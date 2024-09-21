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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
ЛАСК
2:1
Первый тайм: 39'
Гразер
0'
1:0
14' Гол
Бериша Валон
2:0
22' Пенальти
Любичич Марин
2:1
30' Гол
Вучич Ромео

Ход матча

14'
Бериша Валон
(Жуль Роберт)
1:0
22'
Любичич Марин
2:0
30'
2:1
Вучич Ромео
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Гразер
4.20
6.10
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8.86
Все Коэффициенты
28
Зибенхандль
Йорг
6
Богард
Мелайро
5
Цирайс
Филипп
26
Смолчич
Хрвое
2
Белло
Джордж
18
Йовичич
Бранко
14
Бериша
Валон
8
Усор
Мозес
10
Жуль
Роберт
35
Marco
Sulzner
9
Любичич
Марин
1
Jakob
Meierhofer
21
Michael
Lang2
30
Milos
Jovicic
5
Филипович
Петар
14
Италиано
Джейкоб
24
Dennis
Dressel
20
Thorsten
Schriebl
18
Atsushi
Zaizen
10
Christian
Lichtenberger
11
Ципот
Тио
12
Вучич
Ромео
ЛАСК
4-2-3-1
Гразер
4-2-3-1

История личных встреч

ЛАСК
Гразер

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
7:1
Л
2:6

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

7
6

Среднее время на гол

12
15

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

4.5
3.5

Среднее время на гол

20
25

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Марин 3 (2) 0.43
Бериша Валон 1 0.14
Жуль Роберт 1 0.14
Цирайс Филипп 1 0.14
Богард Мелайро 1 0.14
Усор Мозес 0 0
Гразер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Lang2 2 0.29
Christian Lichtenberger 1 0.14
Atsushi Zaizen 1 0.14
Вучич Ромео 1 0.14
Филипович Петар 1 0.14
Michael Cheukoua 1 0.14
Ципот Тио 1 0.14
Сатин Мурат 0 0
Мадернер Даниэль 0 0
Италиано Джейкоб 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цирайс Филипп 2 0
Хорват Саша 0 1
Любичич Марин 1 0
Бериша Валон 1 0
Стойкович Филип 1 0
Йовичич Бранко 1 0
Тауи Адиль 1 0
Смолчич Хрвое 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Томас Дараж 1 0
Гразер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milos Jovicic 3 0
Christian Lichtenberger 2 0
Atsushi Zaizen 2 0
Michael Lang2 2 0
Ципот Тио 2 0
Филипович Петар 1 0
Росенбергер Бенжамен 1 0
Италиано Джейкоб 1 0
Thorsten Schriebl 1 0
Dennis Dressel 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Гразер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
ЛАСК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Гразер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
3
ЛАСК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Гразер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
2
67%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
3
60%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
8%
3
33%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1
ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 ЛАСК - Галатасарай 3:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 Одт - ЛАСК 1:7 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 ЛАСК - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Хартберг - ЛАСК 1:2
Гразер
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Гразер - Альтах 1:1 Гразер - Штрипфинг 3:0 Хартберг - Гразер 1:1 Райхенау - Гразер 0:9
Вольфсбергер - Гразер 4:2 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5 Гразер - Шибеник 3:1 Гразер - Капфенберг 4:1 Войтсберг - Гразер 0:2 Пинкафельд - Гразер 1:8 Гразер - Капфенберг 4:2 Флоридсдорфер - Гразер 0:0 Штрипфинг - Гразер 2:5 Гразер - Хорн 1:1 Гразер - Адмира 1:0

Результаты матчей

ЛАСК
Гразер

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Гразер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 5 4 0 1 10 - 4 12
2.
Рапид Вена
 6 3 2 1 8 - 7 11
3.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 7 3 2 2 9 - 10 11
4.
Вольфсбергер
 6 3 1 2 15 - 10 10
5.
Ред Булл Зальцбург
 4 3 0 1 11 - 6 9
6.
Альтах
 0:0 7 2 3 2 8 - 7 9
7.
Аустрия Вена
 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Аустрия Клагенфурт
 0:1 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
ЛАСК
 2:1 7 2 0 5 7 - 13 6
10.
Хартберг
 1:0 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Сваровски Тироль
 5 1 1 3 4 - 8 4
12.
Гразер
 1:2 7 0 4 3 9 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Штурм Грац
 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Рапид Вена
 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Вольфсбергер
 3 2 1 0 9 - 4 7
5.
Аустрия Вена
 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Альтах
 0:0 4 1 2 1 4 - 3 5
7.
Аустрия Клагенфурт
 0:1 4 1 1 2 4 - 5 4
8.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
9.
ЛАСК
 2:1 4 1 0 3 4 - 9 3
10.
Гразер
 1:2 3 0 2 1 5 - 6 2
11.
Хартберг
 1:0 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Сваровски Тироль
 2 0 1 1 0 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3 2 0 1 6 - 5 6
2.
Альтах
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
3.
Штурм Грац
 2 1 0 1 2 - 1 3
4.
Хартберг
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Аустрия Клагенфурт
 0:1 2 1 0 1 2 - 4 3
6.
Вольфсбергер
 3 1 0 2 6 - 6 3
7.
ЛАСК
 2:1 3 1 0 2 3 - 4 3
8.
Сваровски Тироль
 3 1 0 2 4 - 7 3
9.
Аустрия Вена
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Рапид Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
11.
Гразер
 1:2 4 0 2 2 4 - 7 2
12.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 4 0 2 2 4 - 10 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 5
Вольфсбергер Зукич Деян 3 (3)
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 3 (2)
Штурм Грац Бирет Мика 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 4
Блау-Вайсс Линц Paul Mensah 1 2
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 3
Альтах Инголич Сандро 3
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Гразер
4.20
6.10
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8.86
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ЛАСК 2:1 Гразер онлайн

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