Тур: 7. Стадион: Кэшпойнт Арена.
0:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
19'
21
Хелак
Аммар
23
Йегер
Лукас
20
Gustavo
VI
60
Simon
Pirkl
20
Simon
Seidl
- Основной состав
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Gustavo VIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Камери ДийонНападающий
- Нападающий
-
33 Paul Piffer
-
-
-
Главный тренер: Joachim Standfest
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
60 Simon PirklПолузащитник
-
20 Simon SeidlНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пашич АлемПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
История личных встреч
Альтах
Блау-Вайсс Линц
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.63
0.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
144
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|6
|0.86
|Гугганиг Лукас
|1
|0.14
|Коллер Пауль-Фридрих
|1
|0.14
|Mike-Steven Baehre
|0
|0
|Инголич Сандро
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
|Sofian Bahloul
|0
|0
|Кронбергер Лука
|0
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|5
|0.71
|Добрас Кристиан
|1
|0.14
|Simon Pirkl
|1
|0.14
|Носс Конор
|1
|0.14
|Simon Seidl
|1
|0.14
|Гойгингер Томас
|0
|0
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Nicolas Schmid
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инголич Сандро
|3
|0
|Mike-Steven Baehre
|2
|0
|Демаку Весель
|2
|0
|Штрунц Оливер
|2
|0
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Lukas Fridrikas
|1
|0
|Sofian Bahloul
|1
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|1
|0
|Кронбергер Лука
|1
|0
|Эстрада Паскаль
|1
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Paul Mensah
|2
|1
|Ronivaldo II
|3
|0
|Simon Pirkl
|2
|0
|Alexander Briedl
|2
|0
|Simon Seidl
|2
|0
|Штраусс Фабио
|0
|1
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Маранда Мануэль
|1
|0
|Пашич Алем
|1
|0
|Морманн Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
5
Альтах
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
2
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
33%
3
30%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
13%
2
22%
1-15
3
38%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
2
20%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гразер - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Альтах 2:1 Альтах - Вольфсбергер 2:0
ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 ВСГ Герта Велс - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0
Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 0:2 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Мюнхен-1860 1:1 Адмира Линц - Блау-Вайсс Линц 0:10 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2
Результаты матчей
Альтах
Блау-Вайсс Линц
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Альтах
Блау-Вайсс Линц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|2.
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|3.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|15 - 10
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|6.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|2:1
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|10.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|1:2
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|9.
|2:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|1:2
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|1:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|2.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|4.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|7.
|2:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|11.
|1:2
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|12.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|5
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|3 (3)
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|3 (2)
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|3 (1)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|4
|Блау-Вайсс Линц
|Paul Mensah
|1 2
|Штурм Грац
|Горенц-Станкович Йон
|3
|Альтах
|Инголич Сандро
|3
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|3