Тур: 11.
Позже
История личных встреч
Балтика
Арсенал Тула
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
1.33
2.25
Среднее время на гол
67
40
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.67
Среднее время на гол
120
54
Всего голов
7
14
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандес Алекс II
|3 (2)
|0.3
|Эльдарушев Абу-Саид
|2
|0.2
|Никишин Кирилл
|2
|0.2
|Маляров Кирилл
|1
|0.1
|Лисакович Виталий
|1
|0.1
|Пряхин Сергей
|1
|0.1
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ткачёв Сергей
|2
|0.2
|Липовой Данил
|2
|0.2
|Попов Артём
|1
|0.1
|Цараев Алан
|1
|0.1
|Раздорских Никита
|1
|0.1
|Хабибов Ансор
|1
|0.1
|Большаков Кирилл
|1
|0.1
|Одейинка Малик
|1
|0.1
|Гелоян Ишхан
|0
|0
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аванесян Тигран
|4
|0
|Пряхин Сергей
|3
|0
|Андраде Кевин
|3
|0
|Петров Илья
|2
|0
|Гассама Натан
|2
|0
|Фернандес Алекс II
|2
|0
|Стефанович Илья
|1
|0
|Саусь Владислав
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лёвин Владислав
|2
|0
|Бердников Алексей
|2
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Гелоян Ишхан
|1
|0
|Шевченко Евгений
|1
|0
|Дмитриев Олег
|1
|0
|Печенкин Никита
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Азявин Илья
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
|Жилкин Григорий
|1
|0
|Семенчук Давид
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Арсенал Тула
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Балтика
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Арсенал Тула
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
7
Балтика
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Арсенал Тула
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
90% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
2
50%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
1
10%
3
27%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
10%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
2
67%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Торпедо Москва - Балтика 2:1 Балтика - Тюмень 2:1 Енисей - Балтика 1:2 Балтика - КАМАЗ 1:0
Ротор - Балтика 2:0 Сокол - Балтика 1:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Балтика - Уфа 1:1 Сочи - Балтика 1:1 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Балтика 4:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Балтика - Зенит 1:2 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Ростов - Балтика 2:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 2:3 Урал - Балтика 2:1 Ростов - Балтика 0:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Арсенал Тула - Урал 1:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0
Арсенал Тула - Алания 0:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1
Результаты матчей
Балтика
Арсенал Тула
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Балтика
Арсенал Тула
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
21
15
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
37
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|10 - 4
|22
|2.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 8
|20
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 8
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 10
|14
|8.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 6
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|7 - 7
|14
|11.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|8 - 11
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 7
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 9
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|7 - 2
|17
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 5
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|4.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|5.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|6.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|7.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 5
|6
|8.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 10
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|5
|Сочи
|Крамарич Мартин
|4
|Сокол
|Максименко Артём
|3
|Чайка
|Руденко Владислав
|3
|Чайка
|Хохлачёв Александр
|3
|Уфа
|Перченок Александр
|6
|Алания
|Плиев Константин
|1 3
|Родина Москва
|Мусаев Леон
|4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|4
|Балтика
|Аванесян Тигран
|4
Прогнозы на матч Балтика - Арсенал Тула
Исход игры
Балтика
59% (23)
Ничья
25.6% (10)
Арсенал Тула
15.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (17)
Меньше
55.26% (21)
Обе команды забьют
Да
65.79% (25)
Нет
34.21% (13)
Популярный счёт
2:1 Балтика
35.9% (14)
1:0 Балтика
23.1% (9)
1:1 Ничья
20.5% (8)
0:1 Арсенал Тула
7.7% (3)
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