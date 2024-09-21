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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Скалица
1:1
Второй тайм: 79'
ДАК
0'
0:1
15' Гол
Труса Матей
34' Желтая карточка
Матеёв Роберт
1:1
45' Гол
Davi Alves
68' Желтая карточка
Байо Махмуду
39
Юнас
Мартин
9
Моронг
Адам
4
Градецки
Матей
20
Подгорин
Оливер
3
Martin
Cernek
19
Martin
Masik
18
Martin
Nagy
II
71
Lukas
Leginus
8
Davi
Alves
16
Матеёв
Роберт
11
Marek
Fabry
41
Попович
Александар
26
Ортис
Пабло
33
Качараба
Тарас
16
Брунетти
Матеус
18
Мендес
Алехандро
6
Байо
Махмуду
10
Рамадан
Аммар
24
Герц
Кристиан
46
Труса
Матей
14
Бэсси
Форчун
13
Бёсе
Левенте
Скалица
4-2-3-1
ДАК
4-1-2-3

История личных встреч

Скалица
ДАК

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:0
С
0:1
С
2:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
2:2

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.33

Среднее время на гол

72
270

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
105

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Власко Ян 1 (1) 0.14
Матеёв Роберт 1 0.14
Michael Ranko 1 0.14
Lukas Leginus 1 0.14
Davi Alves 1 0.14
Подгорин Оливер 1 (1) 0.14
Martin Cernek 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труса Матей 5 0.71
Реджич Дамир 2 0.29
Алмаши Ладислав 1 0.14
Виталис Милан 1 0.14
Димун Милан 1 (1) 0.14
Герц Кристиан 1 0.14
Рамадан Аммар 0 0
Япи Ромарик 0 0
Бёсе Левенте 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Masik 4 0
Martin Cernek 3 0
Adam Krcik 1 1
Грошшо Лукаш 1 0
Матеёв Роберт 1 0
Подгорин Оливер 1 0
Michael Ranko 1 0
Копас Адам 1 0
Marek Fabry 1 0
Davi Alves 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байо Махмуду 3 0
Мендес Алехандро 2 0
Япи Ромарик 2 0
Труса Матей 2 0
Хиско Муньос 1 0
Попович Александар 1 0
Качараба Тарас 1 0
Димун Милан 1 0
Реджич Дамир 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Бёсе Левенте 1 0

Результаты матчей

Скалица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Скалица
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ДАК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

1
2
Скалица
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
ДАК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
1
13%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
2
67%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
33%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
2
40%
2
20%
76-90

Пропущено

13
6
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
3
50%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Жилина - Скалица 3:2 Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1
Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2 Скалица - МФК Вышков 4:0 Сигма Оломоуц Б - Скалица 2:3 Скалица - Петржалка 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Скалица - Кошице 1:0 Злате Моравце - Скалица 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Михаловце - Скалица 1:3 Кошице - Скалица 1:2 Скалица - Злате Моравце 4:1
ДАК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тренчин - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 1:2 Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0
ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1

Результаты матчей

Скалица
ДАК

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
0:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
0:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Скалица
ДАК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 6 5 0 1 11 - 8 15
2.
Жилина
 0:1 7 4 2 1 15 - 5 14
3.
ДАК
 1:1 7 3 2 2 12 - 6 11
4.
Ружомберок
 5 2 3 0 7 - 5 9
5.
Комарно
 2:1 6 3 0 3 8 - 12 9
6.
Кошице
 1:0 8 2 3 3 8 - 8 9
7.
Спартак Трнава
 6 1 5 0 5 - 4 8
8.
Дукла Банска-Бистрица
 7 1 4 2 8 - 10 7
9.
Михаловце
 7 1 4 2 7 - 10 7
10.
Тренчин
 1:2 8 1 3 4 7 - 13 6
11.
Железярне Подбрезова
 6 1 2 3 8 - 7 5
12.
Скалица
 1:1 7 0 4 3 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 0:1 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Ружомберок
 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Кошице
 1:0 5 2 2 1 7 - 4 8
4.
Слован Братислава
 3 2 0 1 3 - 6 6
5.
Железярне Подбрезова
 3 1 2 0 8 - 2 5
6.
Тренчин
 1:2 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
ДАК
 1:1 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Комарно
 2:1 3 1 0 2 4 - 8 3
10.
Спартак Трнава
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Скалица
 1:1 4 0 3 1 2 - 3 3
12.
Михаловце
 3 0 2 1 1 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
ДАК
 1:1 5 2 2 1 9 - 4 8
3.
Комарно
 2:1 3 2 0 1 4 - 4 6
4.
Спартак Трнава
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Жилина
 0:1 4 1 2 1 5 - 1 5
6.
Михаловце
 4 1 2 1 6 - 6 5
7.
Дукла Банска-Бистрица
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Тренчин
 1:2 5 0 2 3 3 - 8 2
9.
Ружомберок
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Кошице
 1:0 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Скалица
 1:1 3 0 1 2 4 - 11 1
12.
Железярне Подбрезова
 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 6 (1)
Кошице Медвед Жан 6
ДАК Труса Матей 5 (1)
Жилина Капралик Адриан 3 (2)
Дукла Банска-Бистрица Малец Томаш 3
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 3
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Скалица Martin Masik 4
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Г О О О О Л - Davi Alves бьет в цель!
  • 34'
    Матеёв Роберт получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Рамадан Аммар сделал результативную передачу.
  • 15'
    Г О О О О Л - Труса Матей бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Скалица
Ничья
ДАК
6.80
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