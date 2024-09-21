Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Фрайбург

47' Ваннер Пауль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' Удар от ворот произведет Хайденхайм

43' Гинтер Маттиас из команды Фрайбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Пирингер Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Ох, нехорошо это выглядит. Кюблер Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Пирингер Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Кюблер Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Гюнтер Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Гимбер Бенедикт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

36' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Грифо Винченцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Фрайбург

31' Пирингер Марвин из команды Хайденхайм наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

30' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Фрайбург

26' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Малони Леннард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Грифо Винченцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Грифо Винченцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

22' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Малони Леннард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Фрайбург

20' Хонсак Матиас из команды Хайденхайм наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

19' Удар от ворот произведет Хайденхайм

19' Грифо Винченцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Хонсак Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Гюнтер Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Динкчи Эрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Фёренбах Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Патрик Остерхаге ослабляет давление, выбив мяч.

13' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

12' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

9' Патрик Остерхаге ослабляет давление, выбив мяч.

9' Грифо Винченцо пробует нанести удар издали, но Кевин Мюллер держит все под контролем

6' Траоре Омар Хактаб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Майнка Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Хайденхайм

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Фрайбург начинает с центра поля