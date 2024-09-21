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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Йолленбек Маттиас
Унион Берлин
1:0
Первый тайм: 5'
Хоффенхайм
0'
1:0
4' Гол
Роте Том

Ход матча

4'
Роте Том
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 112
Унион Берлин 70.5% (79)
X 17% (19)
Хоффенхайм 12.5% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Унион Берлин
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
2
Фогт
Кевин
4
Лейте
Диогу
19
Хаберер
Яник
13
Шефер
Андраш
8
Хедира
Рани
15
Роте
Том
16
Холлербах
Бенедикт
17
Сибачо
Жордан
11
Чжон
Ву-Ён
1
Бауманн
Оливер
4
Дрекслер
Тим
2
Хранак
Робин
25
Акпогума
Кевин
3
Кадержабек
Павел
7
Бишоф
Том
16
Стах
Антон
27
Крамарич
Андрей
22
Прасс
Александр
10
Бериша
Мергим
21
Бюльтер
Мариус
Унион Берлин
3-4-3
Хоффенхайм
3-5-2

История личных встреч

Унион Берлин
Хоффенхайм

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
0:1
Б
0:2
Б
4:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:3
Б
4:0
Б
0:2

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.6

Среднее время на гол

75
56

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.2
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.7
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
60

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенеш Ласло 1 0.33
Холлербах Бенедикт 1 0.33
Скарке Тим 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 4 (1) 1.33
Бериша Мергим 1 0.33
Бюльтер Мариус 0 0
Гложек Адам 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Духи Данило 2 0
Хедира Рани 1 0
Госенс Робин 1 0
Тусар Люка 1 0
Бенеш Ласло 1 0
Чжон Ву-Ён 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0
Кверфельд Леопольд 1 0
Babak Keyhanfar 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпогума Кевин 2 0
Пеллегрино Матараццо 2 0
Гложек Адам 1 0
Прасс Александр 1 0
Моэрстедт Макс 1 0
Дрекслер Тим 1 0
Florian Micheler 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хоффенхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Унион Берлин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хоффенхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
3
Унион Берлин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Хоффенхайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
100%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1
Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Унион Берлин - Бохум 3:4 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Бавария 1:5 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2
Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1

Результаты матчей

Унион Берлин
Хоффенхайм

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:4
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
5.
Фрайбург
 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Байер Л
 Заявка 3 2 0 1 9 - 6 6
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Вердер
 0:0 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
9.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
10.
Майнц
 Заявка 4 1 2 1 8 - 8 5
11.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
12.
Аугсбург
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
13.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
14.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
15.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16.
Бохум
 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
18.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Фрайбург
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Аугсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
7.
Бавария
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
10.
Вердер
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
11.
Штутгарт
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Бохум
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Байер Л
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Вольфсбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Вердер
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Майнц
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Боруссия М
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Фрайбург
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Бохум
 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4 (2)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3 (1)
Байер Л Вирц Флориан 3 (1)
Штутгарт Демирович Эрмедин 3
Весь список

Топ нарушителей
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 3
Майнц Кор Доминик 3
Аугсбург Реджбекай Элвис 3
РБ Лейпциг Розе Марко 1 1
Весь список
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Прогнозы 112
Унион Берлин 70.5% (79)
X 17% (19)
Хоффенхайм 12.5% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Унион Берлин
Ничья
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Где смотреть матч Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм

Исход игры
Унион Берлин
71.1% (81)
Ничья
16.7% (19)
Хоффенхайм
12.3% (14)
Тотал 2.5
Больше
65.18% (73)
Меньше
34.82% (39)
Обе команды забьют
Да
78.57% (88)
Нет
21.43% (24)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
46.5% (53)
1:0 Унион Берлин
18.4% (21)
1:1 Ничья
13.2% (15)
1:2 Хоффенхайм
9.6% (11)
3:2 Унион Берлин
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
3:1 Унион Берлин
1.8% (2)
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