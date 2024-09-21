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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Кошице
1:2
Конец матча
Жилина
0'
1:0
6' Гол
Медвед Жан
30' Желтая карточка
Качер Мирослав
51' Желтая карточка
Ниархос Иоаннис
67' Желтая карточка
Капралик Адриан
1:1
84' Гол
Минарик Ян
1:2
90' Гол
Копашек Самуэль
90'+5
1
Шипош
Давид
24
Кружляк
Доминик
20
Кривак
Ян
5
Jakub
Jakubko
19
Фабиш
Лукаш
21
Магда
Даниэль
8
Галлович
Давид
17
Такач
Далибор
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
7
Ниархос
Иоаннис
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
15
Губочан
Томаш
17
James
Ndjeungoue
21
Timotej
Hranica
11
Samuel
Gidi
66
Качер
Мирослав
20
Бари
Кристиан
10
Капралик
Адриан
9
Алиягич
Денис
29
Дюриш
Давид
Кошице
3-4-1-2
Жилина
3-4-3

История личных встреч

Кошице
Жилина

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 15 побед

26 матчей

19.2%
19.2%
61.6%
5 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

11.5%
30.8%
57.7%
3 победы 8 ничьих 15 побед

История матчей

ТМК
3:0
С
1:0
С
0:3
С
4:1
С
1:1
С
4:1
С
3:2
С
1:0
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
1:1
CL
1:0
CL
1:2
CL
1:1
CL
1:0
CL
2:0
CL
0:4
CL
0:4
CL
4:1
К
1:2
CL
0:2
CL
3:0
CL
2:1
CL
0:0
CL
4:0

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.83
0.71

Среднее время на гол

108
126

Всего голов

32
19

Голов в среднем за матч

2.29
1.58

Среднее время на гол

39
56

Всего голов

42
29

Голов в среднем за матч

1.62
1.12

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22

Среднее время на гол

55
80

Бомбардиры внутри турнира

Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 6 (2) 0.75
Галлович Давид 1 0.13
Ниархос Иоаннис 1 0.13
Фашко Михал 0 0
Фабиш Лукаш 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капралик Адриан 3 0.43
Зауэр Марио 3 0.43
Алиягич Денис 2 0.29
Eric Bille 2 (1) 0.29
Качер Мирослав 1 0.14
Дюриш Давид 1 0.14
Минарик Ян 1 0.14
Samuel Gidi 1 0.14
Яворчек Доминик 1 0.14
Копашек Самуэль 1 0.14
Timotej Hranica 1 0.14
Бари Кристиан 0 0
Илько Патрик 0 0

Карточки

Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кривак Ян 3 1
Галлович Давид 3 0
Жигмунд Марек 2 0
Ниархос Иоаннис 2 0
Сантос Луис 1 0
Горосито Николас 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Фабиш Лукаш 1 0
Инносенти Нассим 1 0
Zyen Jones 1 0
Jakub Jakubko 1 0
Gergely Geri 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Gidi 2 0
Губочан Томаш 1 0
Качер Мирослав 1 0
Минарик Ян 1 0
Дюриш Давид 1 0
Капралик Адриан 1 0
Зауэр Марио 1 0
Копашек Самуэль 1 0
James Ndjeungoue 1 0
Timotej Hranica 1 0

Результаты матчей

Кошице
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Жилина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
0
Кошице
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Жилина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
11
Кошице
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Жилина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

7
7
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
4
57%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

1
11
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

8
18
7 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
2
25%
5
28%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
13%
5
28%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
20%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кошице
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Кошице - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Кошице 0:0 Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1
Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0 Кишварда - Кошице 1:1 ФК Гуменне - Кошице 1:0 Кошице - Михаловце 2:0 Скалица - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Кошице - Злате Моравце 0:2 Тренчин - Кошице 1:2 Кошице - Скалица 1:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1
Жилина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Жилина - Скалица 3:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Жилина - Тренчин 4:1 Спартак Трнава - Жилина 0:0
Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1 Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0 Жилина - Кошице 3:0 Дьёр - Жилина 3:0 Баник Острава - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 2:3 Ружомберок - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 0:0

Результаты матчей

Кошице
Жилина

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Кошице
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
5
2
1
7
2.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 7 5 2 0 17 - 5 17
2.
Слован Братислава
 1:1 7 5 1 1 12 - 9 16
3.
ДАК
 7 4 1 2 14 - 6 13
4.
Ружомберок
 1:1 6 2 4 0 8 - 6 10
5.
Комарно
 6 3 0 3 8 - 12 9
6.
Спартак Трнава
 6 1 5 0 5 - 4 8
7.
Дукла Банска-Бистрица
 7 1 4 2 8 - 10 7
8.
Михаловце
 7 1 4 2 7 - 10 7
9.
Кошице
 8 1 3 4 8 - 10 6
10.
Тренчин
 8 1 3 4 7 - 13 6
11.
Железярне Подбрезова
 6 1 2 3 8 - 7 5
12.
Скалица
 7 0 3 4 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Ружомберок
 1:1 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Слован Братислава
 1:1 4 2 1 1 4 - 7 7
4.
Железярне Подбрезова
 3 1 2 0 8 - 2 5
5.
Кошице
 5 1 2 2 7 - 6 5
6.
Тренчин
 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
ДАК
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Комарно
 3 1 0 2 4 - 8 3
10.
Спартак Трнава
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Михаловце
 3 0 2 1 1 - 4 2
12.
Скалица
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 5 3 1 1 11 - 4 10
2.
Слован Братислава
 1:1 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Жилина
 4 2 2 0 7 - 1 8
4.
Комарно
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Спартак Трнава
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Михаловце
 4 1 2 1 6 - 6 5
7.
Дукла Банска-Бистрица
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Ружомберок
 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Тренчин
 5 0 2 3 3 - 8 2
10.
Кошице
 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Скалица
 3 0 1 2 4 - 11 1
12.
Железярне Подбрезова
 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 6 (1)
Кошице Медвед Жан 6
ДАК Труса Матей 5 (2)
ДАК Реджич Дамир 4 (1)
Жилина Капралик Адриан 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 3
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Скалица Martin Masik 4
ДАК Байо Махмуду 4
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Timotej Hranica уходит с поля. Копашек Самуэль выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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