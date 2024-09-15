Тур: 4. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Делажо Вилли
0'
12' Желтая карточкаПаллуа Николя
1:0
28' ГолДуглас Гомес
1:1
34' ГолМанетси Маршал
69' Желтая карточкаМанетси Маршал
89' Желтая карточкаГбамен Жан-Филипп
1:2
90' ГолНакамура Кейто
90' Желтая карточкаАмьен-Аду Кельвен
90'+6
Ход матча
12'
28'
1:0
34'
1:1
69'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
456 Количество передач 581
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Саймон
Мозес
39
Аблин
Маттис
94
Диуф
Йеванн
23
Бута
21
Кипре
Седрик
55
Сангюи
Ноа
10
Теума
Тедди
22
Дьяките
Умар
71
Фофана
Яя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
-
39 Аблин МаттисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Барбет УгоВратарь
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Защитник
-
11 Коко МаркусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Томас СорбаПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Louis Leroux
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
23 БутаЗащитник
-
21 Кипре СедрикЗащитник
- Защитник
-
55 Сангюи НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Дьяките УмарНападающий
-
71 Фофана ЯяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Хенри КобиЗащитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Салама АминПолузащитник
- Нападающий
-
14 Хадра РедаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Нант
Реймс
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
23 матча
21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
17.4%
60.9%
21.7%
4 победы 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.7%
34.8%
43.5%
5 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
0.73
0.92
Среднее время на гол
123
98
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
1.75
0.73
Среднее время на гол
51
123
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.26
0.83
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
71
108
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|2 (1)
|0.5
|Дуглас Гомес
|1
|0.25
|Мохамед Мостафа
|1
|0.25
|Аблин Маттис
|1
|0.25
|Bahereba Guirassy
|1
|0.25
|Кадевере Тино
|0
|0
|Чиривелья Педро
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ито Дзюня
|1
|0.25
|Фофана Яя
|1
|0.25
|Дьяките Умар
|1
|0.25
|Акиеме Серхио
|1
|0.25
|Манетси Маршал
|1
|0.25
|Накамура Кейто
|1
|0.25
|Бута
|0
|0
|Сангюи Ноа
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коко Маркус
|2
|0
|Паллуа Николя
|1
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|Гбамен Жан-Филипп
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
|Дуглас Гомес
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Зезе Натан
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Амаду
|0
|1
|Дьяките Умар
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
|Манетси Маршал
|1
|0
|Атангана-Эдоа Валентин
|1
|0
|Фофана Яя
|1
|0
Результаты матчей
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Реймс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Нант
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Реймс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
2
Нант
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Реймс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Монпелье - Нант 1:3 Нант - Осер 2:0 Тулуза - Нант 0:0 Кристал Пэлас - Нант 1:1
Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0 Нант - Лилль 1:2 Брест - Нант 0:0 Монпелье - Нант 1:1 Нант - Ренн 0:3 Гавр - Нант 0:1 Нант - Лион 1:3 Ницца - Нант 1:2 Нант - Страсбург 1:3 Марсель - Нант 2:0 Нант - Мец 0:2
Реймс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реймс - Ренн 2:1 Марсель - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:2 Реймс - Осер 3:1
Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3 Реймс - Флёри-Мерожи 2:0 Реймс - Ренн 2:1 Реймс - Марсель 1:0 Брест - Реймс 1:1 Клермон - Реймс 4:1 Реймс - Монпелье 1:2 Страсбург - Реймс 3:1 Реймс - Ницца 0:0 Лион - Реймс 1:1
Результаты матчей
Нант
Реймс
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Нант
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
31
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|4
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|3 (2)
|Марсель
|Луис Энрике I
|3 (2)
|Тулуза
|Бабика Шави
|3
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Осер
|Хувер Ки-Джана
|1 1
|Монако
|Камара Ламин
|1 1
|Ницца
|Бомбито Мойзе
|1 1
|Ницца
|Данте Бонфим
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нант 1:2 Реймс
Исход игры
Нант
67% (71)
Ничья
27.4% (29)
Реймс
5.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
38.1% (40)
Меньше
61.9% (65)
Обе команды забьют
Да
59.05% (62)
Нет
40.95% (43)
Популярный счёт
2:1 Нант
32.1% (34)
1:0 Нант
26.4% (28)
1:1 Ничья
20.8% (22)
2:0 Нант
7.5% (8)
2:2 Ничья
3.8% (4)
0:1 Реймс
3.8% (4)
0:0 Ничья
2.8% (3)
1:2 Реймс
1.9% (2)
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