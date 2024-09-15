  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Нант
1:2
Конец матча
Реймс
0'
12' Желтая карточка
Паллуа Николя
1:0
28' Гол
Дуглас Гомес
1:1
34' Гол
Манетси Маршал
69' Желтая карточка
Манетси Маршал
89' Желтая карточка
Гбамен Жан-Филипп
1:2
90' Гол
Накамура Кейто
90' Желтая карточка
Амьен-Аду Кельвен
90'+6

Ход матча

12'
Паллуа Николя
 
28'
Дуглас Гомес
(Саймон Мозес)
1:0
34'
1:1
Манетси Маршал
(Сангюи Ноа)
63'
 
Хадра Реда
Теума Тедди
69'
 
Манетси Маршал
72'
Коко Маркус
Дюверн Жан-Кевин
 
72'
Томас Сорба
Кадевере Тино
 
73'
 
Накамура Кейто
Фофана Яя
80'
Ассумани Демен
Лепенан Йоанн
 
80'
Ганаго Игнатиус
Аблин Маттис
 
86'
 
Салама Амин
Дьяките Умар
86'
Гбамен Жан-Филипп
Дуглас Гомес
 
89'
Гбамен Жан-Филипп
 
90'
1:2
Накамура Кейто
(Ито Дзюня)
90'
Амьен-Аду Кельвен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 456 Количество передач 581
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 106
Нант 67% (71)
X 27.4% (29)
Реймс 5.7% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
98
Амьен-Аду
Кельвен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
2
Дюверн
Жан-Кевин
6
Дуглас
Гомес
5
Чиривелья
Педро
10
Кадевере
Тино
8
Лепенан
Йоанн
27
Саймон
Мозес
39
Аблин
Маттис
94
Диуф
Йеванн
23
Бута
21
Кипре
Седрик
5
Агбаду
Эммануэль
55
Сангюи
Ноа
15
Манетси
Маршал
6
Атангана-Эдоа
Валентин
10
Теума
Тедди
7
Ито
Дзюня
22
Дьяките
Умар
71
Фофана
Яя
Нант
4-2-3-1
Реймс
4-3-3

История личных встреч

Нант
Реймс

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

23 матча

21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

17.4%
60.9%
21.7%
4 победы 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.7%
34.8%
43.5%
5 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
3:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л2
2:0
Л2
3:1
КЛ
0:1
Л2
1:1
Л2
2:1
Л2
3:3

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.73
0.92

Среднее время на гол

123
98

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

1.75
0.73

Среднее время на гол

51
123

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.26
0.83

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

71
108

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 2 (1) 0.5
Дуглас Гомес 1 0.25
Мохамед Мостафа 1 0.25
Аблин Маттис 1 0.25
Bahereba Guirassy 1 0.25
Кадевере Тино 0 0
Чиривелья Педро 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ито Дзюня 1 0.25
Фофана Яя 1 0.25
Дьяките Умар 1 0.25
Акиеме Серхио 1 0.25
Манетси Маршал 1 0.25
Накамура Кейто 1 0.25
Бута 0 0
Сангюи Ноа 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коко Маркус 2 0
Паллуа Николя 1 0
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
Гбамен Жан-Филипп 1 0
Кадевере Тино 1 0
Дуглас Гомес 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Зезе Натан 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Амаду 0 1
Дьяките Умар 1 0
Бута 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Манетси Маршал 1 0
Атангана-Эдоа Валентин 1 0
Фофана Яя 1 0

Результаты матчей

Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Реймс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Нант
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Реймс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2
Нант
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Реймс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Монпелье - Нант 1:3 Нант - Осер 2:0 Тулуза - Нант 0:0 Кристал Пэлас - Нант 1:1
Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0 Нант - Лилль 1:2 Брест - Нант 0:0 Монпелье - Нант 1:1 Нант - Ренн 0:3 Гавр - Нант 0:1 Нант - Лион 1:3 Ницца - Нант 1:2 Нант - Страсбург 1:3 Марсель - Нант 2:0 Нант - Мец 0:2
Реймс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реймс - Ренн 2:1 Марсель - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:2 Реймс - Осер 3:1
Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3 Реймс - Флёри-Мерожи 2:0 Реймс - Ренн 2:1 Реймс - Марсель 1:0 Брест - Реймс 1:1 Клермон - Реймс 4:1 Реймс - Монпелье 1:2 Страсбург - Реймс 3:1 Реймс - Ницца 0:0 Лион - Реймс 1:1

Результаты матчей

Нант
Реймс

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Нант
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 3 12
2.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
3.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
Ланс
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Нант
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
Ренн
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
8.
Лилль
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10.
Страсбург
 Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
11.
Тулуза
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
13.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
14.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
15.
Сент-Этьен
 Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
16.
Осер
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
17.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 1 3 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Ренн
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
16.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Реймс
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Ницца
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
10.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Страсбург
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Ренн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Осер
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Монпелье
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
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Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Баркола Бредли 4
ПСЖ Дембеле Усман 3 (2)
Марсель Луис Энрике I 3 (2)
Тулуза Бабика Шави 3
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Монако Камара Ламин 1 1
Ницца Бомбито Мойзе 1 1
Ницца Данте Бонфим 2
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    После классного второго тайма Реймс совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Нант: 44%, Реймс: 56%.
  • 96'
    Нант контролирует мяч.
  • 95'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 95'
    Контроль мяча: Нант: 44%, Реймс: 56%.
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    • 92'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 92'
      Нант контролирует мяч.
    • 92'
      Команда Реймс забила решающий гол в последние минуты игры!
    • 92'
      Манетси Маршал сделал ключевой пас для гола!
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 91'
      Г О О О О Л - Накамура Кейто забивает с правой ноги!
    • 91'
      Салама Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 91'
      Агбаду Эммануэль пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем
    • 91'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Первый тайм
    • 50'
      Команда Нант играла лучше в этом тайме.
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Нант: 47%, Реймс: 53%.
    • 50'
      Бута из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Саймон Мозес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 50'
      Контроль мяча: Нант: 47%, Реймс: 53%.
    • 50'
      Агбаду Эммануэль успешно блокирует удар.
    • 50'
      Саймон Мозес нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 49'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Нант пытается что-то создать.
    • 48'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Кастеллетто Жан-Шарль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 47'
      Агбаду Эммануэль успешно блокирует удар.
    • 47'
      Кадевере Тино из команды Нант нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 47'
      Саймон Мозес из команды Нант подал угловой справа.
    • 47'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 46'
      Агбаду Эммануэль успешно блокирует удар.
    • 46'
      Кадевере Тино из команды Нант нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 46'
      Амьен-Аду Кельвен из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 46'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Нант.
    • 45'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Нант пытается что-то создать.
    • 45'
      Нант контролирует мяч.
    • 45'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Нант: 49%, Реймс: 51%.
    • 45'
      Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 44'
      Реймс контролирует мяч.
    • 44'
      Саймон Мозес из команды Нант в офсайде
    • 43'
      Реймс контролирует мяч.
    • 43'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 42'
      Судья сигнализирует, что Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Дьяките Умар
    • 41'
      Реймс контролирует мяч.
    • 41'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Нант: 53%, Реймс: 47%.
    • 39'
      Хорошую попытку сделал Аблин Маттис. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 39'
      Лепенан Йоанн создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Нант пытается что-то создать.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 39'
      Nhoa Sangui не смог попасть в створ ударом издали
    • 39'
      Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Дуглас Гомес из команды Нант поставил подножку. Пострадал Теума Тедди
    • 37'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Нант пытается что-то создать.
    • 36'
      Нант контролирует мяч.
    • 36'
      Команда Реймс сравняла счет! Игра продолжается!
    • 35'
      Контроль мяча: Нант: 52%, Реймс: 48%.
    • 34'
      Nhoa Sangui сделал результативную передачу.
    • 34'
      ГОООООЛ - Манетси Маршал Реймс забивает ударом головой
    • 34'
      Фофана Яя создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Фофана Яя из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 34'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 34'
      Теума Тедди из команды Реймс исполняет угловой.
