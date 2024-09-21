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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Аустрия Клагенфурт
0:1
Первый тайм: 38'
Хартберг
0'
0:1
6' Гол
Maximilian Fillafer
36' Желтая карточка
Christopher Cvetko

Ход матча

6'
0:1
Maximilian Fillafer
(Омореги Джастин)
36'
Christopher Cvetko
 
Лучшие коэффициенты
Аустрия Клагенфурт
Ничья
Хартберг
7.30
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4.50
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2.48
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Все Коэффициенты
30
Simon
Spari
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
34
Jannik
Robatsch
17
Штрауди
Симон
27
Кюхн
Йонас
6
Кох
Тобиас
14
Christopher
Cvetko
18
Салифу
Дикени
77
Бобциен
Бен
10
Тошевски
Давид
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
18
Fabian
Wilfinger
14
Компош
Пауль
20
Manuel
Pfeifer
36
Омореги
Джастин
4
Маркус
Бенджамин
5
Диарра
Юба
27
Прокоп
Доминик
10
Афдияй
Донис
11
Maximilian
Fillafer
Аустрия Клагенфурт
3-4-2-1
Хартберг
4-4-2

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Хартберг

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

21 матч

71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

Б
3:2
Б
2:2
Б
1:1
Б
0:3
Б
1:0
Б
2:3
ТМК
2:4
Б
0:2
Б
4:3
ТМК
1:3
ТМС
1:3
РЛЦ
3:1
РЛЦ
5:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
КА
4:2
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

27
33

Голов в среднем за матч

2.08
2.2

Среднее время на гол

43
40

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

41
42

Голов в среднем за матч

1.95
2

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

46
45

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бобциен Бен 2 0.33
Тошевски Давид 1 0.17
Дель Лоренц 1 0.17
Nicolas Binder 1 0.17
Видра Филипп 1 0.17
Верницниг Кристофер 0 0
Christopher Cvetko 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Maximilian Fillafer 1 0.2
Прокоп Доминик 1 0.2
Patrik Mijic 1 0.2
Омореги Джастин 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верницниг Кристофер 2 0
Christopher Cvetko 2 0
Штрауди Симон 2 0
Бобциен Бен 2 0
Jannik Robatsch 2 0
Thorsten Mahrer 0 1
Kosmas Gezos 1 0
Peter Pacult 1 0
Кох Тобиас 1 0
Тошевски Давид 1 0
Видра Филипп 1 0
Niklas Szerencsi 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайнц Тобиас 1 0
Афдияй Донис 1 0
Хайль Юрген 1 0
Диарра Юба 1 0
Компош Пауль 1 0
Maximilian Fillafer 1 0
Fabian Wilfinger 1 0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хартберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хартберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
1
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Хартберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
3
38%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аустрия Клагенфурт - Домжале 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 Зигендорф - Аустрия Клагенфурт 0:5 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1
Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2 Аустрия Клагенфурт - Копер 1:1 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Аустрия Клагенфурт - ТСК 2:2 Аустрия Клагенфурт - ФК Хермагор 10:1 Аустрия Клагенфурт - Трайбах 10:0 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3
Хартберг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хартберг - Гразер 1:1 СВ Лафниц - Хартберг 0:6 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Хартберг 2:0
Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Хартберг - СВ Лафниц 2:3 Хартберг - СПГ Велс 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Штурм Грац - Хартберг 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 Хартберг - Штурм Грац 1:3

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
Хартберг

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аустрия Клагенфурт
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 5 4 0 1 10 - 4 12
2.
Рапид Вена
 6 3 2 1 8 - 7 11
3.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 7 3 2 2 9 - 10 11
4.
Вольфсбергер
 6 3 1 2 15 - 10 10
5.
Ред Булл Зальцбург
 4 3 0 1 11 - 6 9
6.
Альтах
 0:0 7 2 3 2 8 - 7 9
7.
Аустрия Вена
 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Аустрия Клагенфурт
 0:1 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
ЛАСК
 2:1 7 2 0 5 7 - 13 6
10.
Хартберг
 1:0 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Сваровски Тироль
 5 1 1 3 4 - 8 4
12.
Гразер
 1:2 7 0 4 3 9 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Штурм Грац
 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Рапид Вена
 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Вольфсбергер
 3 2 1 0 9 - 4 7
5.
Аустрия Вена
 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Альтах
 0:0 4 1 2 1 4 - 3 5
7.
Аустрия Клагенфурт
 0:1 4 1 1 2 4 - 5 4
8.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
9.
ЛАСК
 2:1 4 1 0 3 4 - 9 3
10.
Гразер
 1:2 3 0 2 1 5 - 6 2
11.
Хартберг
 1:0 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Сваровски Тироль
 2 0 1 1 0 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3 2 0 1 6 - 5 6
2.
Альтах
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
3.
Штурм Грац
 2 1 0 1 2 - 1 3
4.
Хартберг
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Аустрия Клагенфурт
 0:1 2 1 0 1 2 - 4 3
6.
Вольфсбергер
 3 1 0 2 6 - 6 3
7.
ЛАСК
 2:1 3 1 0 2 3 - 4 3
8.
Сваровски Тироль
 3 1 0 2 4 - 7 3
9.
Аустрия Вена
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Рапид Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
11.
Гразер
 1:2 4 0 2 2 4 - 7 2
12.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 4 0 2 2 4 - 10 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 5
Вольфсбергер Зукич Деян 3 (3)
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 3 (2)
Штурм Грац Бирет Мика 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 4
Блау-Вайсс Линц Paul Mensah 1 2
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 3
Альтах Инголич Сандро 3
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Аустрия Клагенфурт
Ничья
Хартберг
7.30
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4.50
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Аустрия Клагенфурт
Хартберг
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