  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 4.
Анортосис
1:0
Второй тайм: 69'
Омония Никосия
0'
29' Желтая карточка
Мугаби Бевис
34' Красная карточка
Стемпиньски Мариуш
40' Желтая карточка
Артиматас Костакис
1:0
45' Гол
Лопеш Рафаэл
50' Желтая карточка
Харалампус Харалампос

Ход матча

20'
Вулери Каин
Рогульич Анте
 
29'
Мугаби Бевис
 
34'
 
Стемпиньски Мариуш
40'
Артиматас Костакис
 
45'
Лопеш Рафаэл
1:0
50'
 
Харалампус Харалампос
67'
 
Какулис Андроникос
Харалампус Харалампос
Лучшие коэффициенты
Анортосис
Ничья
Омония Никосия
4.70
Реклама, pari.ru
5.40
Реклама, betcity.ru
8.43
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Анортосис
Омония Никосия

История личных встреч

Анортосис
Омония Никосия

23 матча

56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

26.1%
87%
6 побед 20 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
60.9%
13 побед 14 ничьих 0 побед

42 матча

21.4%
78.6%
0 побед 9 ничьих 33 победы

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 16 ничьих 23 победы

Второй тайм

31%
69%
0 побед 13 ничьих 25 побед

65 матчей

20%
29.2%
50.8%
13 побед 19 ничьих 33 победы

Первый тайм

9.2%
55.4%
35.4%
6 побед 36 ничьих 23 победы

Второй тайм

20%
41.5%
38.5%
13 побед 27 ничьих 25 побед

История матчей

ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
3:1
ПД
2:0
ПД
4:1
ПД
2:0
ТМК
2:0
К
1:1
К
0:2
ПД
1:1
ПД
0:1
С
1:1
ПД
0:2
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
4:3
ПД
2:0
ПД
2:2
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
3:2
ПД
3:1
ПД
4:0
ПД
0:0
КК
0:2
КК
4:0
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
0:4
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
2:4
ПД
1:1
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
4:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.03
0.71

Среднее время на гол

87
127

Всего голов

56
43

Голов в среднем за матч

1.65
1.39

Среднее время на гол

54
64

Всего голов

88
67

Голов в среднем за матч

1.35
1.03

Тотал матчей

2.5
55
Больше 85%
Меньше 15%
10
48
Больше 74%
Меньше 26%
17
28
Больше 43%
Меньше 57%
37
16
Больше 25%
Меньше 75%
49
5
Больше 8%
Меньше 92%
60
2
Больше 3%
Меньше 97%
63
1
Больше 2%
Меньше 98%
64

Среднее время на гол

66
87

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопеш Рафаэл 3 0.75
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 2 0.5
Саиду Алиу 2 0.5
Эвандро Коста 1 0.25
Семедо Вилли 1 0.25
Харалампус Харалампос 1 0.25

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Danil Paroutis 1 1
Мугаби Бевис 2 0
Кику Франсишку 1 0
Артиматас Костакис 1 0
Хрисостому Андреас 1 0
Младжович Боян 1 0
Хрисопулос Константинос 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дионку Альфа 2 0
Стемпиньски Мариуш 0 1
Кусулос Янис 1 0
Ацили Омер 1 0
Масурас Яннис 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Эракович Новица 1 0
Харалампус Харалампос 1 0

Результаты матчей

Анортосис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Анортосис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Омония Никосия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Анортосис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Омония Никосия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
57%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Пафос - Анортосис 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 Неа Саламина - Анортосис 2:2
Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Анортосис - Омония Никосия 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Анортосис - Пафос 2:3 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Закакиу - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Аполлон 2:0
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0
Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Анортосис - Омония Никосия 0:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3

Результаты матчей

Анортосис
Омония Никосия

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Анортосис
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 0:0 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Пафос
 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Омония Никосия
 0:1 4 3 0 1 7 - 3 9
4.
АЕЛ Лимасол
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
АПОЭЛ
 3 2 0 1 8 - 3 6
6.
Аполлон
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Анортосис
 1:0 4 1 1 2 3 - 5 4
8.
Кармиотисса
 4 1 1 2 3 - 7 4
9.
Этникос Ахна
 3 1 0 2 5 - 7 3
10.
АЕК Ларнака
 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Неа Саламина
 3 1 0 2 5 - 9 3
12.
Эносис
 3 1 0 2 1 - 5 3
13.
Омония Арадиппу
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Омония Никосия
 0:1 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Арис Лимасол
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Анортосис
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Омония Арадиппу
 2 0 1 1 0 - 3 1
7.
Кармиотисса
 3 0 1 2 2 - 7 1
8.
Неа Саламина
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Аполлон
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
АЕК Ларнака
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Эносис
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Арис Лимасол
 0:0 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Аполлон
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Пафос
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Эносис
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Кармиотисса
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Омония Никосия
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Этникос Ахна
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Неа Саламина
 2 1 0 1 3 - 6 3
12.
Омония 29-го Мая
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Анортосис
 1:0 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Омония Арадиппу
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Анортосис Лопеш Рафаэл 3
Пафос Жайро 3
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 3
Пафос Силва Андерсон 3
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 2
Весь список

Топ нарушителей
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Этникос Ахна Панайоту Панайотис 1 1
Арис Лимасол Урошевич Слободан 1 1
Аполлон Diego Dorregaray 1 1
Эносис Michalis Charalampous 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 55'
    Г О О О О Л - Лопеш Рафаэл бьет в цель!
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Артиматас Костакис получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    УДАЛЕНИЕ! - Стемпиньски Мариуш увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 31'
    Стемпиньски Мариуш получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Мугаби Бевис получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Рогульич Анте уходит с поля. Вулери Каин выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится победой Омония Никосия.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.72. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.72 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Анортосис
Ничья
Омония Никосия
4.70
Реклама, pari.ru
5.40
Реклама, betcity.ru
8.43
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Анортосис 1:0 Омония Никосия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Анортосис
Омония Никосия
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный