Тур: 4. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Ваттеллье Эрик
0'
53' Желтая карточкаКинг Джошуа
57' Желтая карточкаСанганте Аруна
1:0
70' ГолБабика Шави
2:0
86' ГолГбоо Янн
90'+5
Ход матча
53'
57'
70'
1:0
86'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
520 Количество передач 441
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
50
Ресте
Гийом
20
Шмидт
Никлас
15
Доннум
Арон
13
Кинг
Джошуа
10
Гбоо
Янн
30
Десма
Артур
14
Кузяев
Далер
45
Сумаре
Исса
- Основной состав
-
50 Ресте ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
- Нападающий
-
13 Кинг ДжошуаНападающий
-
10 Гбоо ЯннНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Бабика ШавиПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Сумаре ИссаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Зуауи ЯнисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Хусни ИлиесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дигар Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Тулуза
Гавр
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
2.75
0.75
Среднее время на гол
32
120
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.63
1.13
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
80
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бабика Шави
|3
|0.75
|Гбоо Янн
|1
|0.25
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|Николайсен Расмус
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Абдулайе
|2 (2)
|0.5
|Льорис Готье
|1
|0.25
|Н'диайе Рассул
|1
|0.25
|Санганте Аруна
|1
|0.25
|Опери Кристофер
|0
|0
|Зуауи Янис
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|2
|0
|Магри Франк
|0
|1
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Мартинес Карлес
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Бабика Шави
|1
|0
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касимир Хосуэ
|2
|0
|Санганте Аруна
|2
|0
|Льорис Готье
|1
|0
|Юте-Кинкуэ Этьенн
|1
|0
|Н'диайе Рассул
|1
|0
|Джуджу Антуан
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Гавр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Тулуза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гавр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
1
2
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Гавр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
5
5
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
60%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
67%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тулуза - Марсель 1:3 Ницца - Тулуза 1:1 Тулуза - Нант 0:0 Тулуза - Вальядолид 0:2
Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2 Тулуза - Марсель 2:2 Ренн - Тулуза 1:2 Тулуза - Страсбург 0:0 Клермон - Тулуза 0:3 Тулуза - Лион 2:3 Гавр - Тулуза 1:0 Тулуза - Ницца 2:1
Гавр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гавр - Осер 3:1 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Гавр - ПСЖ 1:4 Гавр - Бохум 0:6
Гавр - Ред Стар 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 Генгам - Гавр 0:3 Гавр - Лорьян 0:1 Клермон - Гавр 1:1 Фужер - Гавр 0:7 Гавр - Фужер АГЛ 7:0 Гавр - Марсель 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Гавр - Страсбург 3:1 ПСЖ - Гавр 3:3 Гавр - Мец 0:1 Гавр - Нант 0:1 Ланс - Гавр 1:1 Гавр - Монпелье 0:2
Результаты матчей
Тулуза
Гавр
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Гавр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|4
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|3 (2)
|Марсель
|Луис Энрике I
|3 (2)
|Тулуза
|Бабика Шави
|3
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Осер
|Хувер Ки-Джана
|1 1
|Монако
|Камара Ламин
|1 1
|Ницца
|Бомбито Мойзе
|1 1
|Ницца
|Данте Бонфим
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 2:0 Гавр
Исход игры
Тулуза
59.8% (64)
Ничья
25.2% (27)
Гавр
15% (16)
Тотал 2.5
Больше
40.95% (43)
Меньше
59.05% (62)
Обе команды забьют
Да
65.71% (69)
Нет
34.29% (36)
Популярный счёт
2:1 Тулуза
28% (30)
1:1 Ничья
24.3% (26)
1:0 Тулуза
22.4% (24)
1:2 Гавр
9.3% (10)
2:0 Тулуза
7.5% (8)
0:2 Гавр
1.9% (2)
0:1 Гавр
1.9% (2)
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