Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Акпогума Кевин из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Бенеш Ласло навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Рефери не любит споров - именно за это Вертессен Йорбе сейчас получил желтую

84' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Бишоф Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Бишоф Том получил желтую карточку от судьи

77' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Стах Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

75' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Роте Том получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Роте Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Жендрей Валентен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Роте Том получил желтую карточку от судьи

71' Матч возобновлен

70' Чжон Ву-Ён на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Забив гол, Хоффенхайм сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

67' Г О О О О Л - Бюльтер Мариус забивает ударом с правой ноги!

66' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

65' Игрок из команды Хоффенхайм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

59' Табакович Харис нанес удар головой, но Фредерик Реннов спокойно отбил мяч.

59' Крамарич Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Прасс Александр из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

58' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

56' Тохумджу Умут выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

53' Чжон Ву-Ён не смог попасть в створ ударом издали

53' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Кадержабек Павел получил желтую карточку от судьи

49' Игрок из команды Хоффенхайм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

48' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Тим Дрекслер уходит с поля и его заменяет Жендрей Валентен