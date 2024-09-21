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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Альтах
0:1
Конец матча
Блау-Вайсс Линц
0'
19' Желтая карточка
Sofian Bahloul
0:1
48' Гол
Ronivaldo II
62' Желтая карточка
Soumaila Diabate
63' Желтая карточка
Штрунц Оливер
66' Желтая карточка
Кронбергер Лука
68' Желтая карточка
Демаку Весель
72' Желтая карточка
Шмидт Александер
73' Желтая карточка
Mike-Steven Baehre
90' Желтая карточка
Оливейра Андерсон
90'+4
21
Хелак
Аммар
22
Эстрада
Паскаль
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
25
Инголич
Сандро
23
Йегер
Лукас
6
Демаку
Весель
29
Mohamed
Ouedraogo
11
Sofian
Bahloul
20
Gustavo
VI
30
Фадингер
Лукас
12
Луксе
Андреас
2
Штраусс
Фабио
15
Маранда
Мануэль
5
Митрович
Данило
28
Оливейра
Андерсон
18
Soumaila
Diabate
19
Alexander
Briedl
60
Simon
Pirkl
20
Simon
Seidl
9
Ronivaldo
II
27
Гойгингер
Томас
Альтах
3-4-3
Блау-Вайсс Линц
3-4-3

История личных встреч

Альтах
Блау-Вайсс Линц

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б
2:1
Б
2:2
Б
1:1
К
2:0
Б
1:1
ЭЛ
1:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.63
0.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
144

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 6 0.86
Гугганиг Лукас 1 0.14
Коллер Пауль-Фридрих 1 0.14
Mike-Steven Baehre 0 0
Инголич Сандро 0 0
Демаку Весель 0 0
Sofian Bahloul 0 0
Кронбергер Лука 0 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 6 0.86
Добрас Кристиан 1 0.14
Simon Pirkl 1 0.14
Носс Конор 1 0.14
Simon Seidl 1 0.14
Гойгингер Томас 0 0
Оливейра Андерсон 0 0
Nicolas Schmid 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mike-Steven Baehre 3 0
Инголич Сандро 3 0
Демаку Весель 3 0
Штрунц Оливер 3 0
Кронбергер Лука 2 0
Гугганиг Лукас 1 0
Gustavo VI 1 0
Lukas Fridrikas 1 0
Sofian Bahloul 1 0
Коллер Пауль-Фридрих 1 0
Эстрада Паскаль 1 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Paul Mensah 2 1
Ronivaldo II 3 0
Simon Pirkl 2 0
Alexander Briedl 2 0
Simon Seidl 2 0
Штраусс Фабио 0 1
Оливейра Андерсон 1 0
Гойгингер Томас 1 0
Маранда Мануэль 1 0
Шмидт Александер 1 0
Пашич Алем 1 0
Морманн Мартин 1 0
Soumaila Diabate 1 0

Результаты матчей

Альтах
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Блау-Вайсс Линц
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
5
Альтах
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Блау-Вайсс Линц
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
2
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
13%
2
20%
1-15
3
38%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
10%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
13%
2
20%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гразер - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Альтах 2:1 Альтах - Вольфсбергер 2:0
ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 ВСГ Герта Велс - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0
Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 0:2 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Мюнхен-1860 1:1 Адмира Линц - Блау-Вайсс Линц 0:10 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2

Результаты матчей

Альтах
Блау-Вайсс Линц

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Альтах
Блау-Вайсс Линц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Блау-Вайсс Линц
 7 4 1 2 10 - 10 13
2.
Штурм Грац
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Рапид Вена
 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Вольфсбергер
 6 3 1 2 15 - 10 10
5.
Ред Булл Зальцбург
 4 3 0 1 11 - 6 9
6.
Аустрия Вена
 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 2 2 8 - 10 8
8.
Альтах
 7 2 2 3 8 - 8 8
9.
ЛАСК
 7 2 0 5 9 - 14 6
10.
Сваровски Тироль
 5 1 1 3 4 - 8 4
11.
Гразер
 7 0 4 3 10 - 15 4
12.
Хартберг
 5 0 3 2 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Блау-Вайсс Линц
 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Рапид Вена
 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Вольфсбергер
 3 2 1 0 9 - 4 7
5.
Аустрия Вена
 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 6 - 6 5
7.
Альтах
 4 1 1 2 4 - 4 4
8.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
9.
ЛАСК
 4 1 0 3 6 - 10 3
10.
Хартберг
 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Гразер
 3 0 2 1 5 - 6 2
12.
Сваровски Тироль
 2 0 1 1 0 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3 2 0 1 6 - 5 6
2.
Альтах
 3 1 1 1 4 - 4 4
3.
Блау-Вайсс Линц
 4 1 1 2 5 - 10 4
4.
Штурм Грац
 2 1 0 1 2 - 1 3
5.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 0 1 2 - 4 3
6.
Вольфсбергер
 3 1 0 2 6 - 6 3
7.
ЛАСК
 3 1 0 2 3 - 4 3
8.
Сваровски Тироль
 3 1 0 2 4 - 7 3
9.
Аустрия Вена
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Рапид Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
11.
Гразер
 4 0 2 2 5 - 9 2
12.
Хартберг
 2 0 1 1 2 - 4 1
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Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Аустрия Клагенфурт Бобциен Бен 4
ЛАСК Любичич Марин 4
Вольфсбергер Зукич Деян 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 4
Аустрия Клагенфурт Kosmas Gezos 1 2
Блау-Вайсс Линц Paul Mensah 1 2
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 3
Альтах Mike-Steven Baehre 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Г О О О О Л - Ronivaldo бьет в цель!
    • 46'
      Фадингер Лукас уходит с поля. Кронбергер Лука выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 19'
      Sofian Bahloul получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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