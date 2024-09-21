Тур: 7. Стадион: Райффайзен Арена.
Ход матча
14'
1:0
22'
2:0
30'
2:1
14
Бериша
Валон
10
Жуль
Роберт
11
Ципот
Тио
12
Вучич
Ромео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Жуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Тауи АдильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
-
12 Вучич РомеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gernot Messner
История личных встреч
ЛАСК
Гразер
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
7
6
Среднее время на гол
12
15
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
4.5
3.5
Среднее время на гол
20
25
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Марин
|3 (2)
|0.43
|Бериша Валон
|1
|0.14
|Жуль Роберт
|1
|0.14
|Цирайс Филипп
|1
|0.14
|Богард Мелайро
|1
|0.14
|Усор Мозес
|0
|0
Гразер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Lang2
|2
|0.29
|Christian Lichtenberger
|1
|0.14
|Atsushi Zaizen
|1
|0.14
|Вучич Ромео
|1
|0.14
|Филипович Петар
|1
|0.14
|Michael Cheukoua
|1
|0.14
|Ципот Тио
|1
|0.14
|Сатин Мурат
|0
|0
|Мадернер Даниэль
|0
|0
|Италиано Джейкоб
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цирайс Филипп
|2
|0
|Хорват Саша
|0
|1
|Любичич Марин
|1
|0
|Бериша Валон
|1
|0
|Стойкович Филип
|1
|0
|Йовичич Бранко
|1
|0
|Тауи Адиль
|1
|0
|Смолчич Хрвое
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
|Томас Дараж
|1
|0
Гразер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milos Jovicic
|3
|0
|Christian Lichtenberger
|2
|0
|Atsushi Zaizen
|2
|0
|Michael Lang2
|2
|0
|Ципот Тио
|2
|0
|Филипович Петар
|1
|0
|Росенбергер Бенжамен
|1
|0
|Италиано Джейкоб
|1
|0
|Thorsten Schriebl
|1
|0
|Dennis Dressel
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Гразер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
ЛАСК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Гразер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
3
ЛАСК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Гразер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
2
67%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
3
60%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
8%
3
33%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1
ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 ЛАСК - Галатасарай 3:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 Одт - ЛАСК 1:7 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 ЛАСК - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Хартберг - ЛАСК 1:2
Гразер
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Гразер - Альтах 1:1 Гразер - Штрипфинг 3:0 Хартберг - Гразер 1:1 Райхенау - Гразер 0:9
Вольфсбергер - Гразер 4:2 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5 Гразер - Шибеник 3:1 Гразер - Капфенберг 4:1 Войтсберг - Гразер 0:2 Пинкафельд - Гразер 1:8 Гразер - Капфенберг 4:2 Флоридсдорфер - Гразер 0:0 Штрипфинг - Гразер 2:5 Гразер - Хорн 1:1 Гразер - Адмира 1:0
Результаты матчей
ЛАСК
Гразер
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Гразер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|2.
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|3.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|15 - 10
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|6.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|2:1
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|10.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|1:2
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|9.
|2:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|1:2
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|1:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|2.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|4.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|7.
|2:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|11.
|1:2
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|12.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|5
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|3 (3)
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|3 (2)
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|3 (1)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|4
|Блау-Вайсс Линц
|Paul Mensah
|1 2
|Штурм Грац
|Горенц-Станкович Йон
|3
|Альтах
|Инголич Сандро
|3
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|3