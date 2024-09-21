Тур: 4.
1:0
Второй тайм: 69'
0'
29' Желтая карточкаМугаби Бевис
34' Красная карточкаСтемпиньски Мариуш
40' Желтая карточкаАртиматас Костакис
1:0
45' ГолЛопеш Рафаэл
50' Желтая карточкаХаралампус Харалампос
Ход матча
29'
45'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Мугаби БевисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Вулери КаинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Яннакис Оккас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
-
20 Марич МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Симич ВелькоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Саиду АлиуПолузащитник
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
-
10 Ацили ОмерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
История личных встреч
Анортосис
Омония Никосия
23 матча
56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
26.1%
87%
6 побед 20 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
60.9%
13 побед 14 ничьих 0 побед
42 матча
21.4%
78.6%
0 побед 9 ничьих 33 победы
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 16 ничьих 23 победы
Второй тайм
31%
69%
0 побед 13 ничьих 25 побед
65 матчей
20%
29.2%
50.8%
13 побед 19 ничьих 33 победы
Первый тайм
9.2%
55.4%
35.4%
6 побед 36 ничьих 23 победы
Второй тайм
20%
41.5%
38.5%
13 побед 27 ничьих 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.03
0.71
Среднее время на гол
87
127
Всего голов
56
43
Голов в среднем за матч
1.65
1.39
Среднее время на гол
54
64
Всего голов
88
67
Голов в среднем за матч
1.35
1.03
Тотал матчей
2.5
55
Больше 85%
Меньше 15%
10
48
Больше 74%
Меньше 26%
17
28
Больше 43%
Меньше 57%
37
16
Больше 25%
Меньше 75%
49
5
Больше 8%
Меньше 92%
60
2
Больше 3%
Меньше 97%
63
1
Больше 2%
Меньше 98%
64
Среднее время на гол
66
87
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопеш Рафаэл
|3
|0.75
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0.5
|Саиду Алиу
|2
|0.5
|Эвандро Коста
|1
|0.25
|Семедо Вилли
|1
|0.25
|Харалампус Харалампос
|1
|0.25
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Danil Paroutis
|1
|1
|Мугаби Бевис
|2
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Артиматас Костакис
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
|Младжович Боян
|1
|0
|Хрисопулос Константинос
|1
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дионку Альфа
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|0
|1
|Кусулос Янис
|1
|0
|Ацили Омер
|1
|0
|Масурас Яннис
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Эракович Новица
|1
|0
|Харалампус Харалампос
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Анортосис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Омония Никосия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Анортосис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Омония Никосия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
57%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Пафос - Анортосис 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 Неа Саламина - Анортосис 2:2
Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Анортосис - Омония Никосия 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Анортосис - Пафос 2:3 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Закакиу - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Аполлон 2:0
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0
Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Анортосис - Омония Никосия 0:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3
Результаты матчей
Анортосис
Омония Никосия
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Анортосис
Омония Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|7.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|10.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|3
|Пафос
|Жайро
|3
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|3
|Пафос
|Силва Андерсон
|3
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|2
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3
|Этникос Ахна
|Панайоту Панайотис
|1 1
|Арис Лимасол
|Урошевич Слободан
|1 1
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 1
|Эносис
|Michalis Charalampous
|1 1