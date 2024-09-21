Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Г О О О О Л - Матино Сюто забивает с левой ноги!

88' Древес Патрик взял и забрал мяч на выходе

86' Порат Финн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Тактическая замена. Хофманн Филипп уходит с поля и его заменяет Матс Панневиг

84' Вайнер Тимон взял и забрал мяч на выходе

82' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Древес Патрик взял и забрал мяч на выходе

81' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Бохум

78' Пасслак Феликс тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

78' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Пасслак Феликс из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Квартенг Мориц-Брони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Брошински Мориц оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Арп Янн-Фите нанес удар головой, но Патрик Древес спокойно отбил мяч.

73' Хольштайн Киль идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Квартенг Мориц-Брони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Хорошую попытку сделал Брошински Мориц . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Удар от ворот произведет Бохум

68' Розенбоом Лассе не смог попасть в створ ударом издали

67' Матч возобновлен

67' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

66' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Удар от ворот произведет Бохум

63' Удар от ворот произведет Бохум

62' Удар от ворот произведет Бохум

62' Гигович Армин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Игрок из команды Хольштайн Киль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

59' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Дашнер Лукас из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Бохум

56' Келати Анду оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Древес Патрик взял и забрал мяч на выходе

54' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Беро Матуш получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Беро Матуш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Игрок из команды Хольштайн Киль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника