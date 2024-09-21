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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 15000 Главный судья: Бранд Бенжамин
Хайденхайм
0:3
Конец матча
Фрайбург
0'
0:1
54' Гол
Доан Рицу
57' Желтая карточка
Адаму Чуквубике
0:2
59' Гол
Грифо Винченцо
0:3
65' Гол
Грифо Винченцо
74' Желтая карточка
Пирингер Марвин
90'+4

Ход матча

54'
0:1
Доан Рицу
(Динкчи Эрен)
57'
 
Адаму Чуквубике
59'
0:2
Грифо Винченцо
60'
Конте Сирлорд
Буш Марнон
 
60'
Шенца Лео
Хонсак Матиас
 
60'
Шиммер Штефан
Бройниг Максимилиан
 
64'
 
Хёлер Лукас
Динкчи Эрен
65'
0:3
Грифо Винченцо
(Хёлер Лукас)
70'
 
Муслия Флоран
Адаму Чуквубике
71'
Дорш Никлас
Малони Леннард
 
71'
Шёппнер Ян
Ваннер Пауль
 
74'
Пирингер Марвин
 
81'
 
Макенго Жорди
Гюнтер Кристиан
81'
 
Johan Manzambi
Доан Рицу
81'
 
Вайсхаупт Ноа
Грифо Винченцо

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 9
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 372 Количество передач 514
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Хайденхайм 25% (29)
X 46.6% (54)
Фрайбург 28.4% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
23
Траоре
Омар
Хактаб
18
Пирингер
Марвин
10
Ваннер
Пауль
17
Хонсак
Матиас
14
Бройниг
Максимилиан
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
6
Патрик
Остерхаге
42
Доан
Рицу
18
Динкчи
Эрен
32
Грифо
Винченцо
20
Адаму
Чуквубике
Хайденхайм
4-1-4-1
Фрайбург
4-2-3-1

История личных встреч

Хайденхайм
Фрайбург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б
1:1
Б
3:2
ТМК
1:1
Б2
2:0
Б2
1:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ваннер Пауль 2 (1) 0.5
Бройниг Максимилиан 2 (1) 0.5
Пирингер Марвин 1 0.25
Бек Адриан 1 0.25
Шёппнер Ян 1 0.25
Шенца Лео 1 0.25
Хонсак Матиас 0 0
Конте Сирлорд 0 0
Траоре Омар Хактаб 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 2 0.5
Адаму Чуквубике 2 0.5
Кюблер Лукас 2 0.5
Доан Рицу 2 0.5
Хёлер Лукас 0 0
Динкчи Эрен 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хонсак Матиас 1 0
Гимбер Бенедикт 1 0
Малони Леннард 1 0
Кауфманн Миккель 1 0
Пирингер Марвин 1 0
Траоре Омар Хактаб 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адаму Чуквубике 2 0
Линхарт Филипп 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фрайбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Хайденхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фрайбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
5
Хайденхайм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фрайбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
4
50%
3
38%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2
Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0 Хайденхайм - ССВ Глотт 20:0 Хайденхайм - ФК Эсслинген 10:0 Хайденхайм - СФ Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 0:1
Фрайбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фрайбург - Бохум 2:1 Фрайбург - Базель 6:0 Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1
Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Альтах - Фрайбург 1:1 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Вест Хэм - Фрайбург 5:0

Результаты матчей

Хайденхайм
Фрайбург

Точный счет

0:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
3
1
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 4 0 0 16 - 3 12
2.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Унион Берлин
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
4.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Байер Л
 Заявка 3 2 0 1 9 - 6 6
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
Майнц
 Заявка 4 1 2 1 8 - 8 5
10.
Вердер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 8 5
11.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
12.
Аугсбург
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
13.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
14.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
16.
Бохум
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Фрайбург
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Аугсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
6.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
10.
Штутгарт
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Вердер
 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
14.
Байер Л
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Вольфсбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Майнц
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
4.
Вердер
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Боруссия М
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Унион Берлин
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Бавария Олисе Майкл 3 (2)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3 (1)
Байер Л Вирц Флориан 3 (1)
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Топ нарушителей
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 3
Майнц Кор Доминик 3
Аугсбург Реджбекай Элвис 3
РБ Лейпциг Розе Марко 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 93'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 93'
    Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
  • 93'
    Линхарт Филипп из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Сегодняшная посещаемость составляет 15000 болельщиков
  • 93'
    Фрайбург заслуженно побеждает в отличном матче
  • 93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Хайденхайм: 42%, Фрайбург: 58%.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Voith-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Хайденхайм 25% (29)
    X 46.6% (54)
    Фрайбург 28.4% (33)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 0:3 Фрайбург

    Исход игры
    Хайденхайм
    25% (29)
    Ничья
    46.6% (54)
    Фрайбург
    28.4% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.21% (54)
    Меньше
    51.79% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    89.29% (100)
    Нет
    10.71% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.7% (46)
    1:2 Фрайбург
    19% (22)
    2:1 Хайденхайм
    15.5% (18)
    2:2 Ничья
    6.9% (8)
    1:0 Хайденхайм
    4.3% (5)
    0:1 Фрайбург
    4.3% (5)
    2:3 Фрайбург
    1.7% (2)
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