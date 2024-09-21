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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Adrian Cojocaru
Германнштадт
0:0
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
84' Желтая карточка
Robert Popescu
87' Желтая карточка
Мохаммед Камара
90'+3
31
Vlad
Mutiu
51
Ороиан
Александру
27
Гэман
Валеричэ
4
Стойка
Йонуц
15
Tiago
Goncalves
24
Иванов
Антоний
77
Дякону
Роналдо
96
Балауре
Сильвиу
8
Мурджа
Алессандро
7
Стойка
Янис
9
Кицу
Аурелиан
21
Попа
Михай
3
Абейд
Али
42
Бобен
Матия
4
Болгадо
Леонардо
13
Симао
Роша
88
Джокович
Дамьян
10
Дяк
Чиприан
82
Фика
Алин
77
Тахцидис
Панайотис
7
Мохаммед
Камара
9
Мунтяну
Луис
Германнштадт
ЧФР Клуж

История личных встреч

Германнштадт
ЧФР Клуж

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

12 матчей

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

С
1:0
С
1:0
ТМК
3:2
ТМК
1:1
С
0:1
С
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
0.71

Среднее время на гол

90
126

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1.6

Среднее время на гол

63
56

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.25
1.08

Тотал матчей

2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

72
83

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурджа Алессандро 3 0.3
Дякону Роналдо 2 0.2
Кицу Аурелиан 2 0.2
Балауре Сильвиу 2 0.2
Стойка Янис 2 0.2
Негуц Кристиан 1 (1) 0.1
Бейян Флориан 1 0.1
Petru Dragos 1 0.1
Robert Popescu 1 0.1
Гэман Валеричэ 0 0
Ороиан Александру 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мунтяну Луис 4 0.44
Бирлигея Даниэль 2 0.22
Паун-Александру Константин 2 0.22
Дяк Чиприан 2 (1) 0.22
Михаэль Петер 2 0.22
Тахцидис Панайотис 1 0.11
Нкололо Бени 1 0.11
Джокович Дамьян 1 0.11
Кореница Меритон 1 0.11
Болгадо Леонардо 1 0.11
Robert Filip 1 0.11
Симао Роша 0 0
Могос Василе 0 0
Постолаки Вирджилиу 0 0
Фика Алин 0 0
Кейта Абдул-Кадер 0 0
Мохаммед Камара 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурджа Алессандро 2 0
Иванов Антоний 2 0
Бейян Флориан 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Балауре Сильвиу 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Негуц Кристиан 1 0
Ороиан Александру 1 0
Petru Dragos 1 0
Robert Popescu 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Камара 5 1
Дан Петреску 2 1
Мунтяну Луис 3 0
Тахцидис Панайотис 1 0
Айети Арлинд 1 0
Крешич Антон 1 0
Постолаки Вирджилиу 1 0
Бирлигея Даниэль 1 0
Robert Filip 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
ЧФР Клуж
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Германнштадт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
ЧФР Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

1
11
Германнштадт
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
ЧФР Клуж
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

2
13

Голы по времени матча

Забито

11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
36%
1
20%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

4
13
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
1
25%
4
31%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
1
25%
2
15%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Забито

15
18
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
3
20%
5
28%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
5
33%
3
17%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
1
9%
31-45
2
17%
4
36%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
2
17%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
УТА Арад - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Политехника Яссы 6:2 Германнштадт - ФКСБ 2:0 Фарул Констанца - Германнштадт 3:2
Германнштадт - Ботошани 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЧФР Клуж - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Ботошани 3:0
ЧФР Клуж - Пафос 1:0 ЧФР Клуж - Маккаби Петах-Тиква 1:0 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Маккаби Петах-Тиква - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2

Результаты матчей

Германнштадт
ЧФР Клуж

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
2:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
6
1 раз 10%
3
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
5
1
1
5
2.5
3
3
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
6
1.5
7
2
1
9
2.5
4
5
1
9
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 9 6 3 0 15 - 4 21
2.
Оцелул Галац
 9 4 5 0 10 - 4 17
3.
Динамо Бухарест
 10 4 4 2 18 - 12 16
4.
ЧФР Клуж
 9 4 3 2 18 - 11 15
5.
Университатя Крайова
 9 4 3 2 15 - 9 15
6.
Петролул Плоешти
 9 3 5 1 7 - 6 14
7.
Германнштадт
 10 3 4 3 15 - 12 13
8.
Сепси
 9 3 2 4 10 - 12 11
9.
Униря Слобозия
 9 3 2 4 8 - 11 11
10.
Политехника Яссы
 9 3 1 5 10 - 15 10
11.
ФКСБ
 8 2 3 3 10 - 12 9
12.
Фарул Констанца
 9 2 3 4 9 - 12 9
13.
Рапид Бухарест
 9 1 6 2 10 - 12 9
14.
УТА Арад
 9 1 5 3 7 - 11 8
15.
Ботошани
 9 2 1 6 8 - 17 7
16.
Глория Бузау
 10 1 4 5 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Германнштадт
 6 3 3 0 11 - 4 12
3.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 9 10
4.
Университатя Клуж
 3 3 0 0 7 - 1 9
5.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
6.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 4 - 1 8
7.
Сепси
 5 2 1 2 6 - 4 7
8.
Политехника Яссы
 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
ФКСБ
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Петролул Плоешти
 5 1 4 0 2 - 1 7
11.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 5 - 7 6
12.
УТА Арад
 5 0 5 0 4 - 4 5
13.
Униря Слобозия
 4 1 1 2 5 - 6 4
14.
Ботошани
 4 1 1 2 6 - 8 4
15.
Рапид Бухарест
 4 0 3 1 5 - 7 3
16.
Глория Бузау
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 6 3 3 0 8 - 3 12
2.
Оцелул Галац
 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 5 7
4.
Университатя Крайова
 5 2 1 2 5 - 5 7
5.
Униря Слобозия
 5 2 1 2 3 - 5 7
6.
Рапид Бухарест
 5 1 3 1 5 - 5 6
7.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 2 5
8.
Глория Бузау
 6 1 2 3 8 - 15 5
9.
Сепси
 4 1 1 2 4 - 8 4
10.
Динамо Бухарест
 6 0 4 2 7 - 9 4
11.
УТА Арад
 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 3 - 9 3
13.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
14.
Ботошани
 5 1 0 4 2 - 9 3
15.
ФКСБ
 3 0 2 1 4 - 6 2
16.
Германнштадт
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 5 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (2)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 4 (1)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 5
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
Политехника Яссы Бордеяну Михай 4
Весь список
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