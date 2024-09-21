  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 11.
Балтика
0:0
Второй тайм: 49'
Арсенал Тула
0'
28' Желтая карточка
Попов Артём

Ход матча

28'
 
Попов Артём
Прогнозы 176
Балтика 59.1% (104)
X 23.9% (42)
Арсенал Тула 17% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
Арсенал Тула
3.20
Реклама, zenit.win
3.30
Реклама, ligastavok.ru
4.15
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Балтика
Арсенал Тула

История личных встреч

Балтика
Арсенал Тула

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
1:3
ПЛ
0:5
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

1.33
2.25

Среднее время на гол

67
40

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.67

Среднее время на гол

120
54

Всего голов

7
14

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Алекс II 3 (2) 0.27
Эльдарушев Абу-Саид 2 0.18
Никишин Кирилл 2 0.18
Маляров Кирилл 1 0.09
Лисакович Виталий 1 0.09
Пряхин Сергей 1 0.09
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ткачёв Сергей 2 0.18
Липовой Данил 2 0.18
Попов Артём 1 0.09
Цараев Алан 1 0.09
Раздорских Никита 1 0.09
Хабибов Ансор 1 0.09
Большаков Кирилл 1 0.09
Одейинка Малик 1 0.09
Гелоян Ишхан 0 0

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аванесян Тигран 4 0
Пряхин Сергей 3 0
Андраде Кевин 3 0
Петров Илья 2 0
Гассама Натан 2 0
Фернандес Алекс II 2 0
Стефанович Илья 1 0
Саусь Владислав 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лёвин Владислав 2 0
Бердников Алексей 2 0
Ткачёв Сергей 1 0
Попов Артём 1 0
Гелоян Ишхан 1 0
Шевченко Евгений 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Печенкин Никита 1 0
Цараев Алан 1 0
Азявин Илья 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Жилкин Григорий 1 0
Семенчук Давид 1 0

Результаты матчей

Балтика
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Арсенал Тула
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Балтика
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Арсенал Тула
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
7
Балтика
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Арсенал Тула
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
90% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
2
50%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
10%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
2
67%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Торпедо Москва - Балтика 2:1 Балтика - Тюмень 2:1 Енисей - Балтика 1:2 Балтика - КАМАЗ 1:0
Ротор - Балтика 2:0 Сокол - Балтика 1:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Балтика - Уфа 1:1 Сочи - Балтика 1:1 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Балтика 4:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Балтика - Зенит 1:2 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Ростов - Балтика 2:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 2:3 Урал - Балтика 2:1 Ростов - Балтика 0:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Арсенал Тула - Урал 1:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0
Арсенал Тула - Алания 0:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1

