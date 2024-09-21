Тур: 8. Стадион: Вион.
0'
1:0
18' ГолPatrik Volesky
1:1
35' ПенальтиБариш Дамьян
38' Желтая карточкаAndrija Katic
45' Желтая карточкаСлука Бранислав
52' Желтая карточкаSimon Smehyl
53' Желтая карточкаБариш Дамьян
2:1
63' ГолPatrik Volesky
71' Желтая карточкаТамаш Нандор
87' Желтая карточкаLuka Zoric
90'+3
Ход матча
18'
1:0
35'
1:1
38'
45'
52'
53'
63'
2:1
71'
87'
31
Трефиль
Якуб
14
Tobias
Divis
12
Dominik
Zak
20
Jozef
Spyrka
22
Тамаш
Нандор
12
Голубек
Якуб
27
Бариш
Дамьян
85
Emma
Uchegbu
- Основной состав
-
31 Трефиль ЯкубВратарь
-
14 Tobias DivisЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Dominik ZakПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Jozef SpyrkaПолузащитник
-
22 Тамаш НандорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Нади ГергоПолузащитник
- Нападающий
-
-
10 Томаш Немет
-
-
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
-
85 Emma UchegbuНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
18 Adrian Fiala
-
90 Hugo Pavek
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
Бомбардиры внутри турнира
Комарно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Simon Smehyl
|2 (1)
|0.33
|Patrik Volesky
|2
|0.33
|Ганбаяр Ганболд
|1
|0.17
|Сильвестр Якуб
|1
|0.17
|Тамаш Нандор
|1
|0.17
|Jozef Spyrka
|0
|0
|Christian Bayemi
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emma Uchegbu
|2
|0.25
|Гайдош Артур
|1
|0.13
|Эмека Чинонсо
|1
|0.13
|Rahim Ibrahim
|1
|0.13
|Бариш Дамьян
|1 (1)
|0.13
|Джуд Сандей
|0
|0
Карточки
Комарно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильвестр Якуб
|2
|0
|Ганбаяр Ганболд
|2
|0
|Simon Smehyl
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Слука Бранислав
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Трефиль Якуб
|1
|0
|Tobias Divis
|1
|0
|Christian Bayemi
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гайдош Артур
|3
|1
|Бариш Дамьян
|3
|0
|Lazar Stojsavljevic
|3
|0
|Эмека Чинонсо
|1
|1
|Илья Столица
|2
|0
|Бондаренко Тарас
|2
|0
|Джерлек Армин
|2
|0
|Matus Slavicek
|2
|0
|Rahim Ibrahim
|2
|0
|Luka Zoric
|2
|0
|Andrija Katic
|2
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
|Sani Suleiman
|1
|0
|Tadeas Hajovsky
|1
|0
Результаты матчей
Комарно
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Тренчин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Комарно
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Тренчин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
4
Комарно
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Тренчин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
3
38%
1
11%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
1
20%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
13
14
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
15%
1
7%
1-15
0
0%
6
43%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
6
46%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Комарно
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Комарно - Михаловце 1:3 Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0
Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Комарно - Уйпешт 1:1 Дольни-Кубин - Комарно 4:3 Комарно - Петржалка 1:2 Славой Требишов - Комарно 1:3 Комарно - Пухов 7:1 Поважска-Бистрица - Комарно 1:1 Комарно - СТК-1914 Саморин 2:0 Спартак Миява - Комарно 2:0 Комарно - Слован-2 Братислава 5:2 Погронье - Комарно 0:2
Тренчин
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тренчин - ДАК 0:3 Михаловце - Тренчин 1:1 Погронье - Тренчин 3:2 Жилина - Тренчин 4:1
Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 3:0 Пухов - Тренчин 2:2 Злате Моравце - Тренчин 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Тренчин - Кошице 1:2 Тренчин - Злате Моравце 4:0 Михаловце - Тренчин 0:0
Результаты матчей
Комарно
Тренчин
Точный счет
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Комарно
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
32
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
53
24
26
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|17 - 5
|17
|2.
|1:1
|7
|5
|1
|1
|12 - 9
|16
|3.
|7
|4
|1
|2
|14 - 6
|13
|4.
|1:1
|6
|2
|4
|0
|8 - 6
|10
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|9
|6.
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|7.
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|8.
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|8 - 10
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|8 - 7
|5
|12.
|7
|0
|3
|4
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|2.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 7
|7
|4.
|3
|1
|2
|0
|8 - 2
|5
|5.
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|10.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|12.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|1:1
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|7.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|6 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|6
|ДАК
|Труса Матей
|5 (2)
|ДАК
|Реджич Дамир
|4 (1)
|Жилина
|Капралик Адриан
|3 (2)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 3
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Скалица
|Martin Masik
|4
|ДАК
|Байо Махмуду
|4
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 2