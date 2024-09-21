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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Йолленбек Маттиас
Унион Берлин
2:1
Конец матча
Хоффенхайм
0'
1:0
4' Гол
Роте Том
2:0
6' Гол
Чжон Ву-Ён
23' Желтая карточка
Сибачо Жордан
50' Желтая карточка
Кадержабек Павел
2:1
67' Гол
Бюльтер Мариус
71' Желтая карточка
Роте Том
79' Желтая карточка
Бишоф Том
85' Желтая карточка
Вертессен Йорбе
89' Желтая карточка
Тохумджу Умут
90'+5

Ход матча

4'
Роте Том
(Сибачо Жордан)
1:0
6'
Чжон Ву-Ён
2:0
23'
Сибачо Жордан
 
46'
Скарке Тим
Сибачо Жордан
 
46'
 
Жендрей Валентен
Дрекслер Тим
46'
 
Тохумджу Умут
Хранак Робин
50'
 
Кадержабек Павел
58'
 
Табакович Харис
Бериша Мергим
65'
Вертессен Йорбе
Холлербах Бенедикт
 
67'
2:1
Бюльтер Мариус
70'
Триммель Кристофер
Хаберер Яник
 
70'
Бенеш Ласло
Чжон Ву-Ён
 
71'
Роте Том
 
76'
Кверфельд Леопольд
Роте Том
 
79'
 
Бишоф Том
84'
 
Ларсен Якоб-Бруун
Бишоф Том
85'
Вертессен Йорбе
 
89'
 
Тохумджу Умут
90'
 
Гложек Адам
Прасс Александр

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 452 Количество передач 426
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Унион Берлин 71.1% (81)
X 16.7% (19)
Хоффенхайм 12.3% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
2
Фогт
Кевин
4
Лейте
Диогу
19
Хаберер
Яник
13
Шефер
Андраш
8
Хедира
Рани
15
Роте
Том
11
Чжон
Ву-Ён
17
Сибачо
Жордан
16
Холлербах
Бенедикт
1
Бауманн
Оливер
4
Дрекслер
Тим
2
Хранак
Робин
25
Акпогума
Кевин
3
Кадержабек
Павел
27
Крамарич
Андрей
16
Стах
Антон
7
Бишоф
Том
22
Прасс
Александр
21
Бюльтер
Мариус
10
Бериша
Мергим
Унион Берлин
3-4-3
Хоффенхайм
3-5-2

История личных встреч

Унион Берлин
Хоффенхайм

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
0:1
Б
0:2
Б
4:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:3
Б
4:0
Б
0:2

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.6

Среднее время на гол

75
56

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.2
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.7
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
60

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенеш Ласло 1 0.25
Чжон Ву-Ён 1 0.25
Холлербах Бенедикт 1 0.25
Роте Том 1 0.25
Скарке Тим 0 0
Сибачо Жордан 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 4 (1) 1
Бюльтер Мариус 1 0.25
Бериша Мергим 1 0.25
Гложек Адам 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Духи Данило 2 0
Хедира Рани 1 0
Госенс Робин 1 0
Тусар Люка 1 0
Бенеш Ласло 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Сибачо Жордан 1 0
Чжон Ву-Ён 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0
Кверфельд Леопольд 1 0
Роте Том 1 0
Babak Keyhanfar 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпогума Кевин 2 0
Пеллегрино Матараццо 2 0
Кадержабек Павел 1 0
Гложек Адам 1 0
Прасс Александр 1 0
Бишоф Том 1 0
Тохумджу Умут 1 0
Моэрстедт Макс 1 0
Дрекслер Тим 1 0
Florian Micheler 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хоффенхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Унион Берлин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хоффенхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
3
Унион Берлин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Хоффенхайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
100%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1
Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Унион Берлин - Бохум 3:4 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Бавария 1:5 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2
Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1

Результаты матчей

Унион Берлин
Хоффенхайм

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:4
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 4 0 0 16 - 3 12
2.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Унион Берлин
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
4.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Байер Л
 Заявка 3 2 0 1 9 - 6 6
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
Майнц
 Заявка 4 1 2 1 8 - 8 5
10.
Вердер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 8 5
11.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
12.
Аугсбург
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
13.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
14.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
16.
Бохум
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Фрайбург
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Аугсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
6.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
10.
Штутгарт
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Вердер
 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
14.
Байер Л
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Вольфсбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Майнц
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
4.
Вердер
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Боруссия М
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Унион Берлин
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Бавария Олисе Майкл 3 (2)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3 (1)
Байер Л Вирц Флориан 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 3
Майнц Кор Доминик 3
Аугсбург Реджбекай Элвис 3
РБ Лейпциг Розе Марко 1 1
Весь список
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    Прогнозы 114
    Унион Берлин 71.1% (81)
    X 16.7% (19)
    Хоффенхайм 12.3% (14)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм

    Исход игры
    Унион Берлин
    71.1% (81)
    Ничья
    16.7% (19)
    Хоффенхайм
    12.3% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.18% (73)
    Меньше
    34.82% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (88)
    Нет
    21.43% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Унион Берлин
    46.5% (53)
    1:0 Унион Берлин
    18.4% (21)
    1:1 Ничья
    13.2% (15)
    1:2 Хоффенхайм
    9.6% (11)
    3:2 Унион Берлин
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    3:1 Унион Берлин
    1.8% (2)
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