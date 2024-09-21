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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Слован Братислава
2:1
Конец матча
Ружомберок
0'
1:0
11' Гол
Мак Роберт
42' Желтая карточка
Шарани Зуберу
1:0
43' Не забитый пенальти
Хриен Мартин
1:1
43' Гол
Хриен Мартин
1:1
48' Не забитый пенальти
Барсегян Тигран
2:1
64' Гол в свои ворота
Симон Габриэл
89' Желтая карточка
Домонкос Кристоф
89' Желтая карточка
Толич Марко
89' Желтая карточка
Гладик Ян
90' Желтая карточка
Барсегян Тигран
90'+6
71
Такач
Доминик
17
Медведев
Юрий
II
12
Байрич
Кенан
2
Вут
Симен
23
Шарани
Зуберу
37
Сёке
Юлиус
20
Мустафич
Ален
26
Гайдош
Артур
11
Барсегян
Тигран
13
Стрелец
Давид
21
Мак
Роберт
1
Тяпай
Доминик
22
Симон
Габриэл
32
Малы
Матуш
2
Мойжиш
Александр
19
Гомола
Мартин
11
Лавринчик
Самуэль
4
Лютеран
Оливер
20
Хобот
Марьян
14
Гладик
Ян
26
Келемен
Марко
30
Хриен
Мартин
Слован Братислава
4-1-2-3
Ружомберок
3-4-3

История личных встреч

Слован Братислава
Ружомберок

38 матчей

86.8%
13.2%
3.5527136788005E-15%
33 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
26.3%
26.3%
18 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.1%
23.7%
5.2%
27 побед 9 ничьих 0 побед

19 матчей

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

89.5%
10.5%
0 побед 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

57 матчей

57.9%
22.8%
19.3%
33 победы 13 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
18 побед 27 ничьих 12 побед

Второй тайм

47.4%
33.3%
19.3%
27 побед 19 ничьих 11 побед

История матчей

С
5:1
С
0:1
С
2:2
С
1:2
С
2:0
С
0:1
С
0:0
С
1:1
К
0:2
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
5:0
К
1:0
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
3:2
С
3:2
С
1:1
С
0:2
С
1:0
К
3:1
С
1:0
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
3:2
С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
3:2
С
2:2
С
2:2
КС
3:1
КС
2:0
С
2:1
С
0:0
CL
2:0
CL
1:0
CL
1:0
CL
0:0
CL
3:0
CL
2:0
CL
0:2
CL
1:3
CL
5:1
CL
2:0
CL
1:1
CL
0:0
CL
0:2

Голы

Всего голов

57
31

Голов в среднем за матч

1.9
1.15

Среднее время на гол

47
78

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.15
0.73

Среднее время на гол

78
122

Всего голов

88
53

Голов в среднем за матч

1.54
0.93

Тотал матчей

2.5
52
Больше 91%
Меньше 9%
5
39
Больше 68%
Меньше 32%
18
25
Больше 44%
Меньше 56%
32
15
Больше 26%
Меньше 74%
42
8
Больше 14%
Меньше 86%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
55

Среднее время на гол

58
96

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 6 (3) 0.86
Мак Роберт 2 0.29
Стрелец Давид 2 0.29
Марчелли Нино 1 0.14
Метсоко Иджесси 1 0.14
Толич Марко 0 0
Вут Симен 0 0
Гайдош Артур 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хриен Мартин 3 (1) 0.5
Гладик Ян 2 0.33
Бодя Мартин 2 (1) 0.33
Мудры Тимотей 1 (1) 0.17
Келемен Марко 0 0
Домонкос Кристоф 0 0
Хобот Марьян 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайсс Владимир 3 0
Байрич Кенан 2 0
Толич Марко 2 0
Кашия Гурам 1 0
Мак Роберт 1 0
Виммер Кевин 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Блэкмэн Сезар 1 0
Войтко Матуш 1 0
Шарани Зуберу 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Селески Александер 1 1
Ondrej Smetana 2 0
Гладик Ян 2 0
Домонкос Кристоф 2 0
Лютеран Оливер 2 0
Симон Габриэл 1 0
Лавринчик Самуэль 1 0
Гомола Мартин 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ружомберок
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Слован Братислава
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Ружомберок
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
5
Слован Братислава
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Ружомберок
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
13%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
9
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
15%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
5
38%
2
22%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2
Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Слован Братислава - Петржалка 1:0 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1
Ружомберок
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 Ружомберок - Михаловце 2:2
Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1

Результаты матчей

Слован Братислава
Ружомберок

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
2
4
1
6
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 7 6 0 1 13 - 9 18
2.
Жилина
 7 5 2 0 17 - 5 17
3.
ДАК
 7 4 1 2 14 - 6 13
4.
Комарно
 6 3 0 3 8 - 12 9
5.
Ружомберок
 6 2 3 1 8 - 7 9
6.
Спартак Трнава
 6 1 5 0 5 - 4 8
7.
Дукла Банска-Бистрица
 7 1 4 2 8 - 10 7
8.
Михаловце
 7 1 4 2 7 - 10 7
9.
Кошице
 8 1 3 4 8 - 10 6
10.
Тренчин
 8 1 3 4 7 - 13 6
11.
Железярне Подбрезова
 6 1 2 3 8 - 7 5
12.
Скалица
 7 0 3 4 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Слован Братислава
 4 3 0 1 5 - 7 9
3.
Ружомберок
 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Железярне Подбрезова
 3 1 2 0 8 - 2 5
5.
Кошице
 5 1 2 2 7 - 6 5
6.
Тренчин
 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
ДАК
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Комарно
 3 1 0 2 4 - 8 3
10.
Спартак Трнава
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Михаловце
 3 0 2 1 1 - 4 2
12.
Скалица
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 5 3 1 1 11 - 4 10
2.
Слован Братислава
 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Жилина
 4 2 2 0 7 - 1 8
4.
Комарно
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Спартак Трнава
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Михаловце
 4 1 2 1 6 - 6 5
7.
Дукла Банска-Бистрица
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Тренчин
 5 0 2 3 3 - 8 2
9.
Ружомберок
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Кошице
 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Скалица
 3 0 1 2 4 - 11 1
12.
Железярне Подбрезова
 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 6 (1)
Кошице Медвед Жан 6
ДАК Труса Матей 5 (2)
ДАК Реджич Дамир 4 (1)
Жилина Капралик Адриан 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 3
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Скалица Martin Masik 4
ДАК Байо Махмуду 4
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Г О О О О Л - Хриен Мартин бьет в цель!
    • 43'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Хриен Мартин пробил пенальти, но не смог забить!
    • 42'
      Шарани Зуберу получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Гайдош Артур сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Мак Роберт бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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