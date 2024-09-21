Тур: 7. Стадион: 28 Black Arena.
0:1
Первый тайм: 38'
Ход матча
6'
30
Simon
Spari
27
Кюхн
Йонас
77
Бобциен
Бен
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
10
Афдияй
Донис
- Основной состав
-
30 Simon SpariВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кюхн ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бобциен БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
95 Видра Филипп
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
- Защитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
-
-
61 Furkan Demir
-
70 Lind Hajdari
-
Главный тренер: Markus Karner
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Хартберг
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
21 матч
71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
27
33
Голов в среднем за матч
2.08
2.2
Среднее время на гол
43
40
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
41
42
Голов в среднем за матч
1.95
2
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
46
45
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бобциен Бен
|2
|0.33
|Тошевски Давид
|1
|0.17
|Дель Лоренц
|1
|0.17
|Nicolas Binder
|1
|0.17
|Видра Филипп
|1
|0.17
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Christopher Cvetko
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Maximilian Fillafer
|1
|0.2
|Прокоп Доминик
|1
|0.2
|Patrik Mijic
|1
|0.2
|Омореги Джастин
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верницниг Кристофер
|2
|0
|Christopher Cvetko
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Бобциен Бен
|2
|0
|Jannik Robatsch
|2
|0
|Thorsten Mahrer
|0
|1
|Kosmas Gezos
|1
|0
|Peter Pacult
|1
|0
|Кох Тобиас
|1
|0
|Тошевски Давид
|1
|0
|Видра Филипп
|1
|0
|Niklas Szerencsi
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайнц Тобиас
|1
|0
|Афдияй Донис
|1
|0
|Хайль Юрген
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Компош Пауль
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
|Fabian Wilfinger
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хартберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хартберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
1
1
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Хартберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
3
38%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аустрия Клагенфурт - Домжале 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 Зигендорф - Аустрия Клагенфурт 0:5 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1
Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2 Аустрия Клагенфурт - Копер 1:1 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Аустрия Клагенфурт - ТСК 2:2 Аустрия Клагенфурт - ФК Хермагор 10:1 Аустрия Клагенфурт - Трайбах 10:0 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3
Хартберг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хартберг - Гразер 1:1 СВ Лафниц - Хартберг 0:6 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Хартберг 2:0
Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Хартберг - СВ Лафниц 2:3 Хартберг - СПГ Велс 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Штурм Грац - Хартберг 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 Хартберг - Штурм Грац 1:3
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
Хартберг
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Аустрия Клагенфурт
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|2.
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|3.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|15 - 10
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|6.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|2:1
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|10.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|1:2
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|9.
|2:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|1:2
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|1:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|2.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|4.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|7.
|2:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|11.
|1:2
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|12.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|5
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|3 (3)
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|3 (2)
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|3 (1)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|4
|Блау-Вайсс Линц
|Paul Mensah
|1 2
|Штурм Грац
|Горенц-Станкович Йон
|3
|Альтах
|Инголич Сандро
|3
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|3