Тур: 8. Стадион: Mestsky stadion Skalica.
0'
0:1
15' ГолТруса Матей
34' Желтая карточкаМатеёв Роберт
1:1
45' ГолDavi Alves
68' Желтая карточкаБайо Махмуду
Ход матча
15'
0:1
34'
45'
1:1
56'
68'
73'
39
Юнас
Мартин
19
Martin
Masik
11
Marek
Fabry
26
Ортис
Пабло
46
Труса
Матей
14
Бэсси
Форчун
13
Бёсе
Левенте
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Marek FabryНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Копас АдамПолузащитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
-
-
22 Mario Holly
-
Главный тренер: David Oulehla
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
-
13 Бёсе ЛевентеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
91 Япи РомарикЗащитник
-
68 Туболе МатеПолузащитник
- Нападающий
-
22 Сендреи АкошНападающий
-
23 Реджич ДамирНападающий
-
21 Mark Csinger
-
Главный тренер: Муньос
История личных встреч
Скалица
ДАК
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.33
Среднее время на гол
72
270
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.29
0.86
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
105
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Власко Ян
|1 (1)
|0.14
|Матеёв Роберт
|1
|0.14
|Michael Ranko
|1
|0.14
|Lukas Leginus
|1
|0.14
|Davi Alves
|1
|0.14
|Подгорин Оливер
|1 (1)
|0.14
|Martin Cernek
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труса Матей
|5
|0.71
|Реджич Дамир
|2
|0.29
|Алмаши Ладислав
|1
|0.14
|Виталис Милан
|1
|0.14
|Димун Милан
|1 (1)
|0.14
|Герц Кристиан
|1
|0.14
|Рамадан Аммар
|0
|0
|Япи Ромарик
|0
|0
|Бёсе Левенте
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Masik
|4
|0
|Martin Cernek
|3
|0
|Adam Krcik
|1
|1
|Грошшо Лукаш
|1
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
|Подгорин Оливер
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Marek Fabry
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байо Махмуду
|3
|0
|Мендес Алехандро
|2
|0
|Япи Ромарик
|2
|0
|Труса Матей
|2
|0
|Хиско Муньос
|1
|0
|Попович Александар
|1
|0
|Качараба Тарас
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Реджич Дамир
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Бёсе Левенте
|1
|0
Результаты матчей
Скалица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Скалица
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ДАК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
1
2
Скалица
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
ДАК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
1
13%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
2
67%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
33%
76-90
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
2
40%
2
20%
76-90
Пропущено
13
6
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
3
50%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Жилина - Скалица 3:2 Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1
Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2 Скалица - МФК Вышков 4:0 Сигма Оломоуц Б - Скалица 2:3 Скалица - Петржалка 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Скалица - Кошице 1:0 Злате Моравце - Скалица 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Михаловце - Скалица 1:3 Кошице - Скалица 1:2 Скалица - Злате Моравце 4:1
ДАК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тренчин - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 1:2 Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0
ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1
Результаты матчей
Скалица
ДАК
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
0:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
0:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Скалица
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
42
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 8
|15
|2.
|0:1
|7
|4
|2
|1
|15 - 5
|14
|3.
|1:1
|7
|3
|2
|2
|12 - 6
|11
|4.
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|5.
|2:1
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|9
|6.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|8 - 8
|9
|7.
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|8.
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|9.
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|10.
|1:2
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|8 - 7
|5
|12.
|1:1
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 6
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|8 - 2
|5
|6.
|1:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|8.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|2:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|10.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|1:1
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|3.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 1
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|7.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|1:2
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|11.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|6 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|6
|ДАК
|Труса Матей
|5 (1)
|Жилина
|Капралик Адриан
|3 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Малец Томаш
|3
|Кошице
|Кривак Ян
|1 3
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Скалица
|Martin Masik
|4
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3