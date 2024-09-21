  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Комарно
2:1
Конец матча
Тренчин
0'
1:0
18' Гол
Patrik Volesky
1:1
35' Пенальти
Бариш Дамьян
38' Желтая карточка
Andrija Katic
45' Желтая карточка
Слука Бранислав
52' Желтая карточка
Simon Smehyl
53' Желтая карточка
Бариш Дамьян
2:1
63' Гол
Patrik Volesky
71' Желтая карточка
Тамаш Нандор
87' Желтая карточка
Luka Zoric
90'+3
31
Трефиль
Якуб
14
Tobias
Divis
21
Пиларж
Роберт
24
Ondrej
Rudzan
71
Слука
Бранислав
6
Dan
Ozvolda
12
Dominik
Zak
8
Simon
Smehyl
20
Jozef
Spyrka
22
Тамаш
Нандор
99
Patrik
Volesky
1
Andrija
Katic
2
Багин
Сауэль
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
12
Голубек
Якуб
42
Саллам
Самир
Бен
10
Джерлек
Армин
27
Бариш
Дамьян
85
Emma
Uchegbu
20
Rahim
Ibrahim
23
Шефчик
Самуэль
Комарно
4-2-3-1
Тренчин
4-1-2-3

Бомбардиры внутри турнира

Комарно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Simon Smehyl 2 (1) 0.33
Patrik Volesky 2 0.33
Ганбаяр Ганболд 1 0.17
Сильвестр Якуб 1 0.17
Тамаш Нандор 1 0.17
Jozef Spyrka 0 0
Christian Bayemi 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emma Uchegbu 2 0.25
Гайдош Артур 1 0.13
Эмека Чинонсо 1 0.13
Rahim Ibrahim 1 0.13
Бариш Дамьян 1 (1) 0.13
Джуд Сандей 0 0

Карточки

Комарно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильвестр Якуб 2 0
Ганбаяр Ганболд 2 0
Simon Smehyl 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Слука Бранислав 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Трефиль Якуб 1 0
Tobias Divis 1 0
Christian Bayemi 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайдош Артур 3 1
Бариш Дамьян 3 0
Lazar Stojsavljevic 3 0
Эмека Чинонсо 1 1
Илья Столица 2 0
Бондаренко Тарас 2 0
Джерлек Армин 2 0
Matus Slavicek 2 0
Rahim Ibrahim 2 0
Luka Zoric 2 0
Andrija Katic 2 0
Саллам Самир Бен 1 0
Багин Сауэль 1 0
Sani Suleiman 1 0
Tadeas Hajovsky 1 0

Результаты матчей

Комарно
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Тренчин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Комарно
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Тренчин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
4
Комарно
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Тренчин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
3
38%
1
11%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
15%
1
7%
1-15
0
0%
6
43%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
6
46%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Комарно
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Комарно - Михаловце 1:3 Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0
Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Комарно - Уйпешт 1:1 Дольни-Кубин - Комарно 4:3 Комарно - Петржалка 1:2 Славой Требишов - Комарно 1:3 Комарно - Пухов 7:1 Поважска-Бистрица - Комарно 1:1 Комарно - СТК-1914 Саморин 2:0 Спартак Миява - Комарно 2:0 Комарно - Слован-2 Братислава 5:2 Погронье - Комарно 0:2
Тренчин
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тренчин - ДАК 0:3 Михаловце - Тренчин 1:1 Погронье - Тренчин 3:2 Жилина - Тренчин 4:1
Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 3:0 Пухов - Тренчин 2:2 Злате Моравце - Тренчин 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Тренчин - Кошице 1:2 Тренчин - Злате Моравце 4:0 Михаловце - Тренчин 0:0

Результаты матчей

Комарно
Тренчин

Точный счет

1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Комарно
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
3
2
4
1.5
2
6
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 7 5 2 0 17 - 5 17
2.
Слован Братислава
 1:1 7 5 1 1 12 - 9 16
3.
ДАК
 7 4 1 2 14 - 6 13
4.
Ружомберок
 1:1 6 2 4 0 8 - 6 10
5.
Комарно
 6 3 0 3 8 - 12 9
6.
Спартак Трнава
 6 1 5 0 5 - 4 8
7.
Дукла Банска-Бистрица
 7 1 4 2 8 - 10 7
8.
Михаловце
 7 1 4 2 7 - 10 7
9.
Кошице
 8 1 3 4 8 - 10 6
10.
Тренчин
 8 1 3 4 7 - 13 6
11.
Железярне Подбрезова
 6 1 2 3 8 - 7 5
12.
Скалица
 7 0 3 4 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Ружомберок
 1:1 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Слован Братислава
 1:1 4 2 1 1 4 - 7 7
4.
Железярне Подбрезова
 3 1 2 0 8 - 2 5
5.
Кошице
 5 1 2 2 7 - 6 5
6.
Тренчин
 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
ДАК
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Комарно
 3 1 0 2 4 - 8 3
10.
Спартак Трнава
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Михаловце
 3 0 2 1 1 - 4 2
12.
Скалица
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 5 3 1 1 11 - 4 10
2.
Слован Братислава
 1:1 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Жилина
 4 2 2 0 7 - 1 8
4.
Комарно
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Спартак Трнава
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Михаловце
 4 1 2 1 6 - 6 5
7.
Дукла Банска-Бистрица
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Ружомберок
 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Тренчин
 5 0 2 3 3 - 8 2
10.
Кошице
 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Скалица
 3 0 1 2 4 - 11 1
12.
Железярне Подбрезова
 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 6 (1)
Кошице Медвед Жан 6
ДАК Труса Матей 5 (2)
ДАК Реджич Дамир 4 (1)
Жилина Капралик Адриан 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 3
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Скалица Martin Masik 4
ДАК Байо Махмуду 4
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Simon Smehyl получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Комарно 2:1 Тренчин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный