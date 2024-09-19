  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 11.
Балтика
 
Позже
Арсенал Тула
Прогнозы 39
Балтика 59% (23)
X 25.6% (10)
Арсенал Тула 15.4% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
Арсенал Тула
3.15
3.30
Реклама, fon.bet
4.10
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Балтика
Арсенал Тула

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
1:3
ПЛ
0:5
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

1.33
2.25

Среднее время на гол

67
40

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.67

Среднее время на гол

120
54

Всего голов

7
14

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Алекс II 3 (2) 0.3
Эльдарушев Абу-Саид 2 0.2
Никишин Кирилл 2 0.2
Маляров Кирилл 1 0.1
Лисакович Виталий 1 0.1
Пряхин Сергей 1 0.1
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ткачёв Сергей 2 0.2
Липовой Данил 2 0.2
Попов Артём 1 0.1
Цараев Алан 1 0.1
Раздорских Никита 1 0.1
Хабибов Ансор 1 0.1
Большаков Кирилл 1 0.1
Одейинка Малик 1 0.1
Гелоян Ишхан 0 0

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аванесян Тигран 4 0
Пряхин Сергей 3 0
Андраде Кевин 3 0
Петров Илья 2 0
Гассама Натан 2 0
Фернандес Алекс II 2 0
Стефанович Илья 1 0
Саусь Владислав 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лёвин Владислав 2 0
Бердников Алексей 2 0
Ткачёв Сергей 1 0
Гелоян Ишхан 1 0
Шевченко Евгений 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Печенкин Никита 1 0
Цараев Алан 1 0
Азявин Илья 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Жилкин Григорий 1 0
Семенчук Давид 1 0

Результаты матчей

Балтика
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Арсенал Тула
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Балтика
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Арсенал Тула
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
7
Балтика
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Арсенал Тула
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
90% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
2
50%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
10%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
2
67%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Торпедо Москва - Балтика 2:1 Балтика - Тюмень 2:1 Енисей - Балтика 1:2 Балтика - КАМАЗ 1:0
Ротор - Балтика 2:0 Сокол - Балтика 1:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Балтика - Уфа 1:1 Сочи - Балтика 1:1 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Балтика 4:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Балтика - Зенит 1:2 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Ростов - Балтика 2:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 2:3 Урал - Балтика 2:1 Ростов - Балтика 0:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Арсенал Тула - Урал 1:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0
Арсенал Тула - Алания 0:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1

Результаты матчей

Балтика
Арсенал Тула

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Балтика
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
5
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 10 6 4 0 10 - 4 22
2.
Торпедо Москва
 Заявка 10 5 5 0 16 - 8 20
3.
Урал
 Заявка 10 5 3 2 15 - 8 18
4.
Балтика
 Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
5.
Сочи
 Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
6.
Черноморец Нв
 Заявка 10 4 2 4 13 - 14 14
7.
Чайка
 Заявка 10 3 5 2 14 - 10 14
8.
Ротор
 Заявка 10 3 5 2 8 - 6 14
9.
Родина Москва
 Заявка 10 3 5 2 10 - 9 14
10.
Сокол
 Заявка 10 3 5 2 7 - 7 14
11.
Енисей
 Заявка 10 4 0 6 8 - 11 12
12.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
13.
КАМАЗ
 Заявка 10 3 2 5 8 - 7 11
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 3 2 5 7 - 15 11
15.
Шинник
 Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
16.
Алания
 Заявка 10 2 3 5 6 - 9 9
17.
Уфа
 Заявка 10 2 3 5 10 - 14 9
18.
Тюмень
 Заявка 10 1 2 7 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 7 5 2 0 7 - 2 17
2.
Урал
 Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 3 3 0 12 - 6 12
4.
Балтика
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Нефтехимик
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
6.
Черноморец Нв
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Чайка
 Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
8.
Сочи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
9.
Родина Москва
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
10.
Сокол
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
12.
Шинник
 Заявка 6 2 1 3 3 - 5 7
13.
Енисей
 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
14.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
15.
Ротор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
16.
Уфа
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
17.
Алания
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
18.
Тюмень
 Заявка 4 0 1 3 0 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
2.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
3.
Алания
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
4.
Сочи
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
5.
Сокол
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
6.
Родина Москва
 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
7.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 0 4 4 - 5 6
8.
Енисей
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
9.
Балтика
 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
10.
Арсенал Тула
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Чайка
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Уфа
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Урал
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14.
Черноморец Нв
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
15.
Тюмень
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16.
Шинник
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 1 0 4 2 - 10 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 5
Сочи Крамарич Мартин 4
Сокол Максименко Артём 3
Чайка Руденко Владислав 3
Чайка Хохлачёв Александр 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 6
Алания Плиев Константин 1 3
Родина Москва Мусаев Леон 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 4
Балтика Аванесян Тигран 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 сентября 2024, осталось 2 дня 12 часов 45 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 39
    Балтика 59% (23)
    X 25.6% (10)
    Арсенал Тула 15.4% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Арсенал Тула
    3.15
    3.30
    Реклама, fon.bet
    4.10
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Балтика - Арсенал Тула онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Балтика - Арсенал Тула

    Исход игры
    Балтика
    59% (23)
    Ничья
    25.6% (10)
    Арсенал Тула
    15.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.74% (17)
    Меньше
    55.26% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    65.79% (25)
    Нет
    34.21% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Балтика
    35.9% (14)
    1:0 Балтика
    23.1% (9)
    1:1 Ничья
    20.5% (8)
    0:1 Арсенал Тула
    7.7% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Балтика
    Арсенал Тула
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный