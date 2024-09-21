Тур: 7. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
0:0
Конец матча
Ход матча
44'
77
Сич
Алексей
29
Дидик
Роман
71
Oleh
Fedor
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Шовковски
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сич АлексейЗащитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Oleh FedorПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Klayver
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
История личных встреч
Динамо Киев
Рух Львов
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
1.75
Среднее время на гол
56
51
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.11
0.78
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
81
115
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|2
|0.33
|Пихалёнок Александр
|2
|0.33
|Ярмоленко Андрей
|2 (2)
|0.33
|Шапаренко Николай
|1
|0.17
|Караваев Александр
|1
|0.17
|Ванат Владислав
|1
|0.17
|Брагару Максим
|1
|0.17
|Себальос Брайан
|1
|0.17
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Вивчаренко Константин
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Краснопир Игорь
|4
|0.67
|Квасница Илья
|3
|0.5
|Карабин Ярослав
|2
|0.33
|Vitaliy Kholod
|1
|0.17
|Притула Остап
|1 (1)
|0.17
|Рунич Василий
|1
|0.17
|Klayver
|1
|0.17
|Сич Алексей
|0
|0
|Дидик Роман
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бущан Георгий
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Попов Денис II
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
|Брагару Максим
|1
|0
|Себальос Брайан
|1
|0
|Бражко Владимир
|1
|0
|Рубчинский Валентин
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Klayver
|1
|1
|Сич Алексей
|2
|0
|Дидик Роман
|2
|0
|Vitaliy Kholod
|2
|0
|Vitaliy Roman
|1
|0
|Denys Pidgurskyi
|1
|0
|Квасница Илья
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Рух Львов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Динамо Киев
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Рух Львов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
8
Динамо Киев
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Рух Львов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
2
67%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
6
75%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
7
54%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
2
15%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Динамо Киев - Ворскла 3:1 Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1
Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0
Рух Львов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ворскла - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Рух Львов - Заря 3:0 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1
Оболонь - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Агробизнес 2:0 Хартберг - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Рух Львов - Лутон Таун 0:1 Осиек - Рух Львов 3:1 Рух Львов - Домжале 0:3 Рух Львов - Хайдук 1:3 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Кечкемет - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 4:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 3:1
Результаты матчей
Динамо Киев
Рух Львов
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
33
24
33
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|6 (2)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|Рух Львов
|Квасница Илья
|3 (2)
|Карпаты
|Чачуа Амбросий
|3 (1)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|3 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 2
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|3
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|3