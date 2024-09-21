Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Луи Мунтяну оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Буш Сержиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Cristian Negut создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Мохаммед Камара совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

86' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Vlad Mutiu взял и забрал мяч на выходе

85' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Robert Popescu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

84' Фика Алин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

83' Болгадо Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Джокович Дамьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Симао Роша создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Симао Роша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Абейд Али выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Тактическая замена. Кицу Аурелиан уходит с поля и его заменяет Cristian Negut

78' Матч возобновится спорным мячом

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Vlad Mutiu взял и забрал мяч на выходе

77' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

76' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Иванов Антоний выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Vlad Mutiu взял и забрал мяч на выходе

75' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

74' Игра в одни ворота сейчас. ЧФР Клуж доминирует и владеет мячом

74' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

73' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Удар от ворот произведет Германнштадт

69' Удар от ворот произведет Германнштадт

69' Шанс! Луи Мунтяну из команды ЧФР Клуж пробил головой, но мимо

68' Ionut Stoica успешно блокирует удар.

68' Луи Мунтяну из команды ЧФР Клуж нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

68' Дяк Чиприан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Симао Роша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Тахцидис Панайотис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Удар от ворот произведет Германнштадт

60' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Михай Попа взял и забрал мяч на выходе

59' Фика Алин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

57' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Германнштадт

56' Абейд Али оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Луи Мунтяну создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Абейд Али выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Симао Роша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Хорошую попытку сделал Луи Мунтяну. Удар в створ, но вратарь начеку

55' Мохаммед Камара создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Балауре Сильвиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Матч возобновится спорным мячом

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Удар от ворот произведет Германнштадт

51' Фика Алин не смог попасть в створ ударом издали

51' Тахцидис Панайотис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Дяк Чиприан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Луи Мунтяну создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Иванов Антоний выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Балауре Сильвиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Балауре Сильвиу пробует нанести удар издали, но Михай Попа держит все под контролем

47' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника