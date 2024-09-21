Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

38' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

36' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Тудорие Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из ФКСБ

30' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Попеску Михай оказался удален с поля

30' Тудорие Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Матч возобновлен

27' Сантос Фабрисио получил травму и заменен. Денис Раду выходит на поле.

27' Ох, нехорошо это выглядит. Mihnea Radulescu получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Mihnea Radulescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

25' Матч возобновлен

23' Сантос Фабрисио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Рефери не любит споров - именно за это Олару Дариус сейчас получил желтую

21' Олару Дариус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Адриан Шут из команды ФКСБ подал угловой слева.

20' Попеску Октавиан пробил со штрафного прямо в стенку

19' Папп Пол наказан за толчок Адриан Шут

18' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

18' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Хужа Мариан Фернандо нанес удар головой, но Штефан Тырновану спокойно отбил мяч.

16' Адриан Шут из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Lucian Dumitriu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

13' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Грозав Георге-Теодор получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

11' Попеску Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Олару Дариус пробует нанести удар издали, но Лукас Зима держит все под контролем

10' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Tidiane Keita из команды Петролул Плоешти перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

10' Олару Дариус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Lucian Dumitriu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет ФКСБ

6' Tidiane Keita оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Рефери не любит споров - именно за это Хужа Мариан Фернандо сейчас получил желтую

4' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Г О О О О Л - Балута Александр забивает с правой ноги!

3' Lucian Dumitriu наказан за толчок Попеску Октавиан

2' Lucian Dumitriu ослабляет давление, выбив мяч.

2' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Удар от ворот произведет ФКСБ

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' ФКСБ начинает с центра поля