Тур: 4.
0:0
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаБруно Араужо
34' Желтая карточкаМоннор Джейден
63' Желтая карточкаБуасгар Кентен
66' Желтая карточкаAlex Opoku Sarfo
90'+11
Ход матча
32'
34'
63'
66'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Zakaria Sawo
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Полузащитник
-
70 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
91 Mislav Zadro
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
70 Боли ШарльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
История личных встреч
Арис Лимасол
Аполлон
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
20 матчей
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
0.9
1.2
Среднее время на гол
100
75
Всего голов
12
18
Голов в среднем за матч
1.2
1.8
Среднее время на гол
75
50
Всего голов
21
30
Голов в среднем за матч
1.05
1.5
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
85
60
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zakaria Sawo
|2
|0.5
|Квилитая Георгий
|2 (1)
|0.5
|Кокорин Александр
|1
|0.25
|Струски Кароль
|1
|0.25
|Моннор Джейден
|1
|0.25
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|2
|0.67
|Змрхаль Яромир
|1
|0.33
Карточки
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урошевич Слободан
|1
|1
|Сане Мамаду
|2
|0
|Яго Стив
|1
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Кажу
|1
|0
|Гомис Янник
|1
|0
|Бенгтссон Лео
|1
|0
|Струски Кароль
|1
|0
|Моннор Джейден
|1
|0
|Alex Opoku Sarfo
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Dorregaray
|1
|1
|Бруно Араужо
|2
|0
|Буасгар Кентен
|2
|0
|Вайссбек Гаэтан
|2
|0
|Д'Алмейда Сесси
|0
|1
|Вурос Праксителис
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Селестин Жюльен
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимасол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аполлон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Арис Лимасол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аполлон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
0
Арис Лимасол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Аполлон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимасол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1
Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0
Аполлон
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Неа Саламина - Аполлон 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 Аполлон - Кармиотисса 7:1
Жилина - Аполлон 1:2 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аполлон - Отеллос 4:1 Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:2 Отеллос - Аполлон 0:1 Аполлон - Закакиу 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2
Результаты матчей
Арис Лимасол
Аполлон
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Арис Лимасол
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
12
22
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|3
|Пафос
|Жайро
|3
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|3
|Пафос
|Силва Андерсон
|3
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|2
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3
|Этникос Ахна
|Панайоту Панайотис
|1 1
|Арис Лимасол
|Урошевич Слободан
|1 1
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 1
|Эносис
|Michalis Charalampous
|1 1