Тур: 7. Стадион: Райффайзен Арена.
0'
1:0
14' ГолБериша Валон
2:0
22' ПенальтиЛюбичич Марин
2:1
30' ГолВучич Ромео
45' Желтая карточкаЙовичич Бранко
2:2
51' Гол в свои воротаБериша Валон
57' Желтая карточкаТауи Адиль
58' Желтая карточкаБелло Джордж
3:2
65' ГолЛюбичич Марин
70' Желтая карточкаТаловеров Максим
87' Желтая карточкаThorsten Schriebl
4:2
90' ГолТауи Адиль
90'
Ход матча
14'
1:0
22'
2:0
30'
2:1
45'
51'
2:2
57'
58'
65'
3:2
70'
90'
4:2
14
Бериша
Валон
10
Жуль
Роберт
11
Ципот
Тио
12
Вучич
Ромео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Жуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Тауи АдильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
-
12 Вучич РомеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gernot Messner
История личных встреч
ЛАСК
Гразер
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
7
6
Среднее время на гол
12
15
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
4.5
3.5
Среднее время на гол
20
25
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Марин
|4 (2)
|0.57
|Бериша Валон
|1
|0.14
|Жуль Роберт
|1
|0.14
|Цирайс Филипп
|1
|0.14
|Богард Мелайро
|1
|0.14
|Тауи Адиль
|1
|0.14
|Стойкович Филип
|0
|0
|Усор Мозес
|0
|0
Гразер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Lang2
|2
|0.29
|Вучич Ромео
|2
|0.29
|Christian Lichtenberger
|1
|0.14
|Atsushi Zaizen
|1
|0.14
|Филипович Петар
|1
|0.14
|Michael Cheukoua
|1
|0.14
|Ципот Тио
|1
|0.14
|Сатин Мурат
|0
|0
|Мадернер Даниэль
|0
|0
|Италиано Джейкоб
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цирайс Филипп
|2
|0
|Йовичич Бранко
|2
|0
|Тауи Адиль
|2
|0
|Хорват Саша
|0
|1
|Любичич Марин
|1
|0
|Бериша Валон
|1
|0
|Стойкович Филип
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Смолчич Хрвое
|1
|0
|Таловеров Максим
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
|Томас Дараж
|1
|0
Гразер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milos Jovicic
|3
|0
|Christian Lichtenberger
|2
|0
|Atsushi Zaizen
|2
|0
|Thorsten Schriebl
|2
|0
|Michael Lang2
|2
|0
|Ципот Тио
|2
|0
|Филипович Петар
|1
|0
|Росенбергер Бенжамен
|1
|0
|Италиано Джейкоб
|1
|0
|Dennis Dressel
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Гразер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
5
ЛАСК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Гразер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
3
ЛАСК
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Гразер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
1
11%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
67%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
10%
2
18%
1-15
4
40%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Пропущено
13
14
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
8%
4
29%
1-15
5
38%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
2
15%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1
ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 ЛАСК - Галатасарай 3:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 Одт - ЛАСК 1:7 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 ЛАСК - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Хартберг - ЛАСК 1:2
Гразер
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Гразер - Альтах 1:1 Гразер - Штрипфинг 3:0 Хартберг - Гразер 1:1 Райхенау - Гразер 0:9
Вольфсбергер - Гразер 4:2 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5 Гразер - Шибеник 3:1 Гразер - Капфенберг 4:1 Войтсберг - Гразер 0:2 Пинкафельд - Гразер 1:8 Гразер - Капфенберг 4:2 Флоридсдорфер - Гразер 0:0 Штрипфинг - Гразер 2:5 Гразер - Хорн 1:1 Гразер - Адмира 1:0
Результаты матчей
ЛАСК
Гразер
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
4:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Гразер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
43
16
16
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|6
|Аустрия Клагенфурт
|Бобциен Бен
|4
|ЛАСК
|Любичич Марин
|4
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|3 (3)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|4
|Аустрия Клагенфурт
|Kosmas Gezos
|1 2
|Блау-Вайсс Линц
|Paul Mensah
|1 2
|Штурм Грац
|Горенц-Станкович Йон
|3
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|3