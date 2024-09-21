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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Динамо Киев
0:0
Первый тайм: 38'
Рух Львов
0'
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Рух Львов
5.50
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5.36
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9.96
Все Коэффициенты
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
28
Себальос
Брайан
32
Михавко
Тарас
2
Вивчаренко
Константин
6
Бражко
Владимир
10
Шапаренко
Николай
7
Ярмоленко
Андрей
29
Буяльский
Виталий
22
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сич
Алексей
4
Vitaliy
Kholod
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
15
Denys
Pidgurskyi
14
Квасница
Илья
71
Oleh
Fedor
10
Притула
Остап
8
Карабин
Ярослав
95
Краснопир
Игорь
Динамо Киев
Рух Львов

История личных встреч

Динамо Киев
Рух Львов

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ТМС
0:0
ТМК
0:0

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.75

Среднее время на гол

56
51

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.11
0.78

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

81
115

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 2 0.33
Пихалёнок Александр 2 0.33
Ярмоленко Андрей 2 (2) 0.33
Шапаренко Николай 1 0.17
Караваев Александр 1 0.17
Ванат Владислав 1 0.17
Брагару Максим 1 0.17
Себальос Брайан 1 0.17
Кабаев Владислав 0 0
Вивчаренко Константин 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Краснопир Игорь 4 0.67
Квасница Илья 3 0.5
Карабин Ярослав 2 0.33
Vitaliy Kholod 1 0.17
Притула Остап 1 (1) 0.17
Рунич Василий 1 0.17
Klayver 1 0.17
Сич Алексей 0 0
Дидик Роман 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бущан Георгий 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Попов Денис II 1 0
Вивчаренко Константин 1 0
Брагару Максим 1 0
Себальос Брайан 1 0
Бражко Владимир 1 0
Рубчинский Валентин 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Klayver 1 1
Сич Алексей 2 0
Дидик Роман 2 0
Vitaliy Roman 1 0
Vitaliy Kholod 1 0
Denys Pidgurskyi 1 0
Квасница Илья 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Рух Львов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Динамо Киев
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Рух Львов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
8
Динамо Киев
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Рух Львов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
6
75%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
7
54%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
2
15%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Динамо Киев - Ворскла 3:1 Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1
Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0
Рух Львов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ворскла - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Рух Львов - Заря 3:0 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1
Оболонь - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Агробизнес 2:0 Хартберг - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Рух Львов - Лутон Таун 0:1 Осиек - Рух Львов 3:1 Рух Львов - Домжале 0:3 Рух Львов - Хайдук 1:3 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Кечкемет - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 4:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 3:1

Результаты матчей

Динамо Киев
Рух Львов

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 0:0 6 5 1 0 11 - 3 16
2.
Александрия
 6 5 1 0 12 - 5 16
3.
Полесье
 5 4 1 0 12 - 3 13
4.
Рух Львов
 0:0 6 3 2 1 13 - 3 11
5.
Кривбасс
 5 3 1 1 5 - 5 10
6.
ЛНЗ Черкасcы
 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Шахтёр Донецк
 5 3 0 2 15 - 7 9
8.
Заря
 6 3 0 3 6 - 8 9
9.
Ворскла
 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
Карпаты
 7 2 2 3 9 - 11 8
11.
ФК Левый Берег
 7 2 0 5 4 - 9 6
12.
Черноморец Од
 7 2 0 5 3 - 8 6
13.
Верес
 6 1 1 4 4 - 9 4
14.
Колос Ковалёвка
 6 0 3 3 4 - 7 3
15.
Ингулец
 6 0 3 3 3 - 10 3
16.
Оболонь
 6 0 2 4 2 - 14 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
3.
Полесье
 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
Динамо Киев
 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Рух Львов
 0:0 2 2 0 0 8 - 0 6
6.
Черноморец Од
 5 2 0 3 3 - 6 6
7.
Кривбасс
 2 1 1 0 2 - 2 4
8.
Карпаты
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
10.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Заря
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
ФК Левый Берег
 4 1 0 3 1 - 5 3
13.
Колос Ковалёвка
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Оболонь
 4 0 2 2 2 - 8 2
15.
Верес
 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 0:0 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Александрия
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Полесье
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 10 - 4 6
5.
Кривбасс
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Заря
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Рух Львов
 0:0 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Ворскла
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Карпаты
 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Верес
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Ингулец
 6 0 3 3 3 - 10 3
13.
ЛНЗ Черкасcы
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Колос Ковалёвка
 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Оболонь
 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 6 (2)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Рух Львов Квасница Илья 3 (2)
Карпаты Чачуа Амбросий 3 (1)
Полесье Гуцуляк Алексей 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 2
Карпаты Мирошниченко Денис 3
ФК Левый Берег Банада Евгений 3
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Динамо Киев
Ничья
Рух Львов
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Где смотреть матч Динамо Киев 0:0 Рух Львов онлайн

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Динамо Киев
Рух Львов
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