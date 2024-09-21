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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Альтах
0:0
Первый тайм: 38'
Блау-Вайсс Линц
0'
19' Желтая карточка
Sofian Bahloul

Ход матча

19'
Sofian Bahloul
 
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Блау-Вайсс Линц
2.65
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3.40
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3.55
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Все Коэффициенты
21
Хелак
Аммар
22
Эстрада
Паскаль
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
25
Инголич
Сандро
23
Йегер
Лукас
6
Демаку
Весель
29
Mohamed
Ouedraogo
11
Sofian
Bahloul
20
Gustavo
VI
30
Фадингер
Лукас
12
Луксе
Андреас
2
Штраусс
Фабио
15
Маранда
Мануэль
5
Митрович
Данило
28
Оливейра
Андерсон
18
Soumaila
Diabate
19
Alexander
Briedl
60
Simon
Pirkl
20
Simon
Seidl
9
Ronivaldo
II
27
Гойгингер
Томас
Альтах
3-4-3
Блау-Вайсс Линц
3-4-3

История личных встреч

Альтах
Блау-Вайсс Линц

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б
2:1
Б
2:2
Б
1:1
К
2:0
Б
1:1
ЭЛ
1:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.63
0.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
144

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 6 0.86
Гугганиг Лукас 1 0.14
Коллер Пауль-Фридрих 1 0.14
Mike-Steven Baehre 0 0
Инголич Сандро 0 0
Демаку Весель 0 0
Sofian Bahloul 0 0
Кронбергер Лука 0 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 5 0.71
Добрас Кристиан 1 0.14
Simon Pirkl 1 0.14
Носс Конор 1 0.14
Simon Seidl 1 0.14
Гойгингер Томас 0 0
Оливейра Андерсон 0 0
Nicolas Schmid 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инголич Сандро 3 0
Mike-Steven Baehre 2 0
Демаку Весель 2 0
Штрунц Оливер 2 0
Гугганиг Лукас 1 0
Gustavo VI 1 0
Lukas Fridrikas 1 0
Sofian Bahloul 1 0
Коллер Пауль-Фридрих 1 0
Кронбергер Лука 1 0
Эстрада Паскаль 1 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Paul Mensah 2 1
Ronivaldo II 3 0
Simon Pirkl 2 0
Alexander Briedl 2 0
Simon Seidl 2 0
Штраусс Фабио 0 1
Гойгингер Томас 1 0
Маранда Мануэль 1 0
Пашич Алем 1 0
Морманн Мартин 1 0

Результаты матчей

Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
5
Альтах
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
2
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
33%
3
30%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
13%
2
22%
1-15
3
38%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
2
20%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гразер - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Альтах 2:1 Альтах - Вольфсбергер 2:0
ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 ВСГ Герта Велс - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0
Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 0:2 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Мюнхен-1860 1:1 Адмира Линц - Блау-Вайсс Линц 0:10 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2

Результаты матчей

Альтах
Блау-Вайсс Линц

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Альтах
Блау-Вайсс Линц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 5 4 0 1 10 - 4 12
2.
Рапид Вена
 6 3 2 1 8 - 7 11
3.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 7 3 2 2 9 - 10 11
4.
Вольфсбергер
 6 3 1 2 15 - 10 10
5.
Ред Булл Зальцбург
 4 3 0 1 11 - 6 9
6.
Альтах
 0:0 7 2 3 2 8 - 7 9
7.
Аустрия Вена
 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Аустрия Клагенфурт
 0:1 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
ЛАСК
 2:1 7 2 0 5 7 - 13 6
10.
Хартберг
 1:0 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Сваровски Тироль
 5 1 1 3 4 - 8 4
12.
Гразер
 1:2 7 0 4 3 9 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Штурм Грац
 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Рапид Вена
 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Вольфсбергер
 3 2 1 0 9 - 4 7
5.
Аустрия Вена
 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Альтах
 0:0 4 1 2 1 4 - 3 5
7.
Аустрия Клагенфурт
 0:1 4 1 1 2 4 - 5 4
8.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
9.
ЛАСК
 2:1 4 1 0 3 4 - 9 3
10.
Гразер
 1:2 3 0 2 1 5 - 6 2
11.
Хартберг
 1:0 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Сваровски Тироль
 2 0 1 1 0 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3 2 0 1 6 - 5 6
2.
Альтах
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
3.
Штурм Грац
 2 1 0 1 2 - 1 3
4.
Хартберг
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Аустрия Клагенфурт
 0:1 2 1 0 1 2 - 4 3
6.
Вольфсбергер
 3 1 0 2 6 - 6 3
7.
ЛАСК
 2:1 3 1 0 2 3 - 4 3
8.
Сваровски Тироль
 3 1 0 2 4 - 7 3
9.
Аустрия Вена
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Рапид Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
11.
Гразер
 1:2 4 0 2 2 4 - 7 2
12.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 4 0 2 2 4 - 10 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 5
Вольфсбергер Зукич Деян 3 (3)
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 3 (2)
Штурм Грац Бирет Мика 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 4
Блау-Вайсс Линц Paul Mensah 1 2
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 3
Альтах Инголич Сандро 3
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Sofian Bahloul получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Блау-Вайсс Линц
2.65
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Блау-Вайсс Линц
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