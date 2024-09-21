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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Данкерт Бастиан
Вердер
0:0
Первый тайм: 4'
Бавария
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 120
Вердер 0.8% (1)
X 2.5% (3)
Бавария 96.7% (116)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
Бавария
9.19
8.40
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1.36
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Цеттерер
Михаэль
5
Пипер
Амос
4
Штарк
Никлас
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
6
Стаге
Йенс
14
Линен
Сенне
27
Агу
Феликс
20
Шмид
Романо
7
Дукш
Марвин
17
Грюлль
Марко
1
Нойер
Мануэль
27
Лаймер
Конрад
2
Упамекано
Дайо
3
Мин-Чжэ
Ким
19
Дэвис
Альфонсо
6
Киммих
Йозуа
45
Павлович
Александр
17
Олисе
Майкл
42
Мусиала
Джамал
11
Коман
Кингсли
9
Кейн
Гарри
Вердер
3-4-3
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Вердер
Бавария

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
175%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
175%
3 победы 7 ничьих 0 побед

33 матча

12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 29 побед

Первый тайм

21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 19 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 3 ничьи 24 победы

37 матчей

8.1%
13.5%
78.4%
3 победы 5 ничьих 29 побед

Первый тайм

10.8%
37.8%
51.4%
4 победы 14 ничьих 19 побед

Второй тайм

8.1%
27%
64.9%
3 победы 10 ничьих 24 победы

История матчей

Б
0:1
Б
0:4
Б
1:2
Б
6:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
0:1
Б
6:1
К
2:3
Б
1:0
Б
1:2
Б
4:2
Б
0:2
ТК
0:2
Б
1:2
Б
6:0
К
2:0
Б
5:0
Б
0:1
Б
0:4
Б
6:0
Б
5:2
Б
0:7
Б
6:1
Б
0:2
КLПФ
2:2
Б
1:2
Б
4:1
Б
1:3
К
2:1
Б
0:0
К
0:4
Б
2:3
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:5
Б
1:1

Голы

Всего голов

10
20

Голов в среднем за матч

0.56
1.05

Среднее время на гол

162
85

Всего голов

60
47

Голов в среднем за матч

3.16
2.61

Среднее время на гол

28
34

Всего голов

70
67

Голов в среднем за матч

1.89
1.81

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
6
Больше 16%
Меньше 84%
31

Среднее время на гол

47
49

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кён Деррик 1 0.33
Агу Феликс 1 0.33
Нжинма Джастин 1 0.33
Дукш Марвин 1 (1) 0.33
Вайзер Митчелл 0 0
Шмид Романо 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 4 (2) 1.33
Мусиала Джамал 2 0.67
Гнабри Серж 1 0.33
Мюллер Томас 1 0.33
Олисе Майкл 1 0.33
Коман Кингсли 0 0
Боэ Саша 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 1 1
Вайзер Митчелл 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Грюлль Марко 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейн Гарри 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Боэ Саша 1 0
Мусиала Джамал 1 0

Результаты матчей

Вердер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бавария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

0
0
Вердер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Бавария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Вердер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бавария
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
50%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Майнц - Вердер 1:2 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Аугсбург - Вердер 2:2
Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3 Вердер - Верден 04 2:0 Блюменталер - Вердер 4:9 Гаррель - Вердер 0:8 Вердер - Бохум 4:1 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Аугсбург - Вердер 0:3 Вердер - Штутгарт 2:1 Байер Л - Вердер 5:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1
Бавария
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3
Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1 Роттах-Эгерн - Бавария 1:14 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Бавария - Вольфсбург 2:0 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Бавария 1:5 Бавария - Арсенал 1:0 Бавария - Кёльн 2:0

Результаты матчей

Вердер
Бавария

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Вердер
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
5.
Фрайбург
 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Байер Л
 Заявка 3 2 0 1 9 - 6 6
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Вердер
 0:0 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
9.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
10.
Майнц
 Заявка 4 1 2 1 8 - 8 5
11.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
12.
Аугсбург
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
13.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
14.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
15.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16.
Бохум
 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
18.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Фрайбург
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Аугсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
7.
Бавария
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
10.
Вердер
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
11.
Штутгарт
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Бохум
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Байер Л
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Вольфсбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Вердер
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Майнц
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Боруссия М
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Фрайбург
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Бохум
 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4 (2)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3 (1)
Байер Л Вирц Флориан 3 (1)
Штутгарт Демирович Эрмедин 3
Весь список

Топ нарушителей
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 3
Майнц Кор Доминик 3
Аугсбург Реджбекай Элвис 3
РБ Лейпциг Розе Марко 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    3'
    Достаточно спокойно начинается наша игра. "Вердер" изначально сразу же попытался провести атаку, но Стаге в борьбе за мяч нарушил правила против Лаймера. 
  • 2'
    Коман совершил рывок по левому флангу и выполнил подачу в центр к линии вратарской, Юнг грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная игра в Бремене. "Бавария" сейчас находится в отличной форме и конечно же в этом матче мы вправе вновь рассчитывать на обилие забитых мячей. 
  • Первый тайм
  • 4'
    Вердер контролирует мяч.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Вердер
  • 3'
    Мин-Чжэ Ким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 3'
    Юнг Антони из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 2'
    Павлович Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 1'
    Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Судья сигнализирует, что Стаге Йенс из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Лаймер Конрад
  • 1'
    Павлович Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Вердер начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wohninvest WESERSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 74% завершится победой Бавария.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Вердер 0:0 Бавария

Исход игры
Вердер
0.8% (1)
Ничья
2.4% (3)
Бавария
96.7% (119)
Тотал 2.5
Больше
84.07% (95)
Меньше
15.93% (18)
Обе команды забьют
Да
81.42% (92)
Нет
18.58% (21)
Популярный счёт
1:3 Бавария
34.1% (42)
1:2 Бавария
32.5% (40)
0:2 Бавария
11.4% (14)
1:4 Бавария
3.3% (4)
0:3 Бавария
2.4% (3)
2:3 Бавария
1.6% (2)
0:1 Бавария
1.6% (2)
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Вердер
Бавария
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