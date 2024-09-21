Тур: 7. Стадион: Кэшпойнт Арена.
0:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаSofian Bahloul
0:1
48' ГолRonivaldo II
62' Желтая карточкаSoumaila Diabate
63' Желтая карточкаШтрунц Оливер
66' Желтая карточкаКронбергер Лука
68' Желтая карточкаДемаку Весель
72' Желтая карточкаШмидт Александер
73' Желтая карточкаMike-Steven Baehre
90' Желтая карточкаОливейра Андерсон
90'+4
Ход матча
19'
48'
0:1
62'
63'
66'
68'
72'
21
Хелак
Аммар
23
Йегер
Лукас
20
Gustavo
VI
60
Simon
Pirkl
20
Simon
Seidl
- Основной состав
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Gustavo VIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Камери ДийонНападающий
- Нападающий
-
33 Paul Piffer
-
-
-
Главный тренер: Joachim Standfest
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
60 Simon PirklПолузащитник
-
20 Simon SeidlНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пашич АлемПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
История личных встреч
Альтах
Блау-Вайсс Линц
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.63
0.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
144
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|6
|0.86
|Гугганиг Лукас
|1
|0.14
|Коллер Пауль-Фридрих
|1
|0.14
|Mike-Steven Baehre
|0
|0
|Инголич Сандро
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
|Sofian Bahloul
|0
|0
|Кронбергер Лука
|0
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|6
|0.86
|Добрас Кристиан
|1
|0.14
|Simon Pirkl
|1
|0.14
|Носс Конор
|1
|0.14
|Simon Seidl
|1
|0.14
|Гойгингер Томас
|0
|0
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Nicolas Schmid
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mike-Steven Baehre
|3
|0
|Инголич Сандро
|3
|0
|Демаку Весель
|3
|0
|Штрунц Оливер
|3
|0
|Кронбергер Лука
|2
|0
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Lukas Fridrikas
|1
|0
|Sofian Bahloul
|1
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|1
|0
|Эстрада Паскаль
|1
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Paul Mensah
|2
|1
|Ronivaldo II
|3
|0
|Simon Pirkl
|2
|0
|Alexander Briedl
|2
|0
|Simon Seidl
|2
|0
|Штраусс Фабио
|0
|1
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Маранда Мануэль
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Пашич Алем
|1
|0
|Морманн Мартин
|1
|0
|Soumaila Diabate
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Блау-Вайсс Линц
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
5
Альтах
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Блау-Вайсс Линц
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
2
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
13%
2
20%
1-15
3
38%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
10%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
13%
2
20%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гразер - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Альтах 2:1 Альтах - Вольфсбергер 2:0
ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 ВСГ Герта Велс - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0
Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 0:2 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Мюнхен-1860 1:1 Адмира Линц - Блау-Вайсс Линц 0:10 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2
Результаты матчей
Альтах
Блау-Вайсс Линц
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Альтах
Блау-Вайсс Линц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
25
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|6
|Аустрия Клагенфурт
|Бобциен Бен
|4
|ЛАСК
|Любичич Марин
|4
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|3 (3)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|4
|Аустрия Клагенфурт
|Kosmas Gezos
|1 2
|Блау-Вайсс Линц
|Paul Mensah
|1 2
|Штурм Грац
|Горенц-Станкович Йон
|3
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|3