Результаты матчей

Балтика
Арсенал Тула

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Балтика
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
5
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 0:0 Заявка 11 6 5 0 10 - 4 23
2.
Урал
 Заявка 11 6 3 2 17 - 8 21
3.
Торпедо Москва
 Заявка 11 5 6 0 17 - 9 21
4.
Черноморец Нв
 Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
5.
Чайка
 Заявка 11 4 5 2 15 - 10 17
6.
Родина Москва
 Заявка 11 4 5 2 12 - 10 17
7.
Балтика
 0:0 Заявка 11 4 5 2 11 - 9 17
8.
Сочи
 Заявка 11 4 4 3 15 - 12 16
9.
Сокол
 Заявка 11 3 6 2 8 - 8 15
10.
Ротор
 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
11.
Енисей
 Заявка 11 4 1 6 10 - 13 13
12.
Нефтехимик
 Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
14.
КАМАЗ
 Заявка 11 3 2 6 8 - 9 11
15.
Шинник
 Заявка 11 2 5 4 7 - 10 11
16.
Алания
 Заявка 11 2 4 5 6 - 9 10
17.
Уфа
 Заявка 11 2 3 6 10 - 15 9
18.
Тюмень
 Заявка 11 1 2 8 7 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 0:0 Заявка 7 5 2 0 7 - 2 17
2.
Урал
 Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 3 3 0 12 - 6 12
4.
Балтика
 0:0 Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
5.
Нефтехимик
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
6.
Черноморец Нв
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Чайка
 Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
8.
Сокол
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
9.
Сочи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
10.
Родина Москва
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
12.
Шинник
 Заявка 7 2 2 3 4 - 6 8
13.
Енисей
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
14.
Ротор
 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
15.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
16.
Уфа
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
17.
Алания
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
18.
Тюмень
 Заявка 5 0 1 4 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
2.
Ротор
 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
3.
Родина Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
4.
Алания
 Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
5.
Сочи
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
6.
Чайка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
7.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
8.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
9.
Арсенал Тула
 0:0 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Сокол
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
11.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 0 4 4 - 5 6
12.
Енисей
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
13.
Балтика
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
14.
Уфа
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
15.
Тюмень
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17.
Шинник
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 5
Сочи Крамарич Мартин 4
Черноморец Нв Уридия Мераби 3
Енисей Ломакин Александр 3
Сокол Максименко Артём 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 6
Алания Плиев Константин 1 4
Чайка Нестеров Александр 1 3
Тюмень Шавлохов Давид 1 3
Родина Москва Гордюшенко Астемир 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Малик в штрафной соперника получил мяч, отдал пас на Липового, но последний отпустил от себя снаряд слишком далеко. Мяч достался вратарю в итоге. 
  • 48'
    Исаенко выполнял передачу с левого края в центр штрафной - на выходе сыграл голкипер, которому удалось забрать сферу на выходе в перчатки. 
  • Замена
    47'
    Я так понимаю, что в перерыве в составе коллективов была одна замена. У хозяев вместо Никишина на поле выше Петров. Учтем эту ротацию в протоколе. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Все готово ко второму тайму, мы продолжаем!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Минуту добавил судья, но оно быстро миновала. После первого тайма счет на табло не открыт. Пока без забитых мячей обходятся противники. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Фолят в атаке туляки. Кайнов переусердствовал в отбор. Саусю по ноге досталось. Завершается основное время первого тайма у нас. 
  • 43'
    Никишин сумел отметиться дальним ударом по воротам соперника. Мяч летит слишком высоко. Провожает взглядом сферу голкипер. 
  • 41'
    Волков на правой бровке накрутил одного из соперников, после чего прострелил в центр, но попал в ногу защитнику. В итоге мяч вылетел за боковую линию. 
  • 40'
    Подача в штрафную "Арсенала" сейчас пошла с левого края. Аппаев искал передачей Менделя, но в итоге сферу направил за пределы футбольного газона.
  • 38'
    Левашов реагирует сейчас на рикошет после удара в исполнении Никишина. Правильно поступил Кирилл, пробив в этой ситуации, ведь явно не было у него поддержки впереди. 
  • 37'
    Свистят сейчас болельщики, ведь снова мяч на половине поля балтийцев контролируют футболисты "Арсенала". Правда, ситуацию у ворот оппонента не форсируют.
  • Фол, нарушение
    35'
    Малик подавал мяч с левого края в центр штрафной, но там в борьбе Ткачёв нарушил правила, подтолкнув в спину одного из соперников. 
  • 34'
    Пряхин на ближний угол вратарской выполнял подачу, но Малик  выносит сферу в сторону от ворот. Игрок "Арсенала" справился с угрозой в этой ситуации.
  • Угловой
    33'
    Угловой сейчас заработали игроки "Балтики" после того, как Ткачёв в своей штрафной сыграл головой. Вынес он мяч за пределы поля.
  • 31'
    Иногда предпринимает "Арсенал" попытки бить по воротам издали, иногда с близкого расстояния, но игра "канониров" пока смотрится уверенно. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 30'
      Вторая попытка Попова пробить издали не увенчалась успехом. Снова мяч летит слишком сильно, высоко, далеко...
    • Желтая карточка
      28'
      Сорвал атаку соперника сейчас Попов. В результате игрок "Арсенала" получил в свой пассив карточку желтого цвета. Первую в матче. 
    • Угловой
      27'
      А в следующем наступлении уже угловой заработали "пушкари". Подача с левого края следует в центр штрафной - Саусь головой выносит сферу в центр поля. 
    • 26'
      Ткачёв в касание с левого фланга играл в центр, но соперники успевают сыграть на опережении и выбить мяч за пределы поля. Только аут для "Арсенала".
    • 25'
      Никишин отметился дальним ударом по воротам соперника - не пришлось голкиперу вступать в игру, ведь мяч ушел выше цели. 
    • 23'
      Поддерживают фанаты свою команду довольно активно. "Балтика" же пока преимущественно в обороне играет. Соперник не дает ей особо разгуляться. 
    • 22'
      Пряхин отправлял мяч на Лисаковича, но тому убежать в атаку не удалось. Успевает Цараев в подкате сыграть на Левашова, который выбивает сферу в центр поля. 
    • 21'
      Не очень ловко на левом фланге сыграл Андраде. Выбил он все-таки сферу в аут, прервав опасное наступление соперника. 
    • 20'
      Качает головой наставник "Балтики". Что-то ему не нравится в действиях его команды. Но что не нравится конкретно, не понятно. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Аппаев теперь по опорной ноге получат удар от оппонента. При этом пока желтых карточек в матче рефери не показывает. Ждет более очевидных эпизодов. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Обменялись фолами соперники. На половине поля "Балтики" нарушает правила Кайнов. Пока рефери без карточек обходится.
    • 16'
      Липовой теперь у туляков отметился дальним ударом по воротам соперника - мяч полетел чуть выше ворот. Пока все выстрелы гостей получаются неточными. 
    • 14'
      Очевидно, что оппоненты осторожничают. Не форсируют они события на футбольном поле, поскольку знают, что цена ошибки очень велика. 
    • Офсайд
      13'
      Ткачёв справа в чужой штрафной получил мяч, но у него "вне игры" зафиксировал главный арбитр встречи с подсказки бокового судьи. 
    • 12'
      Попов сейчас получил мяч, отдал его на Кайнова, который нанес слишком неточный удар в сторону ворот. Выше цели!
    • 10'
      Болельщиков сегодня немало в Калининграде. Хорошая посещаемость на стадионе. Мне кажется, что хозяевам сегодня очень комфортно играть в таких условиях. 
    • Угловой
      9'
      Разыграли мяч туляки. Цараев не сумел четко распорядиться игровым снарядом. Сфера выкатилась за пределы поля после неточной обработки игрока. 
    • 8'
      Попов прострелил мяч с левого края в центр, но попал в ногу сопернику. Будет новый угловой у "Арсенала" с левого фланга. Смотрим. 
    • 6'
      Присматриваются соперники друг к другу на первых минутах встречи, но уже явно виден настрой лидера Первой лиги. "Канониры" сегодня действуют очень уверенно. 
    • Опасный момент
      5'
      Угловой подал Ткачёв у ворот соперника. Липовой головой пробивал по воротам соперника - мяч просвистел рядом с левой стойкой!
    • Опасный момент
      3'
      Ткачёв получает мяч на левом краю штрафной, пробивает в дальний угол, и мяч летит рядом со стойкой! Получается очень опасно!
    • Фол, нарушение
      2'
      Штрафной удар на левом фланге заработали игроки "Арсенала". Последовала подача в центр штрафной, где до мяча первым добрался защитник. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Анатолий Жабченко (Краснодар, Россия);
      Ассистент: Максим Белокур (Владивосток, Россия);
      Ассистент: Станислав Попков (Петрозаводск, Россия);
      Резервный: Антон Сидорин (Москва, Россия).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В очной игре в Первой лиге России сойдутся лицом к лицу «Балтика» и «Арсенал».  Встреча состоится в Калининграде, на стадионе «Ростех Арена».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • 68 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 176
    Балтика 59.1% (104)
    X 23.9% (42)
    Арсенал Тула 17% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Арсенал Тула
    3.20
    Реклама, zenit.win
    3.30
    Реклама, ligastavok.ru
    4.15
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Балтика 0:0 Арсенал Тула онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика 0:0 Арсенал Тула

    Исход игры
    Балтика
    59.1% (104)
    Ничья
    23.9% (42)
    Арсенал Тула
    17% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.35% (46)
    Меньше
    59.65% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    67.54% (77)
    Нет
    32.46% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Балтика
    18.2% (32)
    1:1 Ничья
    17.6% (31)
    1:0 Балтика
    15.3% (27)
    0:1 Арсенал Тула
    4.5% (8)
    1:2 Арсенал Тула
    4.5% (8)
    2:2 Ничья
    2.3% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Балтика
    Арсенал Тула
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный