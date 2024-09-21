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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Черноморец Од
0:0
Второй тайм: 50'
Карпаты
0'
18' Желтая карточка
Удод Данило
34' Желтая карточка
Петряк Иван

Ход матча

18'
Удод Данило
 
34'
Петряк Иван
 
Лучшие коэффициенты
Черноморец Од
Ничья
Карпаты
3.90
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Все Коэффициенты
1
Рудько
Артур
86
Удод
Данило
34
Luka
Latsabidze
39
Yevgeniy
Skyba
2
Бутко
Богдан
77
Кисель
Ярослав
6
Caio
Gomes
28
Габелок
Артём
16
Белошевский
Богдан
7
Петряк
Иван
9
Хобленко
Алексей
35
Кемкин
Александр
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
3
Адамюк
Владимир
44
Сакив
Тарас
8
Чачуа
Амбросий
23
Альварес
Пабло
20
Очеретько
Олег
43
Стениу
Сантуш
10
Невес
Игор
37
Bruno
Roberto
Черноморец Од
Карпаты

История личных встреч

Черноморец Од
Карпаты

13 матчей

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

27 матчей

18.5%
51.9%
29.6%
5 побед 14 ничьих 8 побед

Первый тайм

14.8%
55.6%
29.6%
4 победы 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:5
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.23
0.57

Среднее время на гол

73
157

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.57
0.85

Среднее время на гол

57
106

Всего голов

38
19

Голов в среднем за матч

1.41
0.7

Тотал матчей

2.5
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

63
127

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бутко Богдан 1 0.14
Хобленко Алексей 1 0.14
Oleksandr Pshenychnyuk 1 0.14
Попов Кирилл I 0 0
Карпаты
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чачуа Амбросий 3 0.43
Artur Shakh 2 0.29
Полегенько Павел 1 0.14
Очеретько Олег 1 0.14
Yevgen Pidlepenets 1 0.14
Клименко Владислав 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петряк Иван 2 0
Удод Данило 2 0
Кисель Ярослав 2 0
Бутко Богдан 1 0
Шпорн Йон 1 0
Вечный Ян 1 0
Карпаты
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирошниченко Денис 3 0
Костенко Ян 1 1
Альварес Пабло 2 0
Лупашко Владислав 1 0
Очеретько Олег 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Карпаты
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Черноморец Од
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Карпаты
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
4
Черноморец Од
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Карпаты
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
67%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

7
11
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Черноморец Од - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Полесье 1:4 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0
Черноморец Од - Заря 0:1 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 0:2 Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Заря - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 3:2
Карпаты
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Карпаты - Верес 0:1 Карпаты - Ворскла 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1
Карпаты - Динамо Киев 1:3 Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1 Карпаты - Прикарпатье 1:1 Карпаты - Металлист-1925 0:1 Карпаты - Минай 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФСК Мариуполь - Карпаты 1:2 Виктория Николаевка - Карпаты 0:0 СК Полтава - Карпаты 0:1 Карпаты - Ингулец 1:2 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1

Результаты матчей

Черноморец Од
Карпаты

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 100%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
4 раза 67%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Карпаты

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Полесье
 5 4 1 0 12 - 3 13
3.
Александрия
 5 4 1 0 10 - 5 13
4.
Рух Львов
 5 3 1 1 13 - 3 10
5.
Кривбасс
 5 3 1 1 5 - 5 10
6.
ЛНЗ Черкасcы
 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Шахтёр Донецк
 5 3 0 2 15 - 7 9
8.
Заря
 6 3 0 3 6 - 8 9
9.
Ворскла
 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
Черноморец Од
 0:0 7 2 1 4 3 - 7 7
11.
ФК Левый Берег
 6 2 0 4 4 - 7 6
12.
Карпаты
 0:0 7 1 3 3 8 - 11 6
13.
Верес
 6 1 1 4 4 - 9 4
14.
Колос Ковалёвка
 6 0 3 3 4 - 7 3
15.
Ингулец
 6 0 3 3 3 - 10 3
16.
Оболонь
 6 0 2 4 2 - 14 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
2.
Полесье
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Черноморец Од
 0:0 5 2 1 2 3 - 5 7
4.
Рух Львов
 2 2 0 0 8 - 0 6
5.
Динамо Киев
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Александрия
 2 2 0 0 6 - 4 6
7.
Кривбасс
 2 1 1 0 2 - 2 4
8.
Карпаты
 0:0 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
10.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Заря
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
ФК Левый Берег
 4 1 0 3 1 - 5 3
13.
Колос Ковалёвка
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Оболонь
 4 0 2 2 2 - 8 2
15.
Верес
 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Александрия
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Полесье
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 10 - 4 6
5.
Кривбасс
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Заря
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Рух Львов
 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Ворскла
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
ФК Левый Берег
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Верес
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Ингулец
 6 0 3 3 3 - 10 3
12.
Карпаты
 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
13.
ЛНЗ Черкасcы
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Колос Ковалёвка
 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Черноморец Од
 0:0 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Оболонь
 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 6 (2)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Рух Львов Квасница Илья 3 (2)
Карпаты Чачуа Амбросий 3 (1)
Полесье Гуцуляк Алексей 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ингулец Мельничук Максим 1 2
Карпаты Мирошниченко Денис 3
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 3
Шахтёр Донецк Кевин IV 3
Ворскла Скляр Александр 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Петряк Иван получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Удод Данило получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Черноморец Од
Ничья
Карпаты
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Черноморец Од
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