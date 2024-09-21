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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Вельц Тобиас
Айнтрахт Фр
1:0
Первый тайм: 36'
Боруссия М
0'
13' Желтая карточка
Вайгль Юлиан
1:0
31' Гол
Ларссон Хуго

Ход матча

13'
 
Вайгль Юлиан
31'
Ларссон Хуго
(Кнауфф Ансгар)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 112
Айнтрахт Фр 72.3% (81)
X 16.1% (18)
Боруссия М 11.6% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Айнтрахт Фр
Ничья
Боруссия М
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40
Сантос
Кауа
13
Кристенсен
Расмус
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Теате
Артур
36
Кнауфф
Ансгар
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
8
Шаиби
Фарес
11
Экитике
Уго
7
Мармуш
Омар
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
3
Итакура
Ко
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
27
Райц
Рокко
8
Вайгль
Юлиан
19
Нгуму
Натан
7
Штёгер
Кевин
25
Хак
Робин
11
Кляйндинст
Тим
Айнтрахт Фр
4-4-2
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Боруссия М

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед

32 матча

34.4%
25%
40.6%
11 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

21.9%
37.5%
40.6%
7 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.1%
37.5%
34.4%
9 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:3
Б
4:0
Б
3:3
Б
1:3
Б
4:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:1
К
1:1
Б
0:0
Б
0:0
Б
3:0
Б
1:5
Б
0:0
Б
1:3
К
1:2
Б
1:0
Б
4:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:4
Б
2:0
Б
1:2
Б
4:1
Б
1:2

Голы

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.19
1.38

Среднее время на гол

75
65

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.81
1.38

Среднее время на гол

49
65

Всего голов

48
44

Голов в среднем за матч

1.5
1.38

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
29

Среднее время на гол

60
65

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 3 (1) 0.75
Экитике Уго 1 0.25
Ларссон Хуго 1 0.25
Гётце Марио 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 2 0.5
Онора Франк 1 0.25
Плеа Алассан 1 0.25
Эльведи Нико 1 0.25
Штёгер Кевин 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Схири Эльес 2 0
Шаиби Фарес 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 2 0
Лайнер Штефан 1 0
Итакура Ко 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Боруссия М
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Айнтрахт Фр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Боруссия М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

2
0
Айнтрахт Фр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Боруссия М
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4
Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0
Боруссия М
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боруссия М - Штутгарт 1:3 Бохум - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Байер Л 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3
Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Боруссия М - Вегберг-Бек 2:0 Викториа Йюхен-Гарцвайлер - Боруссия М 1:5 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Боруссия М - Эйпен 2:0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Боруссия М

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 4 0 0 16 - 3 12
2.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4.
Унион Берлин
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
5.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Байер Л
 Заявка 3 2 0 1 9 - 6 6
8.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
Майнц
 Заявка 4 1 2 1 8 - 8 5
10.
Вердер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 8 5
11.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
12.
Аугсбург
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
13.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
14.
Боруссия М
 0:1 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
15.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
16.
Бохум
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Фрайбург
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Аугсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
7.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
10.
Штутгарт
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Вердер
 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
14.
Байер Л
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Вольфсбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
Боруссия М
 0:1 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Майнц
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
4.
Вердер
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Боруссия М
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Унион Берлин
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Бавария Олисе Майкл 3 (2)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3 (1)
Байер Л Вирц Флориан 3 (1)
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Топ нарушителей
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 3
Майнц Кор Доминик 3
Аугсбург Реджбекай Элвис 3
РБ Лейпциг Розе Марко 1 1
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    Прогнозы 112
    Айнтрахт Фр 72.3% (81)
    X 16.1% (18)
    Боруссия М 11.6% (13)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:0 Боруссия М

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    72.3% (81)
    Ничья
    16.1% (18)
    Боруссия М
    11.6% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.09% (87)
    Меньше
    20.91% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    91.82% (101)
    Нет
    8.18% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    51.8% (58)
    1:1 Ничья
    12.5% (14)
    1:2 Боруссия М
    8.9% (10)
    3:1 Айнтрахт Фр
    6.3% (7)
    3:2 Айнтрахт Фр
    4.5% (5)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    1:0 Айнтрахт Фр
    3.6% (4)
    2:0 Айнтрахт Фр
    2.7% (3)
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