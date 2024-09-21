Тур: 7. Стадион: Черноморец.
0:0
Второй тайм: 50'
Ход матча
18'
34'
86
Удод
Данило
44
Сакив
Тарас
10
Невес
Игор
- Основной состав
- Вратарь
-
86 Удод ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Вечный ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 Нето ЖоаоПолузащитник
-
17 Янаков ДенисПолузащитник
-
90 Шевцов ИльяПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Попов КириллНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бабич Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Сакив ТарасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Невес ИгорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
47 Педросо ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кузык ОрестПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Костенко ЯнНападающий
- Нападающий
-
-
16 Artur Ryabov
-
33 Artur Shakh
-
Главный тренер: Владислав Лупашко
История личных встреч
Черноморец Од
Карпаты
13 матчей
38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
27 матчей
18.5%
51.9%
29.6%
5 побед 14 ничьих 8 побед
Первый тайм
14.8%
55.6%
29.6%
4 победы 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.23
0.57
Среднее время на гол
73
157
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.57
0.85
Среднее время на гол
57
106
Всего голов
38
19
Голов в среднем за матч
1.41
0.7
Тотал матчей
2.5
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
63
127
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бутко Богдан
|1
|0.14
|Хобленко Алексей
|1
|0.14
|Oleksandr Pshenychnyuk
|1
|0.14
|Попов Кирилл I
|0
|0
Карпаты
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чачуа Амбросий
|3
|0.43
|Artur Shakh
|2
|0.29
|Полегенько Павел
|1
|0.14
|Очеретько Олег
|1
|0.14
|Yevgen Pidlepenets
|1
|0.14
|Клименко Владислав
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петряк Иван
|2
|0
|Удод Данило
|2
|0
|Кисель Ярослав
|2
|0
|Бутко Богдан
|1
|0
|Шпорн Йон
|1
|0
|Вечный Ян
|1
|0
Карпаты
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирошниченко Денис
|3
|0
|Костенко Ян
|1
|1
|Альварес Пабло
|2
|0
|Лупашко Владислав
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Карпаты
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Черноморец Од
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Карпаты
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
4
Черноморец Од
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Карпаты
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
67%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Пропущено
7
11
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
14%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Черноморец Од - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Полесье 1:4 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0
Черноморец Од - Заря 0:1 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 0:2 Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Заря - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 3:2
Карпаты
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Карпаты - Верес 0:1 Карпаты - Ворскла 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1
Карпаты - Динамо Киев 1:3 Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1 Карпаты - Прикарпатье 1:1 Карпаты - Металлист-1925 0:1 Карпаты - Минай 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФСК Мариуполь - Карпаты 1:2 Виктория Николаевка - Карпаты 0:0 СК Полтава - Карпаты 0:1 Карпаты - Ингулец 1:2 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1
Результаты матчей
Черноморец Од
Карпаты
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 100%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
4 раза 67%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Карпаты
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|4.
|5
|3
|1
|1
|13 - 3
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|5 - 5
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|15 - 7
|9
|8.
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|10.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|11.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|12.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|15.
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|16.
|6
|0
|2
|4
|2 - 14
|2
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 5
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 2
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|12.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|6 (2)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|Рух Львов
|Квасница Илья
|3 (2)
|Карпаты
|Чачуа Амбросий
|3 (1)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|3 (1)
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 2
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|3
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|3
|Шахтёр Донецк
|Кевин IV
|3
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 1