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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Бранд Бенжамин
Хайденхайм
0:0
Первый тайм: 5'
Фрайбург
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 21 Владение мячом, % 79

Владение мячом

Прогнозы 112
Хайденхайм 25% (28)
X 45.5% (51)
Фрайбург 29.5% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Фрайбург
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
23
Траоре
Омар
Хактаб
18
Пирингер
Марвин
10
Ваннер
Пауль
17
Хонсак
Матиас
14
Бройниг
Максимилиан
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
6
Патрик
Остерхаге
42
Доан
Рицу
18
Динкчи
Эрен
32
Грифо
Винченцо
20
Адаму
Чуквубике
Хайденхайм
4-1-4-1
Фрайбург
4-2-3-1

История личных встреч

Хайденхайм
Фрайбург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б
1:1
Б
3:2
ТМК
1:1
Б2
2:0
Б2
1:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ваннер Пауль 2 (1) 0.5
Бройниг Максимилиан 2 (1) 0.5
Пирингер Марвин 1 0.25
Бек Адриан 1 0.25
Шёппнер Ян 1 0.25
Шенца Лео 1 0.25
Хонсак Матиас 0 0
Конте Сирлорд 0 0
Траоре Омар Хактаб 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адаму Чуквубике 2 0.5
Кюблер Лукас 2 0.5
Доан Рицу 1 0.25
Грифо Винченцо 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хонсак Матиас 1 0
Гимбер Бенедикт 1 0
Малони Леннард 1 0
Кауфманн Миккель 1 0
Траоре Омар Хактаб 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линхарт Филипп 1 0
Адаму Чуквубике 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фрайбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Хайденхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фрайбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
5
Хайденхайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фрайбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
4
50%
2
40%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2
Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0 Хайденхайм - ССВ Глотт 20:0 Хайденхайм - ФК Эсслинген 10:0 Хайденхайм - СФ Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 0:1
Фрайбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фрайбург - Бохум 2:1 Фрайбург - Базель 6:0 Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1
Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Альтах - Фрайбург 1:1 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Вест Хэм - Фрайбург 5:0

Результаты матчей

Хайденхайм
Фрайбург

Точный счет

4:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
5.
Фрайбург
 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Байер Л
 Заявка 3 2 0 1 9 - 6 6
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Вердер
 0:0 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
9.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
10.
Майнц
 Заявка 4 1 2 1 8 - 8 5
11.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
12.
Аугсбург
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
13.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
14.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
15.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16.
Бохум
 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
18.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Фрайбург
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Аугсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
7.
Бавария
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
10.
Вердер
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
11.
Штутгарт
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Бохум
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Байер Л
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Вольфсбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Вердер
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Майнц
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Боруссия М
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Фрайбург
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Бохум
 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4 (2)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3 (1)
Байер Л Вирц Флориан 3 (1)
Штутгарт Демирович Эрмедин 3
Весь список

Топ нарушителей
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 3
Майнц Кор Доминик 3
Аугсбург Реджбекай Элвис 3
РБ Лейпциг Розе Марко 1 1
Весь список
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    Прогнозы 112
    Хайденхайм 25% (28)
    X 45.5% (51)
    Фрайбург 29.5% (33)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хайденхайм
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 0:0 Фрайбург

    Исход игры
    Хайденхайм
    25.7% (29)
    Ничья
    45.1% (51)
    Фрайбург
    29.2% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.54% (54)
    Меньше
    50.46% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    88.99% (97)
    Нет
    11.01% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.1% (43)
    1:2 Фрайбург
    19.5% (22)
    2:1 Хайденхайм
    15.9% (18)
    2:2 Ничья
    7.1% (8)
    1:0 Хайденхайм
    4.4% (5)
    0:1 Фрайбург
    4.4% (5)
    2:3 Фрайбург
    1.8% (2)
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