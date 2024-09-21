Все готово ко второму тайму, мы продолжаем!

Я так понимаю, что в перерыве в составе коллективов была одна замена. У хозяев вместо Никишина на поле выше Петров. Учтем эту ротацию в протоколе.

Исаенко выполнял передачу с левого края в центр штрафной - на выходе сыграл голкипер, которому удалось забрать сферу на выходе в перчатки.

Малик в штрафной соперника получил мяч, отдал пас на Липового, но последний отпустил от себя снаряд слишком далеко. Мяч достался вратарю в итоге.

Никишин сумел отметиться дальним ударом по воротам соперника. Мяч летит слишком высоко. Провожает взглядом сферу голкипер.

Фолят в атаке туляки. Кайнов переусердствовал в отбор. Саусю по ноге досталось. Завершается основное время первого тайма у нас.

Минуту добавил судья, но оно быстро миновала. После первого тайма счет на табло не открыт. Пока без забитых мячей обходятся противники.

Иногда предпринимает "Арсенал" попытки бить по воротам издали, иногда с близкого расстояния, но игра "канониров" пока смотрится уверенно.

Угловой сейчас заработали игроки "Балтики" после того, как Ткачёв в своей штрафной сыграл головой. Вынес он мяч за пределы поля.

Пряхин на ближний угол вратарской выполнял подачу, но Малик выносит сферу в сторону от ворот. Игрок "Арсенала" справился с угрозой в этой ситуации.

Малик подавал мяч с левого края в центр штрафной, но там в борьбе Ткачёв нарушил правила, подтолкнув в спину одного из соперников.

Свистят сейчас болельщики, ведь снова мяч на половине поля балтийцев контролируют футболисты "Арсенала". Правда, ситуацию у ворот оппонента не форсируют.

Левашов реагирует сейчас на рикошет после удара в исполнении Никишина. Правильно поступил Кирилл, пробив в этой ситуации, ведь явно не было у него поддержки впереди.

Подача в штрафную "Арсенала" сейчас пошла с левого края. Аппаев искал передачей Менделя, но в итоге сферу направил за пределы футбольного газона.

Волков на правой бровке накрутил одного из соперников, после чего прострелил в центр, но попал в ногу защитнику. В итоге мяч вылетел за боковую линию.

30' Вторая попытка Попова пробить издали не увенчалась успехом. Снова мяч летит слишком сильно, высоко, далеко...

28' Сорвал атаку соперника сейчас Попов. В результате игрок "Арсенала" получил в свой пассив карточку желтого цвета. Первую в матче.

27' А в следующем наступлении уже угловой заработали "пушкари". Подача с левого края следует в центр штрафной - Саусь головой выносит сферу в центр поля.

26' Ткачёв в касание с левого фланга играл в центр, но соперники успевают сыграть на опережении и выбить мяч за пределы поля. Только аут для "Арсенала".

25' Никишин отметился дальним ударом по воротам соперника - не пришлось голкиперу вступать в игру, ведь мяч ушел выше цели.

23' Поддерживают фанаты свою команду довольно активно. "Балтика" же пока преимущественно в обороне играет. Соперник не дает ей особо разгуляться.

22' Пряхин отправлял мяч на Лисаковича, но тому убежать в атаку не удалось. Успевает Цараев в подкате сыграть на Левашова, который выбивает сферу в центр поля.

21' Не очень ловко на левом фланге сыграл Андраде. Выбил он все-таки сферу в аут, прервав опасное наступление соперника.

20' Качает головой наставник "Балтики". Что-то ему не нравится в действиях его команды. Но что не нравится конкретно, не понятно.