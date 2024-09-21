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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 4.
Анортосис
1:0
Конец матча
Омония Никосия
0'
29' Желтая карточка
Мугаби Бевис
34' Красная карточка
Стемпиньски Мариуш
40' Желтая карточка
Артиматас Костакис
1:0
45' Гол
Лопеш Рафаэл
50' Желтая карточка
Харалампус Харалампос
90'+9
Анортосис
Омония Никосия

История личных встреч

Анортосис
Омония Никосия

23 матча

56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

26.1%
87%
6 побед 20 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
60.9%
13 побед 14 ничьих 0 побед

42 матча

21.4%
78.6%
0 побед 9 ничьих 33 победы

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 16 ничьих 23 победы

Второй тайм

31%
69%
0 побед 13 ничьих 25 побед

65 матчей

20%
29.2%
50.8%
13 побед 19 ничьих 33 победы

Первый тайм

9.2%
55.4%
35.4%
6 побед 36 ничьих 23 победы

Второй тайм

20%
41.5%
38.5%
13 побед 27 ничьих 25 побед

История матчей

ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
3:1
ПД
2:0
ПД
4:1
ПД
2:0
ТМК
2:0
К
1:1
К
0:2
ПД
1:1
ПД
0:1
С
1:1
ПД
0:2
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
4:3
ПД
2:0
ПД
2:2
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
3:2
ПД
3:1
ПД
4:0
ПД
0:0
КК
0:2
КК
4:0
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
0:4
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
2:4
ПД
1:1
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
4:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.03
0.71

Среднее время на гол

87
127

Всего голов

56
43

Голов в среднем за матч

1.65
1.39

Среднее время на гол

54
64

Всего голов

88
67

Голов в среднем за матч

1.35
1.03

Тотал матчей

2.5
55
Больше 85%
Меньше 15%
10
48
Больше 74%
Меньше 26%
17
28
Больше 43%
Меньше 57%
37
16
Больше 25%
Меньше 75%
49
5
Больше 8%
Меньше 92%
60
2
Больше 3%
Меньше 97%
63
1
Больше 2%
Меньше 98%
64

Среднее время на гол

66
87

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопеш Рафаэл 3 0.75
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 2 0.5
Саиду Алиу 2 0.5
Эвандро Коста 1 0.25
Семедо Вилли 1 0.25
Харалампус Харалампос 1 0.25

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Danil Paroutis 1 1
Мугаби Бевис 2 0
Кику Франсишку 1 0
Артиматас Костакис 1 0
Хрисостому Андреас 1 0
Младжович Боян 1 0
Хрисопулос Константинос 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дионку Альфа 2 0
Стемпиньски Мариуш 0 1
Кусулос Янис 1 0
Ацили Омер 1 0
Масурас Яннис 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Эракович Новица 1 0
Харалампус Харалампос 1 0

Результаты матчей

Анортосис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Анортосис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Омония Никосия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Анортосис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Омония Никосия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
57%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Пафос - Анортосис 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 Неа Саламина - Анортосис 2:2
Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Анортосис - Омония Никосия 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Анортосис - Пафос 2:3 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Закакиу - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Аполлон 2:0
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0
Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Анортосис - Омония Никосия 0:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3

Результаты матчей

Анортосис
Омония Никосия

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Анортосис
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Пафос
 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Омония Никосия
 4 3 0 1 7 - 3 9
4.
АЕЛ Лимасол
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
АПОЭЛ
 3 2 0 1 8 - 3 6
6.
Аполлон
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Анортосис
 4 1 1 2 3 - 5 4
8.
Кармиотисса
 4 1 1 2 3 - 7 4
9.
Этникос Ахна
 3 1 0 2 5 - 7 3
10.
АЕК Ларнака
 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Неа Саламина
 3 1 0 2 5 - 9 3
12.
Эносис
 3 1 0 2 1 - 5 3
13.
Омония Арадиппу
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Омония Никосия
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Арис Лимасол
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Анортосис
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Омония Арадиппу
 2 0 1 1 0 - 3 1
7.
Кармиотисса
 3 0 1 2 2 - 7 1
8.
Неа Саламина
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Аполлон
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
АЕК Ларнака
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Эносис
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Арис Лимасол
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Аполлон
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Пафос
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Эносис
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Кармиотисса
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Омония Никосия
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Этникос Ахна
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Неа Саламина
 2 1 0 1 3 - 6 3
12.
Омония 29-го Мая
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Анортосис
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Омония Арадиппу
 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Анортосис Лопеш Рафаэл 3
Пафос Жайро 3
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 3
Пафос Силва Андерсон 3
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 2
Весь список

Топ нарушителей
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Этникос Ахна Панайоту Панайотис 1 1
Арис Лимасол Урошевич Слободан 1 1
Аполлон Diego Dorregaray 1 1
Эносис Michalis Charalampous 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 55'
    Г О О О О Л - Лопеш Рафаэл бьет в цель!
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Артиматас Костакис получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    УДАЛЕНИЕ! - Стемпиньски Мариуш увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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