    • 33'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 32'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 32'
      Шанс! Аблин Маттис из команды Нант пробил головой, но мимо
    • 32'
      Кадевере Тино создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      Кадевере Тино из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Нант пытается что-то создать.
    • 31'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Нант пытается что-то создать.
    • 31'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Реймс контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Нант: 54%, Реймс: 46%.
    • 30'
      Реймс контролирует мяч.
    • 29'
      Команда Нант забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 28'
      Саймон Мозес сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Дуглас Гомес забивает с левой ноги!
    • 28'
      Саймон Мозес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Нант пытается что-то создать.
    • 28'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Нант пытается что-то создать.
    • 27'
      Реймс контролирует мяч.
    • 27'
      Атангана-Эдоа Валентин из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Саймон Мозес из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
    • 26'
      Хорошую попытку сделал Аблин Маттис. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 26'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Нант пытается что-то создать.
    • 26'
      Реймс контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Нант: 60%, Реймс: 40%.
    • 25'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 24'
      Реймс контролирует мяч.
    • 24'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 23'
      Нант контролирует мяч.
    • 23'
      Нант пытается что-то создать.
    • 22'
      Судья сигнализирует, что Теума Тедди из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Лепенан Йоанн
    • 22'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Нант пытается что-то создать.
    • 21'
      Нант контролирует мяч.
    • 20'
      Атангана-Эдоа Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Нант пытается что-то создать.
    • 20'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Кадевере Тино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Реймс контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Нант: 53%, Реймс: 47%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 19'
      Нант пытается что-то создать.
    • 18'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 18'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Реймс контролирует мяч.
    • 17'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 17'
      Агбаду Эммануэль успешно блокирует удар.
    • 17'
      Аблин Маттис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 17'
      Саймон Мозес из команды Нант подал угловой справа.
    • 16'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Нант пытается что-то создать.
    • 16'
      Нант контролирует мяч.
    • 15'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Нант: 53%, Реймс: 47%.
    • 15'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 13'
      Лепенан Йоанн из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Паллуа Николя получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Паллуа Николя из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Бута.
    • 12'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Реймс контролирует мяч.
    • 11'
      Амьен-Аду Кельвен из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Теума Тедди.
    • 10'
      Контроль мяча: Нант: 52%, Реймс: 48%.
    • 10'
      Нант контролирует мяч.
    • 10'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Нант пытается что-то создать.
    • 9'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Nhoa Sangui ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Нант контролирует мяч.
    • 9'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Нант контролирует мяч.
    • 8'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 7'
      Шанс! Аблин Маттис из команды Нант пробил головой, но мимо
    • 7'
      Саймон Мозес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Саймон Мозес из команды Нант подал угловой справа.
    • 6'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Нант пытается что-то создать.
    • 5'
      Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 5'
      Реймс контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Нант: 26%, Реймс: 74%.
    • 5'
      Нант контролирует мяч.
    • 4'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 3'
      Нант пытается что-то создать.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 3'
      Атангана-Эдоа Валентин из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 3'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 2'
      Реймс контролирует мяч.
    • 2'
      Дуглас Гомес наказан за толчок Манетси Маршал
    • 2'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 1'
      Реймс контролирует мяч.
    • 1'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Нант пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 106
    Нант 67% (71)
    X 27.4% (29)
    Реймс 5.7% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нант 1:2 Реймс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 1:2 Реймс

    Исход игры
    Нант
    67% (71)
    Ничья
    27.4% (29)
    Реймс
    5.7% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.1% (40)
    Меньше
    61.9% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    59.05% (62)
    Нет
    40.95% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Нант
    32.1% (34)
    1:0 Нант
    26.4% (28)
    1:1 Ничья
    20.8% (22)
    2:0 Нант
    7.5% (8)
    2:2 Ничья
    3.8% (4)
    0:1 Реймс
    3.8% (4)
    0:0 Ничья
    2.8% (3)
    1:2 Реймс
    1.9% (2)
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