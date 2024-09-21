Достаточно спокойно начинается наша игра. "Вердер" изначально сразу же попытался провести атаку, но Стаге в борьбе за мяч нарушил правила против Лаймера.

Коман совершил рывок по левому флангу и выполнил подачу в центр к линии вратарской, Юнг грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

1'

Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная игра в Бремене. "Бавария" сейчас находится в отличной форме и конечно же в этом матче мы вправе вновь рассчитывать на обилие забитых мячей.