Тур: 8. Стадион: Кошицкая футбольная арена.
0'
1:0
6' ГолМедвед Жан
30' Желтая карточкаКачер Мирослав
51' Желтая карточкаНиархос Иоаннис
67' Желтая карточкаКапралик Адриан
Ход матча
6'
1:0
30'
51'
67'
20
Кривак
Ян
19
Фабиш
Лукаш
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
23
Минарик
Ян
11
Samuel
Gidi
29
Дюриш
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Кривак ЯнЗащитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Теплан МарекВратарь
-
22 Кира МатушВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Сантос ЛуисЗащитник
- Защитник
-
66 Peter VargaПолузащитник
-
10 Zyen Jones
-
-
Главный тренер: Gergely Geri
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Дюриш ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
-
16 Илько ПатрикНападающий
-
-
-
14 Eric Bille
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
История личных встреч
Кошице
Жилина
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 15 побед
26 матчей
19.2%
19.2%
61.6%
5 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
11.5%
30.8%
57.7%
3 победы 8 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.83
0.71
Среднее время на гол
108
126
Всего голов
32
19
Голов в среднем за матч
2.29
1.58
Среднее время на гол
39
56
Всего голов
42
29
Голов в среднем за матч
1.62
1.12
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
Среднее время на гол
55
80
Бомбардиры внутри турнира
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|6 (2)
|0.75
|Галлович Давид
|1
|0.13
|Ниархос Иоаннис
|1
|0.13
|Фашко Михал
|0
|0
|Фабиш Лукаш
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капралик Адриан
|3
|0.43
|Зауэр Марио
|3
|0.43
|Алиягич Денис
|2
|0.29
|Eric Bille
|2 (1)
|0.29
|Качер Мирослав
|1
|0.14
|Дюриш Давид
|1
|0.14
|Samuel Gidi
|1
|0.14
|Яворчек Доминик
|1
|0.14
|Timotej Hranica
|1
|0.14
|Минарик Ян
|0
|0
|Бари Кристиан
|0
|0
Карточки
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кривак Ян
|3
|1
|Галлович Давид
|3
|0
|Жигмунд Марек
|2
|0
|Ниархос Иоаннис
|2
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Инносенти Нассим
|1
|0
|Zyen Jones
|1
|0
|Jakub Jakubko
|1
|0
|Gergely Geri
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Gidi
|2
|0
|Губочан Томаш
|1
|0
|Качер Мирослав
|1
|0
|Минарик Ян
|1
|0
|Дюриш Давид
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Зауэр Марио
|1
|0
|Копашек Самуэль
|1
|0
|James Ndjeungoue
|1
|0
|Timotej Hranica
|1
|0
Результаты матчей
Кошице
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Жилина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Кошице
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Жилина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
11
Кошице
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Жилина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
11
Голы по времени матча
Забито
6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
11
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
16
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
2
29%
5
31%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
14%
3
19%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кошице
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Кошице - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Кошице 0:0 Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1
Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0 Кишварда - Кошице 1:1 ФК Гуменне - Кошице 1:0 Кошице - Михаловце 2:0 Скалица - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Кошице - Злате Моравце 0:2 Тренчин - Кошице 1:2 Кошице - Скалица 1:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1
Жилина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Жилина - Скалица 3:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Жилина - Тренчин 4:1 Спартак Трнава - Жилина 0:0
Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1 Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0 Жилина - Кошице 3:0 Дьёр - Жилина 3:0 Баник Острава - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 2:3 Ружомберок - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 0:0
Результаты матчей
Кошице
Жилина
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
0:5
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Кошице
Жилина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
25
42
16
42
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 8
|15
|2.
|0:1
|7
|4
|2
|1
|15 - 5
|14
|3.
|1:1
|7
|3
|2
|2
|12 - 6
|11
|4.
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|5.
|2:1
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|9
|6.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|8 - 8
|9
|7.
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|8.
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|9.
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|10.
|1:2
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|8 - 7
|5
|12.
|1:1
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 6
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|8 - 2
|5
|6.
|1:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|8.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|2:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|10.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|1:1
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|3.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 1
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|7.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|1:2
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|11.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|6 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|6
|ДАК
|Труса Матей
|5 (1)
|Жилина
|Капралик Адриан
|3 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Малец Томаш
|3
|Кошице
|Кривак Ян
|1 3
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Скалица
|Martin Masik
|4
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3