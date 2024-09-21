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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Скалица
1:3
Конец матча
ДАК
0'
0:1
15' Гол
Труса Матей
34' Желтая карточка
Матеёв Роберт
1:1
45' Гол
Davi Alves
68' Желтая карточка
Байо Махмуду
1:2
90' Гол
Реджич Дамир
1:3
90' Гол
Реджич Дамир
90'+4
39
Юнас
Мартин
9
Моронг
Адам
4
Градецки
Матей
20
Подгорин
Оливер
3
Martin
Cernek
19
Martin
Masik
18
Martin
Nagy
II
71
Lukas
Leginus
8
Davi
Alves
16
Матеёв
Роберт
11
Marek
Fabry
41
Попович
Александар
26
Ортис
Пабло
33
Качараба
Тарас
16
Брунетти
Матеус
18
Мендес
Алехандро
6
Байо
Махмуду
10
Рамадан
Аммар
24
Герц
Кристиан
46
Труса
Матей
14
Бэсси
Форчун
13
Бёсе
Левенте
Скалица
4-2-3-1
ДАК
4-1-2-3

История личных встреч

Скалица
ДАК

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:0
С
0:1
С
2:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
2:2

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.33

Среднее время на гол

72
270

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
105

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Власко Ян 1 (1) 0.14
Матеёв Роберт 1 0.14
Michael Ranko 1 0.14
Lukas Leginus 1 0.14
Davi Alves 1 0.14
Подгорин Оливер 1 (1) 0.14
Martin Cernek 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труса Матей 5 0.71
Реджич Дамир 4 0.57
Алмаши Ладислав 1 0.14
Виталис Милан 1 0.14
Димун Милан 1 (1) 0.14
Герц Кристиан 1 0.14
Рамадан Аммар 0 0
Андзуана Иоан 0 0
Япи Ромарик 0 0
Бёсе Левенте 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Masik 4 0
Martin Cernek 3 0
Adam Krcik 1 1
Грошшо Лукаш 1 0
Матеёв Роберт 1 0
Подгорин Оливер 1 0
Michael Ranko 1 0
Копас Адам 1 0
Marek Fabry 1 0
Davi Alves 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байо Махмуду 4 0
Мендес Алехандро 2 0
Япи Ромарик 2 0
Труса Матей 2 0
Хиско Муньос 1 0
Попович Александар 1 0
Качараба Тарас 1 0
Димун Милан 1 0
Реджич Дамир 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Бёсе Левенте 1 0

Результаты матчей

Скалица
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Скалица
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ДАК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

1
2
Скалица
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
ДАК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
50%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
50%
3
27%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
2
67%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
33%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Пропущено

16
7
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
3
19%
1
14%
31-45
3
19%
3
43%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Жилина - Скалица 3:2 Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1
Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2 Скалица - МФК Вышков 4:0 Сигма Оломоуц Б - Скалица 2:3 Скалица - Петржалка 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Скалица - Кошице 1:0 Злате Моравце - Скалица 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Михаловце - Скалица 1:3 Кошице - Скалица 1:2 Скалица - Злате Моравце 4:1
ДАК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тренчин - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 1:2 Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0
ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1

Результаты матчей

Скалица
ДАК

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
0:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Скалица
ДАК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 7 5 2 0 17 - 5 17
2.
Слован Братислава
 1:1 7 5 1 1 12 - 9 16
3.
ДАК
 7 4 1 2 14 - 6 13
4.
Ружомберок
 1:1 6 2 4 0 8 - 6 10
5.
Комарно
 6 3 0 3 8 - 12 9
6.
Спартак Трнава
 6 1 5 0 5 - 4 8
7.
Дукла Банска-Бистрица
 7 1 4 2 8 - 10 7
8.
Михаловце
 7 1 4 2 7 - 10 7
9.
Кошице
 8 1 3 4 8 - 10 6
10.
Тренчин
 8 1 3 4 7 - 13 6
11.
Железярне Подбрезова
 6 1 2 3 8 - 7 5
12.
Скалица
 7 0 3 4 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Ружомберок
 1:1 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Слован Братислава
 1:1 4 2 1 1 4 - 7 7
4.
Железярне Подбрезова
 3 1 2 0 8 - 2 5
5.
Кошице
 5 1 2 2 7 - 6 5
6.
Тренчин
 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
ДАК
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Комарно
 3 1 0 2 4 - 8 3
10.
Спартак Трнава
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Михаловце
 3 0 2 1 1 - 4 2
12.
Скалица
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 5 3 1 1 11 - 4 10
2.
Слован Братислава
 1:1 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Жилина
 4 2 2 0 7 - 1 8
4.
Комарно
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Спартак Трнава
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Михаловце
 4 1 2 1 6 - 6 5
7.
Дукла Банска-Бистрица
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Ружомберок
 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Тренчин
 5 0 2 3 3 - 8 2
10.
Кошице
 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Скалица
 3 0 1 2 4 - 11 1
12.
Железярне Подбрезова
 3 0 0 3 0 - 5 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 6 (1)
Кошице Медвед Жан 6
ДАК Труса Матей 5 (2)
ДАК Реджич Дамир 4 (1)
Жилина Капралик Адриан 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 3
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Скалица Martin Masik 4
ДАК Байо Махмуду 4
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Труса Матей сделал результативную передачу.
  • 93'
    Г О О О О Л - Реджич Дамир бьет в цель!
  • 92'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Андзуана Иоан сделал результативную передачу.
  • 90'
    Г О О О О Л - Реджич Дамир бьет в цель!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Мендес Алехандро уходит с поля. Андзуана Иоан выходит вместо него
    • 46'
      Levente Bosze уходит с поля. Ромарик Япи выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Г О О О О Л - Davi Alves бьет в цель!
    • 34'
      Матеёв Роберт получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Рамадан Аммар сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Труса Матей бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Скалица 1:3 ДАК онлайн

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