Тур: 4. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Главный судья: Йолленбек Маттиас
2:1
Конец матча
0'
1:0
4' ГолРоте Том
2:0
6' ГолЧжон Ву-Ён
23' Желтая карточкаСибачо Жордан
50' Желтая карточкаКадержабек Павел
2:1
67' ГолБюльтер Мариус
71' Желтая карточкаРоте Том
79' Желтая карточкаБишоф Том
85' Желтая карточкаВертессен Йорбе
89' Желтая карточкаТохумджу Умут
90'+5
Ход матча
4'
1:0
6'
2:0
23'
50'
67'
2:1
71'
79'
85'
89'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
452 Количество передач 426
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Хаберер
Яник
13
Шефер
Андраш
15
Роте
Том
11
Чжон
Ву-Ён
16
Стах
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Роте ТомПолузащитник
-
11 Чжон Ву-ЁнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Бенеш ЛаслоПолузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сков РобертПолузащитник
-
21 Скарке ТимНападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гложек АдамНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Унион Берлин
Хоффенхайм
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.2
1.6
Среднее время на гол
75
56
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
2.2
1.4
Среднее время на гол
40
64
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.7
1.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
60
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенеш Ласло
|1
|0.25
|Чжон Ву-Ён
|1
|0.25
|Холлербах Бенедикт
|1
|0.25
|Роте Том
|1
|0.25
|Скарке Тим
|0
|0
|Сибачо Жордан
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|1
|Бюльтер Мариус
|1
|0.25
|Бериша Мергим
|1
|0.25
|Гложек Адам
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Духи Данило
|2
|0
|Хедира Рани
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Бенеш Ласло
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
|Сибачо Жордан
|1
|0
|Чжон Ву-Ён
|1
|0
|Холлербах Бенедикт
|1
|0
|Кверфельд Леопольд
|1
|0
|Роте Том
|1
|0
|Babak Keyhanfar
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпогума Кевин
|2
|0
|Пеллегрино Матараццо
|2
|0
|Кадержабек Павел
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
|Прасс Александр
|1
|0
|Бишоф Том
|1
|0
|Тохумджу Умут
|1
|0
|Моэрстедт Макс
|1
|0
|Дрекслер Тим
|1
|0
|Florian Micheler
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хоффенхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Унион Берлин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хоффенхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
1
3
Унион Берлин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Хоффенхайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
100%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1
Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Унион Берлин - Бохум 3:4 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Бавария 1:5 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2
Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1
Результаты матчей
Унион Берлин
Хоффенхайм
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:4
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 8
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 3
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (4)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Бавария
|Олисе Майкл
|3 (2)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|3 (1)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|3 (1)
|Аугсбург
|Эссанд Самюэль
|1 2
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|3
|Майнц
|Кор Доминик
|3
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|3
|РБ Лейпциг
|Розе Марко
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм
Исход игры
Унион Берлин
71.1% (81)
Ничья
16.7% (19)
Хоффенхайм
12.3% (14)
Тотал 2.5
Больше
65.18% (73)
Меньше
34.82% (39)
Обе команды забьют
Да
78.57% (88)
Нет
21.43% (24)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
46.5% (53)
1:0 Унион Берлин
18.4% (21)
1:1 Ничья
13.2% (15)
1:2 Хоффенхайм
9.6% (11)
3:2 Унион Берлин
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
3:1 Унион Берлин
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!