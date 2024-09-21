Тур: 10. Стадион: Стадионул Стяуа. Главный судья: Rares George Vidican
1:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолБалута Александр
4' Желтая карточкаХужа Мариан Фернандо
21' Желтая карточкаОлару Дариус
30' Красная карточкаПопеску Михай
42' Желтая карточкаMihnea Radulescu
43' Желтая карточкаБалута Александр
45' Желтая карточкаРадунович Ристо
72' Желтая карточкаПапп Пол
72' Желтая карточкаКрецу Валентин
79' Желтая карточкаТарновану Стефан
88' Желтая карточкаЮрю Томми
1:1
90' ГолТудорие Александру
90' Желтая карточкаШут Адриан
90'+8
Ход матча
3'
21'
30'
42'
43'
45'
72'
72'
79'
88'
90'
90'
Владение мячом
27
Олару
Дариус
38
Зима
Лукаш
20
Ханка
Серджу
4
Папп
Пол
23
Кейта
Тидьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
-
-
70 Luis Phelipe
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
20 Ханка СерджуЗащитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кейта ТидьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
-
69 Рош ЙоанЗащитник
-
22 Раду ДенисПолузащитник
-
10 Брату МариоПолузащитник
-
-
30 Ioan Tolea
-
36 Alin Botogan
-
-
-
71 David Ilie
-
15 Hasan Jahic
-
Главный тренер: Sanjin Alagic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ФКСБ
Петролул Плоешти
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед
25 матчей
40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
48%
12%
10 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.75
1.09
Среднее время на гол
51
82
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.08
0.86
Среднее время на гол
83
105
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
1.4
0.96
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
64
93
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балута Александр
|3
|0.33
|Олару Дариус
|3 (2)
|0.33
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.11
|Нгезана Сиябонга
|1
|0.11
|Дава Джойским
|1
|0.11
|Муси Александру Мариан
|1
|0.11
|Ликсандру Михай
|1
|0.11
|Шут Адриан
|0
|0
|Попеску Октавиан
|0
|0
|Попа Даньел
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0.2
|Тудорие Александру
|2
|0.2
|Mihnea Radulescu
|2
|0.2
|Бериша Альбин
|1
|0.1
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.1
|Ханка Серджу
|0
|0
|Nana Akosah-Bempah
|0
|0
|Сантос Фабрисио
|0
|0
|Брату Марио
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|3
|0
|Шут Адриан
|3
|0
|Альхассан Баба
|3
|0
|Олару Дариус
|1
|1
|Крецу Валентин
|2
|0
|Попеску Михай
|0
|1
|Радунович Ристо
|1
|0
|Попеску Октавиан
|1
|0
|Балута Александр
|1
|0
|Тэнасе Флорин
|1
|0
|Эджума Малком
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Пантя Александру
|1
|0
|Антви Нана
|1
|0
|William Baeten
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|3
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Рикардинью XI
|2
|0
|Думитриу Лучан
|2
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|2
|0
|Кейта Тидьян
|2
|0
|Nana Akosah-Bempah
|1
|0
|Юрю Томми
|1
|0
|Ioan Tolea
|1
|0
|Mihnea Radulescu
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
2
ФКСБ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
2
ФКСБ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Петролул Плоешти
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
5
83%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
6
75%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
1
8%
2
29%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
23%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - ФКСБ 2:2 ФКСБ - УТА Арад 2:0 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Германнштадт - ФКСБ 2:0
ЛАСК - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Корвинул Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Петролул Плоешти - Фарул Констанца 1:1 Ботошани - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 0:0 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2
Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0
Результаты матчей
ФКСБ
Петролул Плоешти
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
2:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
41
21
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
64
45
28
18
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|5 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (2)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|4 (1)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 5
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|4
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|4