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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Петерсен Мартин
Бохум
2:2
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
0:1
15' Гол
Пихлер Бенедикт
1:1
22' Гол
Беро Матуш
2:1
35' Гол
Дашнер Лукас
39' Желтая карточка
Беро Матуш
48' Желтая карточка
Де Вит Дани
76' Желтая карточка
Хофманн Филипп
78' Желтая карточка
Пасслак Феликс
2:2
89' Гол
Матино Сюто
90' Желтая карточка
Кнудсен Магнус
90'+5

Ход матча

15'
0:1
Пихлер Бенедикт
(Келати Анду)
16'
Лосилья Антони
Машович Эрхан
 
22'
Беро Матуш
(Боаду Мирон)
1:1
35'
Дашнер Лукас
(Хофманн Филипп)
2:1
39'
Беро Матуш
 
46'
 
Розенбоом Лассе
Пухач Тымотеуш
48'
Де Вит Дани
 
63'
Квартенг Мориц-Брони
Дашнер Лукас
 
63'
Брошински Мориц
Боаду Мирон
 
64'
 
Арп Янн-Фите
Келати Анду
64'
 
Скрибски Стивен
Холтби Льюис
76'
Хофманн Филипп
 
78'
Пасслак Феликс
 
78'
 
Матино Сюто
Гешвилль Макс
81'
 
Ремберг Николай
Гигович Армин
85'
Панневиг Матс
Хофманн Филипп
 
89'
2:2
Матино Сюто
(Скрибски Стивен)
90'
 
Кнудсен Магнус

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 4
  • 20 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 347 Количество передач 426
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 115
Бохум 92.2% (106)
X 6.1% (7)
Хольштайн Киль 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Древес
Патрик
15
Пасслак
Феликс
13
Медич
Яков
4
Машович
Эрхан
32
Виттек
Максимилиан
10
Де
Вит
Дани
7
Дашнер
Лукас
6
Сиссоко
Ибраима
19
Беро
Матуш
33
Хофманн
Филипп
9
Боаду
Мирон
1
Вайнер
Тимон
17
Беккер
Тимо
5
Юханссон
Карл
II
14
Гешвилль
Макс
8
Порат
Финн
27
Пухач
Тымотеуш
24
Кнудсен
Магнус
10
Холтби
Льюис
37
Гигович
Армин
16
Келати
Анду
9
Пихлер
Бенедикт
Бохум
4-4-2
Хольштайн Киль
3-4-2-1

История личных встреч

Бохум
Хольштайн Киль

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
3:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
1:3
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
3:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боаду Мирон 1 0.25
Беро Матуш 1 0.25
Дашнер Лукас 1 0.25
Хофманн Филипп 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матино Сюто 2 0.5
Пихлер Бенедикт 1 0.25
Бернхардссон Александер 1 0.25
Гигович Армин 1 0.25
Скрибски Стивен 0 0
Порат Финн 0 0
Пухач Тымотеуш 0 0
Ремберг Николай 0 0
Келати Анду 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 2 0
Виттек Максимилиан 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Де Вит Дани 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Бальде Алиу 1 0
Панневиг Матс 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Келати Анду 1 1
Кнудсен Магнус 2 0
Marcel Rapp 0 1
Арп Янн-Фите 1 0
Вайнер Тимон 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Гешвилль Макс 1 0
Dirk Bremser 1 0

Результаты матчей

Бохум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Хольштайн Киль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Бохум
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хольштайн Киль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

0
0
Бохум
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Хольштайн Киль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

7
12
1 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
2
29%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Рот-Вайсс Эссен 3:1 Бохум - Боруссия М 0:2 РБ Лейпциг - Бохум 1:0
Ян - Бохум 1:0 Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Специя - Бохум 3:1 Бохум - Магдебург 1:1 Алемания Ахен - Бохум 0:1 Фельберт 1902 - Бохум 1:5 Рот-Вайсс Ален - Бохум 1:3 Ален - Бохум 1:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Вердер - Бохум 4:1 Бохум - Байер Л 0:5 Унион Берлин - Бохум 3:4 Бохум - Хоффенхайм 3:2
Хольштайн Киль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2
Алемания Ахен - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Академик БК - Хольштайн Киль 1:0 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2

Результаты матчей

Бохум
Хольштайн Киль

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Бохум
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 4 0 0 16 - 3 12
2.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Унион Берлин
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
4.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Байер Л
 Заявка 3 2 0 1 9 - 6 6
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
Майнц
 Заявка 4 1 2 1 8 - 8 5
10.
Вердер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 8 5
11.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
12.
Аугсбург
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
13.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
14.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
16.
Бохум
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Фрайбург
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Аугсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
6.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
10.
Штутгарт
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Вердер
 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
14.
Байер Л
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Вольфсбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Майнц
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
4.
Вердер
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Боруссия М
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Унион Берлин
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Бавария Олисе Майкл 3 (2)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3 (1)
Байер Л Вирц Флориан 3 (1)
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Топ нарушителей
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 3
Майнц Кор Доминик 3
Аугсбург Реджбекай Элвис 3
РБ Лейпциг Розе Марко 1 1
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    Прогнозы 115
    Бохум 92.2% (106)
    X 6.1% (7)
    Хольштайн Киль 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум 2:2 Хольштайн Киль

    Исход игры
    Бохум
    92.2% (106)
    Ничья
    6.1% (7)
    Хольштайн Киль
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.89% (57)
    Меньше
    49.11% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    56.25% (63)
    Нет
    43.75% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Бохум
    40.9% (47)
    1:0 Бохум
    30.4% (35)
    2:0 Бохум
    12.2% (14)
    1:1 Ничья
    5.2% (6)
    3:1 Бохум
    3.5% (4)
    1:2 Хольштайн Киль
    1.7% (2)
    3:2 Бохум
    1.7% (2)
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