Тур: 10. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Adrian Cojocaru
0:0
Конец матча
Ход матча
Владение мячом
31
Vlad
Mutiu
21
Попа
Михай
42
Бобен
Матия
13
Симао
Роша
10
Дяк
Чиприан
82
Фика
Алин
- Основной состав
-
31 Vlad MutiuВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Антви НанаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Поп ИонутПолузащитник
- Нападающий
-
11 Буш СержиуНападающий
-
-
17 Petru Dragos
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
21 Попа МихайВратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
-
13 Симао РошаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
23 Якоб ФлавиусЗащитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
-
86 Кун ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
История личных встреч
Германнштадт
ЧФР Клуж
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
12 матчей
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
0.71
Среднее время на гол
90
126
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
1.6
Среднее время на гол
63
56
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.25
1.08
Тотал матчей
2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
72
83
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурджа Алессандро
|3
|0.3
|Дякону Роналдо
|2
|0.2
|Кицу Аурелиан
|2
|0.2
|Балауре Сильвиу
|2
|0.2
|Стойка Янис
|2
|0.2
|Негуц Кристиан
|1 (1)
|0.1
|Бейян Флориан
|1
|0.1
|Petru Dragos
|1
|0.1
|Robert Popescu
|1
|0.1
|Гэман Валеричэ
|0
|0
|Ороиан Александру
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мунтяну Луис
|4
|0.44
|Бирлигея Даниэль
|2
|0.22
|Паун-Александру Константин
|2
|0.22
|Дяк Чиприан
|2 (1)
|0.22
|Михаэль Петер
|2
|0.22
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.11
|Нкололо Бени
|1
|0.11
|Джокович Дамьян
|1
|0.11
|Кореница Меритон
|1
|0.11
|Болгадо Леонардо
|1
|0.11
|Robert Filip
|1
|0.11
|Симао Роша
|0
|0
|Могос Василе
|0
|0
|Постолаки Вирджилиу
|0
|0
|Фика Алин
|0
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|0
|0
|Мохаммед Камара
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурджа Алессандро
|2
|0
|Иванов Антоний
|2
|0
|Бейян Флориан
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Балауре Сильвиу
|1
|0
|Ciprian Biceanu
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Негуц Кристиан
|1
|0
|Ороиан Александру
|1
|0
|Petru Dragos
|1
|0
|Robert Popescu
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Камара
|5
|1
|Дан Петреску
|2
|1
|Мунтяну Луис
|3
|0
|Тахцидис Панайотис
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Крешич Антон
|1
|0
|Постолаки Вирджилиу
|1
|0
|Бирлигея Даниэль
|1
|0
|Robert Filip
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
ЧФР Клуж
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Германнштадт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
ЧФР Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
1
11
Германнштадт
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
ЧФР Клуж
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
2
13
Голы по времени матча
Забито
11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
36%
1
20%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
4
13
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
1
25%
4
31%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
1
25%
2
15%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Забито
15
18
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
3
20%
5
28%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
5
33%
3
17%
76-90
Пропущено
12
11
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
1
9%
31-45
2
17%
4
36%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
2
17%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
УТА Арад - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Политехника Яссы 6:2 Германнштадт - ФКСБ 2:0 Фарул Констанца - Германнштадт 3:2
Германнштадт - Ботошани 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЧФР Клуж - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Ботошани 3:0
ЧФР Клуж - Пафос 1:0 ЧФР Клуж - Маккаби Петах-Тиква 1:0 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Маккаби Петах-Тиква - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2
Результаты матчей
Германнштадт
ЧФР Клуж
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
2:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
6
1 раз 10%
3
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
33
51
15
33
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
72
46
72
19
45
19
19
19
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|5 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (2)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|4 (1)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 5
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|4
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|4