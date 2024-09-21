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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 58000 Главный судья: Вельц Тобиас
Айнтрахт Фр
2:0
Конец матча
Боруссия М
0'
13' Желтая карточка
Вайгль Юлиан
1:0
31' Гол
Ларссон Хуго
39' Желтая карточка
Теате Артур
2:0
80' Гол
Мармуш Омар
90'+5

Ход матча

13'
 
Вайгль Юлиан
31'
Ларссон Хуго
(Кнауфф Ансгар)
1:0
39'
Теате Артур
 
70'
Эбимбе Эрик
Шаиби Фарес
 
71'
 
Чванчара Томаш
Нгуму Натан
71'
 
Зандер Филипп
Вайгль Юлиан
71'
 
Плеа Алассан
Хак Робин
78'
Матанович Игорь
Экитике Уго
 
78'
Бахойа Жан Маттео
Кнауфф Ансгар
 
79'
 
Нойхаус Флориан
Райц Рокко
80'
Мармуш Омар
(Бахойа Жан Маттео)
2:0
85'
Дауд Махмуд
Ларссон Хуго
 
85'
Нкунку Нильс
Мармуш Омар
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 367 Количество передач 639
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Айнтрахт Фр 72.3% (81)
X 16.1% (18)
Боруссия М 11.6% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Сантос
Кауа
13
Кристенсен
Расмус
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Теате
Артур
36
Кнауфф
Ансгар
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
8
Шаиби
Фарес
11
Экитике
Уго
7
Мармуш
Омар
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
3
Итакура
Ко
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
27
Райц
Рокко
8
Вайгль
Юлиан
19
Нгуму
Натан
7
Штёгер
Кевин
25
Хак
Робин
11
Кляйндинст
Тим
Айнтрахт Фр
4-4-2
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Боруссия М

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед

32 матча

34.4%
25%
40.6%
11 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

21.9%
37.5%
40.6%
7 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.1%
37.5%
34.4%
9 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:3
Б
4:0
Б
3:3
Б
1:3
Б
4:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:1
К
1:1
Б
0:0
Б
0:0
Б
3:0
Б
1:5
Б
0:0
Б
1:3
К
1:2
Б
1:0
Б
4:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:4
Б
2:0
Б
1:2
Б
4:1
Б
1:2

Голы

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.19
1.38

Среднее время на гол

75
65

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.81
1.38

Среднее время на гол

49
65

Всего голов

48
44

Голов в среднем за матч

1.5
1.38

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
29

Среднее время на гол

60
65

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 4 (1) 1
Ларссон Хуго 2 0.5
Экитике Уго 1 0.25
Гётце Марио 0 0
Кнауфф Ансгар 0 0
Бахойа Жан Маттео 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 2 0.5
Онора Франк 1 0.25
Плеа Алассан 1 0.25
Эльведи Нико 1 0.25
Штёгер Кевин 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Схири Эльес 2 0
Теате Артур 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 2 0
Лайнер Штефан 1 0
Итакура Ко 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Боруссия М
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Айнтрахт Фр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Боруссия М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

2
0
Айнтрахт Фр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Боруссия М
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4
Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0
Боруссия М
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боруссия М - Штутгарт 1:3 Бохум - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Байер Л 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3
Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Боруссия М - Вегберг-Бек 2:0 Викториа Йюхен-Гарцвайлер - Боруссия М 1:5 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Боруссия М - Эйпен 2:0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Боруссия М

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
2
2
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 4 0 0 16 - 3 12
2.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
4.
Унион Берлин
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
5.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Байер Л
 Заявка 3 2 0 1 9 - 6 6
8.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
Майнц
 Заявка 4 1 2 1 8 - 8 5
10.
Вердер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 8 5
11.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
12.
Аугсбург
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
13.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
14.
Боруссия М
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
15.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
16.
Бохум
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Боруссия Д
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Фрайбург
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Аугсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
7.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
10.
Штутгарт
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Вердер
 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
14.
Байер Л
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Вольфсбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Майнц
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
4.
Вердер
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Боруссия М
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Унион Берлин
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 4 (1)
Бавария Олисе Майкл 3 (2)
Байер Л Вирц Флориан 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 3
Майнц Кор Доминик 3
Аугсбург Реджбекай Элвис 3
РБ Лейпциг Розе Марко 1 1
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Айнтрахт Фр заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 37%, Боруссия М: 63%.
  • 95'
    Сантос Кауа ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Сантос Кауа взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 94'
    Ох, нехорошо это выглядит. Теате Артур получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 93'
    Теате Артур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Сантос Кауа из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Боруссия М пытается что-то создать.
  • 92'
    Эльведи Нико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Эльведи Нико ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
  • 92'
    Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Прогнозы 112
    Айнтрахт Фр 72.3% (81)
    X 16.1% (18)
    Боруссия М 11.6% (13)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия М

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    72.3% (81)
    Ничья
    16.1% (18)
    Боруссия М
    11.6% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.09% (87)
    Меньше
    20.91% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    91.82% (101)
    Нет
    8.18% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    51.8% (58)
    1:1 Ничья
    12.5% (14)
    1:2 Боруссия М
    8.9% (10)
    3:1 Айнтрахт Фр
    6.3% (7)
    3:2 Айнтрахт Фр
    4.5% (5)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    1:0 Айнтрахт Фр
    3.6% (4)
    2:0 Айнтрахт Фр
    2.7% (3)
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