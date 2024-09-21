Тур: 8. Стадион: Народны (Тегельне Поле).
2:1
Конец матча
0'
1:0
11' ГолМак Роберт
42' Желтая карточкаШарани Зуберу
1:0
43' Не забитый пенальтиХриен Мартин
1:1
43' ГолХриен Мартин
1:1
48' Не забитый пенальтиБарсегян Тигран
2:1
64' Гол в свои воротаСимон Габриэл
89' Желтая карточкаДомонкос Кристоф
89' Желтая карточкаТолич Марко
89' Желтая карточкаГладик Ян
90' Желтая карточкаБарсегян Тигран
90'+6
Ход матча
11'
1:0
42'
43'
1:0
43'
1:1
48'
1:1
64'
2:1
89'
89'
89'
90'
12
Байрич
Кенан
37
Сёке
Юлиус
26
Гайдош
Артур
21
Мак
Роберт
32
Малы
Матуш
20
Хобот
Марьян
14
Гладик
Ян
30
Хриен
Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Гайдош АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Мак РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Толич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
-
14 Гладик ЯнНападающий
- Нападающий
-
30 Хриен МартинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Мате СолгаиПолузащитник
- Нападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
34 Matej Luksch
-
Главный тренер: Сметана Ондржей
История личных встреч
Слован Братислава
Ружомберок
38 матчей
86.8%
13.2%
3.5527136788005E-15%
33 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
26.3%
26.3%
18 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.1%
23.7%
5.2%
27 побед 9 ничьих 0 побед
19 матчей
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
89.5%
10.5%
0 побед 17 ничьих 12 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
57 матчей
57.9%
22.8%
19.3%
33 победы 13 ничьих 11 побед
Первый тайм
31.6%
47.4%
21%
18 побед 27 ничьих 12 побед
Второй тайм
47.4%
33.3%
19.3%
27 побед 19 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
57
31
Голов в среднем за матч
1.9
1.15
Среднее время на гол
47
78
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
1.15
0.73
Среднее время на гол
78
122
Всего голов
88
53
Голов в среднем за матч
1.54
0.93
Тотал матчей
2.5
52
Больше 91%
Меньше 9%
5
39
Больше 68%
Меньше 32%
18
25
Больше 44%
Меньше 56%
32
15
Больше 26%
Меньше 74%
42
8
Больше 14%
Меньше 86%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
Среднее время на гол
58
96
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|6 (3)
|0.86
|Мак Роберт
|2
|0.29
|Стрелец Давид
|2
|0.29
|Марчелли Нино
|1
|0.14
|Метсоко Иджесси
|1
|0.14
|Толич Марко
|0
|0
|Вут Симен
|0
|0
|Гайдош Артур
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хриен Мартин
|3 (1)
|0.5
|Гладик Ян
|2
|0.33
|Бодя Мартин
|2 (1)
|0.33
|Мудры Тимотей
|1 (1)
|0.17
|Келемен Марко
|0
|0
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайсс Владимир
|3
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Толич Марко
|2
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
|Войтко Матуш
|1
|0
|Шарани Зуберу
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Селески Александер
|1
|1
|Ondrej Smetana
|2
|0
|Гладик Ян
|2
|0
|Домонкос Кристоф
|2
|0
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Лавринчик Самуэль
|1
|0
|Гомола Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ружомберок
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Слован Братислава
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Ружомберок
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
5
Слован Братислава
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Ружомберок
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
13%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
9
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
15%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
5
38%
2
22%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2
Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Слован Братислава - Петржалка 1:0 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1
Ружомберок
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 Ружомберок - Михаловце 2:2
Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1
Результаты матчей
Слован Братислава
Ружомберок
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
24
16
16
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|6 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|6
|ДАК
|Труса Матей
|5 (2)
|ДАК
|Реджич Дамир
|4 (1)
|Жилина
|Капралик Адриан
|3 (2)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 3
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Скалица
|Martin Masik
|4
|ДАК
|Байо Махмуду
|4
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 2