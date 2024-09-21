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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 4.
Арис Лимасол
0:0
Конец матча
Аполлон
0'
32' Желтая карточка
Бруно Араужо
34' Желтая карточка
Моннор Джейден
63' Желтая карточка
Буасгар Кентен
66' Желтая карточка
Alex Opoku Sarfo
90'+11
Арис Лимасол
Аполлон

История личных встреч

Арис Лимасол
Аполлон

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

20 матчей

30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
0:3
ПД
1:4
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
0:1
К
5:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:4
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
0:1
ММ(
0:3

Голы

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

0.9
1.2

Среднее время на гол

100
75

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

1.2
1.8

Среднее время на гол

75
50

Всего голов

21
30

Голов в среднем за матч

1.05
1.5

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

85
60

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zakaria Sawo 2 0.5
Квилитая Георгий 2 (1) 0.5
Кокорин Александр 1 0.25
Струски Кароль 1 0.25
Моннор Джейден 1 0.25
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 2 0.67
Змрхаль Яромир 1 0.33

Карточки

Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урошевич Слободан 1 1
Сане Мамаду 2 0
Яго Стив 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Кажу 1 0
Гомис Янник 1 0
Бенгтссон Лео 1 0
Струски Кароль 1 0
Моннор Джейден 1 0
Alex Opoku Sarfo 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Dorregaray 1 1
Бруно Араужо 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Вайссбек Гаэтан 2 0
Д'Алмейда Сесси 0 1
Вурос Праксителис 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Селестин Жюльен 1 0

Результаты матчей

Арис Лимасол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аполлон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Арис Лимасол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аполлон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
0
Арис Лимасол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Аполлон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимасол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1
Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0
Аполлон
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Неа Саламина - Аполлон 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 Аполлон - Кармиотисса 7:1
Жилина - Аполлон 1:2 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аполлон - Отеллос 4:1 Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:2 Отеллос - Аполлон 0:1 Аполлон - Закакиу 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2

Результаты матчей

Арис Лимасол
Аполлон

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Арис Лимасол
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2
2
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Пафос
 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Омония Никосия
 4 3 0 1 7 - 3 9
4.
АЕЛ Лимасол
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
АПОЭЛ
 3 2 0 1 8 - 3 6
6.
Аполлон
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Анортосис
 4 1 1 2 3 - 5 4
8.
Кармиотисса
 4 1 1 2 3 - 7 4
9.
Этникос Ахна
 3 1 0 2 5 - 7 3
10.
АЕК Ларнака
 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Неа Саламина
 3 1 0 2 5 - 9 3
12.
Эносис
 3 1 0 2 1 - 5 3
13.
Омония Арадиппу
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Омония Никосия
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Арис Лимасол
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Анортосис
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Омония Арадиппу
 2 0 1 1 0 - 3 1
7.
Кармиотисса
 3 0 1 2 2 - 7 1
8.
Неа Саламина
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Аполлон
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
АЕК Ларнака
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Эносис
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Арис Лимасол
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Аполлон
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Пафос
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Эносис
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Кармиотисса
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Омония Никосия
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Этникос Ахна
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Неа Саламина
 2 1 0 1 3 - 6 3
12.
Омония 29-го Мая
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Анортосис
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Омония Арадиппу
 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Анортосис Лопеш Рафаэл 3
Пафос Жайро 3
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 3
Пафос Силва Андерсон 3
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 2
Весь список

Топ нарушителей
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Этникос Ахна Панайоту Панайотис 1 1
Арис Лимасол Урошевич Слободан 1 1
Аполлон Diego Dorregaray 1 1
Эносис Michalis Charalampous 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Моннор Джейден получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Бруно Араужо получил желтую карточку от судьи
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