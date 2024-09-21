Тур: 4. Стадион: Воновия Рурштадион. Главный судья: Петерсен Мартин
2:2
Конец матча
0'
0:1
15' ГолПихлер Бенедикт
1:1
22' ГолБеро Матуш
2:1
35' ГолДашнер Лукас
39' Желтая карточкаБеро Матуш
48' Желтая карточкаДе Вит Дани
76' Желтая карточкаХофманн Филипп
78' Желтая карточкаПасслак Феликс
2:2
89' ГолМатино Сюто
90' Желтая карточкаКнудсен Магнус
90'+5
Ход матча
15'
0:1
22'
1:1
35'
2:1
39'
48'
76'
78'
89'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 4
-
20 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
347 Количество передач 426
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Медич
Яков
10
Де
Вит
Дани
19
Беро
Матуш
17
Беккер
Тимо
10
Холтби
Льюис
16
Келати
Анду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Беро МатушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Оерманн ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бальде АлиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Келати АндуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Матино СютоНападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бохум
Хольштайн Киль
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
2
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
Среднее время на гол
45
72
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боаду Мирон
|1
|0.25
|Беро Матуш
|1
|0.25
|Дашнер Лукас
|1
|0.25
|Хофманн Филипп
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матино Сюто
|2
|0.5
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.25
|Бернхардссон Александер
|1
|0.25
|Гигович Армин
|1
|0.25
|Скрибски Стивен
|0
|0
|Порат Финн
|0
|0
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|Ремберг Николай
|0
|0
|Келати Анду
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|2
|0
|Виттек Максимилиан
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Пасслак Феликс
|1
|0
|Де Вит Дани
|1
|0
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0
|Бальде Алиу
|1
|0
|Панневиг Матс
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Келати Анду
|1
|1
|Кнудсен Магнус
|2
|0
|Marcel Rapp
|0
|1
|Арп Янн-Фите
|1
|0
|Вайнер Тимон
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Гешвилль Макс
|1
|0
|Dirk Bremser
|1
|0
Результаты матчей
Бохум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Хольштайн Киль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Бохум
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хольштайн Киль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
0
0
Бохум
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Хольштайн Киль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
7
12
1 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Рот-Вайсс Эссен 3:1 Бохум - Боруссия М 0:2 РБ Лейпциг - Бохум 1:0
Ян - Бохум 1:0 Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Специя - Бохум 3:1 Бохум - Магдебург 1:1 Алемания Ахен - Бохум 0:1 Фельберт 1902 - Бохум 1:5 Рот-Вайсс Ален - Бохум 1:3 Ален - Бохум 1:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Вердер - Бохум 4:1 Бохум - Байер Л 0:5 Унион Берлин - Бохум 3:4 Бохум - Хоффенхайм 3:2
Хольштайн Киль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2
Алемания Ахен - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Академик БК - Хольштайн Киль 1:0 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2
Результаты матчей
Бохум
Хольштайн Киль
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Бохум
Хольштайн Киль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 8
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 3
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (4)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Бавария
|Олисе Майкл
|3 (2)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|3 (1)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|3 (1)
|Аугсбург
|Эссанд Самюэль
|1 2
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|3
|Майнц
|Кор Доминик
|3
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|3
|РБ Лейпциг
|Розе Марко
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бохум 2:2 Хольштайн Киль
Исход игры
Бохум
92.2% (106)
Ничья
6.1% (7)
Хольштайн Киль
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
50.89% (57)
Меньше
49.11% (55)
Обе команды забьют
Да
56.25% (63)
Нет
43.75% (49)
Популярный счёт
2:1 Бохум
40.9% (47)
1:0 Бохум
30.4% (35)
2:0 Бохум
12.2% (14)
1:1 Ничья
5.2% (6)
3:1 Бохум
3.5% (4)
1:2 Хольштайн Киль
1.7% (2)
3:2 Бохум
1.7% (2)
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