Опери Кристофер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Сумаре Исса получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Сумаре Исса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Сьерро Венсан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Опери Кристофер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Удар от ворот произведет Тулуза

35' Льорис Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Каманзи Уоррен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Опери Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Тулуза

31' Сьерро Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Тулуза

30' Сумаре Исса не смог попасть в створ ударом издали

30' Доннум Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Гавр

28' Абухляль Закария оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Удар от ворот произведет Тулуза

26' Сумаре Исса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Кехта Ясин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Шмидт Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Санганте Аруна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Санганте Аруна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

19' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Тулуза

18' Rassoul Ndiaye из команды Гавр подал угловой слева.

17' Сабби Эммануэль пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем

16' Сидибе Джибриль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Гавр

16' Санганте Аруна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Сьерро Венсан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Сьерро Венсан из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Rassoul Ndiaye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Гавр

10' Санганте Аруна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Кехта Ясин пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем

8' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

6' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Опери Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Сьерро Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Гавр

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Тулуза начинает с центра поля