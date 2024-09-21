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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 4.
Арис Лимасол
0:0
Второй тайм: 73'
Аполлон
0'
32' Желтая карточка
Бруно Араужо
34' Желтая карточка
Моннор Джейден
63' Желтая карточка
Буасгар Кентен
66' Желтая карточка
Alex Opoku Sarfo

Ход матча

6'
 
Дрожджек Домагой
Маркеш Педру
32'
 
Бруно Араужо
34'
Моннор Джейден
 
59'
Бенгтссон Лео
Моннор Джейден
 
59'
Гомис Янник
Квилитая Георгий
 
63'
 
Буасгар Кентен
66'
Alex Opoku Sarfo
 
68'
Николич Велько
Струски Кароль
 
68'
Семеду Эди
Маямбела Михлали
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Арис Лимасол
Ничья
Аполлон
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Арис Лимасол
Аполлон

История личных встреч

Арис Лимасол
Аполлон

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

20 матчей

30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
0:3
ПД
1:4
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
0:1
К
5:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:4
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
0:1
ММ(
0:3

Голы

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

0.9
1.2

Среднее время на гол

100
75

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

1.2
1.8

Среднее время на гол

75
50

Всего голов

21
30

Голов в среднем за матч

1.05
1.5

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

85
60

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zakaria Sawo 2 0.5
Квилитая Георгий 2 (1) 0.5
Кокорин Александр 1 0.25
Струски Кароль 1 0.25
Моннор Джейден 1 0.25
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 2 0.67
Змрхаль Яромир 1 0.33

Карточки

Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урошевич Слободан 1 1
Сане Мамаду 2 0
Яго Стив 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Кажу 1 0
Гомис Янник 1 0
Бенгтссон Лео 1 0
Струски Кароль 1 0
Моннор Джейден 1 0
Alex Opoku Sarfo 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Dorregaray 1 1
Бруно Араужо 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Вайссбек Гаэтан 2 0
Д'Алмейда Сесси 0 1
Вурос Праксителис 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Селестин Жюльен 1 0

Результаты матчей

Арис Лимасол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аполлон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Арис Лимасол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аполлон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
0
Арис Лимасол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аполлон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимасол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1
Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0
Аполлон
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Неа Саламина - Аполлон 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 Аполлон - Кармиотисса 7:1
Жилина - Аполлон 1:2 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аполлон - Отеллос 4:1 Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:2 Отеллос - Аполлон 0:1 Аполлон - Закакиу 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2

Результаты матчей

Арис Лимасол
Аполлон

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:2
2 раза 100%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Арис Лимасол
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 0:0 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Пафос
 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Омония Никосия
 0:1 4 3 0 1 7 - 3 9
4.
АЕЛ Лимасол
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
АПОЭЛ
 3 2 0 1 8 - 3 6
6.
Аполлон
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Анортосис
 1:0 4 1 1 2 3 - 5 4
8.
Кармиотисса
 4 1 1 2 3 - 7 4
9.
Этникос Ахна
 3 1 0 2 5 - 7 3
10.
АЕК Ларнака
 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Неа Саламина
 3 1 0 2 5 - 9 3
12.
Эносис
 3 1 0 2 1 - 5 3
13.
Омония Арадиппу
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Омония Никосия
 0:1 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Арис Лимасол
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Анортосис
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Омония Арадиппу
 2 0 1 1 0 - 3 1
7.
Кармиотисса
 3 0 1 2 2 - 7 1
8.
Неа Саламина
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Аполлон
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
АЕК Ларнака
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Эносис
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Арис Лимасол
 0:0 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Аполлон
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Пафос
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Эносис
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Кармиотисса
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Омония Никосия
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Этникос Ахна
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Неа Саламина
 2 1 0 1 3 - 6 3
12.
Омония 29-го Мая
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Анортосис
 1:0 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Омония Арадиппу
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Анортосис Лопеш Рафаэл 3
Пафос Жайро 3
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 3
Пафос Силва Андерсон 3
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 2
Весь список

Топ нарушителей
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Этникос Ахна Панайоту Панайотис 1 1
Арис Лимасол Урошевич Слободан 1 1
Аполлон Diego Dorregaray 1 1
Эносис Michalis Charalampous 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Моннор Джейден получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Бруно Араужо получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Маркеш Педру уходит с поля. Дрожджек Домагой выходит вместо него
  • 6'
    Маркеш Педру уходит с поля. Дрожджек Домагой выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится ничьей.
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Аполлон
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