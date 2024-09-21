Тур: 27.
0:0
Второй тайм: 47'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Маноэл
90
Kevin
Serna
21
Ариас
Джон
45
Лима
II
14
Кано
Херман
12
John
Victor
34
Адриэлсон
26
Грегоре
6
Че
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Kevin SernaПолузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
98 Эудес ВиторВратарь
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
-
23 ГугаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 КеноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кауан Элиас
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
-
34 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 ГрегореПолузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
-
99 Хесус ИгорьПолузащитник
-
27 Вела КарлосНападающий
-
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Флуминенсе
Ботафого Рио-де-Жанейро
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
19%
85.7%
4 победы 18 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
42.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед
23 матча
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
60.9%
39.1%
0 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 15 побед
44 матча
31.8%
34.1%
34.1%
14 побед 15 ничьих 15 побед
Первый тайм
9.1%
72.7%
18.2%
4 победы 32 ничьи 8 побед
Второй тайм
31.8%
34.1%
34.1%
14 побед 15 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
11
Голов в среднем за матч
1.08
0.69
Среднее время на гол
83
130
Всего голов
21
27
Голов в среднем за матч
1.17
0.96
Среднее время на гол
77
93
Всего голов
49
38
Голов в среднем за матч
1.11
0.86
Тотал матчей
2.5
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
13
Больше 30%
Меньше 70%
31
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
Среднее время на гол
80
104
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауан Элиас
|5
|0.19
|Гансо Пауло
|3
|0.12
|Ариас Джон
|3
|0.12
|Кано Херман
|2
|0.08
|Лима II
|2
|0.08
|Kevin Serna
|1
|0.04
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.04
|Аугусто Ренато
|1
|0.04
|Кено
|1
|0.04
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.04
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Андре
|0
|0
|Гуга III
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Луис IX
|5 (1)
|0.19
|Саварино Джефферсон
|4
|0.15
|Соарес Франсиско
|4 (2)
|0.15
|Cuiabano
|4
|0.15
|Хесус Игорь
|4
|0.15
|Сантос Жуниор
|3
|0.11
|Данило Барбоза
|3
|0.11
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0.11
|Понте Матео
|3
|0.11
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.07
|Мартинс Матеус
|2
|0.07
|Ромеро Оскар
|1 (1)
|0.04
|Джеффиньо
|1
|0.04
|Kaue
|1
|0.04
|Вела Карлос
|1
|0.04
|Марсал Фернандо
|1
|0.04
|Альмада Тьяго
|1
|0.04
|Lucas Halter
|1
|0.04
|Jacob Montes
|1
|0.04
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Аллан Маркес
|0
|0
|Alexander Barboza
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|10
|0
|Тьяго Сантос
|6
|0
|Лима II
|4
|1
|Андре
|5
|0
|Диого VII
|5
|0
|Гуга III
|3
|1
|Александр Гомес II
|4
|0
|Mano Menezes
|4
|0
|Мело Фелипе
|2
|1
|Кано Херман
|3
|0
|Самуэл Шавьер
|3
|0
|Ариас Джон
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Gabriel Martinelli III
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Jan Franc Lucumi
|1
|1
|Марсело Виера
|2
|0
|Силва Тьяго
|2
|0
|Фабио Лопес
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Facundo Bernal
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Коста Дуглас
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Кено
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Нонато Густаво
|1
|0
|Кауан Элиас
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|6
|1
|Marlon Freitas
|6
|0
|Грегоре
|6
|0
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Марсал Фернандо
|5
|0
|Ромеро Оскар
|5
|0
|Баштуш Бартоломеу
|4
|0
|Lucas Halter
|4
|0
|Cuiabano
|4
|0
|Соарес Франсиско
|3
|0
|Жорж Артур
|3
|0
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|Данило Барбоза
|3
|0
|Эрнандес Диего
|3
|0
|Энрике Луис IX
|3
|0
|Понте Матео
|3
|0
|Че Че
|1
|1
|Джеффиньо
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|John Victor
|2
|0
|Каррейро Патрик
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Ботафого Рио-де-Жанейро
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
9
Флуминенсе
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
5
23
Флуминенсе
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (10)
48% (12)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Ботафого Рио-де-Жанейро
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
12% (3)
62% (16)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
12
32
Голы по времени матча
Забито
13
21
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
2
15%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
6
46%
1
5%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
2
15%
4
19%
61-75
2
15%
6
29%
76-90
Пропущено
11
15
1 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
4
27%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
4
36%
3
20%
76-90
Забито
7
24
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 14
1
14%
4
17%
1-15
2
29%
1
4%
16-30
1
14%
3
13%
31-45
1
14%
4
17%
46-60
1
14%
5
21%
61-75
1
14%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
18
10
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
5
28%
2
20%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
4
22%
1
10%
61-75
4
22%
3
30%
76-90
Забито
20
45
12 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 17
10 Не забивали 2
3
15%
8
18%
1-15
2
10%
3
7%
16-30
7
35%
4
9%
31-45
2
10%
8
18%
46-60
3
15%
9
20%
61-75
3
15%
13
29%
76-90
Пропущено
29
25
8 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 16
0
0%
6
24%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
6
21%
5
20%
31-45
6
21%
2
8%
46-60
7
24%
3
12%
61-75
8
28%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2
Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1
Результаты матчей
Флуминенсе
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
0
9 раз 36%
2
5 раз 20%
1
11 раз 42%
2
9 раз 35%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
121
48
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
121
112
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
242
520
1313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|27
|16
|6
|5
|45 - 25
|54
|2.
|26
|15
|5
|6
|43 - 19
|50
|3.
|26
|14
|7
|5
|32 - 25
|49
|4.
|25
|13
|6
|6
|40 - 29
|45
|5.
|26
|13
|5
|8
|34 - 26
|44
|6.
|26
|12
|6
|8
|37 - 27
|42
|7.
|26
|12
|5
|9
|34 - 27
|41
|8.
|24
|10
|8
|6
|27 - 20
|38
|9.
|25
|10
|5
|10
|30 - 35
|35
|10.
|24
|8
|9
|7
|32 - 36
|33
|11.
|27
|8
|8
|11
|31 - 37
|32
|12.
|25
|8
|7
|10
|31 - 32
|31
|13.
|24
|8
|6
|10
|27 - 29
|30
|14.
|24
|8
|4
|12
|25 - 30
|28
|15.
|25
|7
|7
|11
|32 - 40
|28
|16.
|0:0
|26
|7
|7
|12
|21 - 28
|28
|17.
|27
|8
|4
|15
|29 - 39
|28
|18.
|27
|6
|10
|11
|26 - 33
|28
|19.
|25
|5
|7
|13
|23 - 38
|22
|20.
|27
|4
|6
|17
|21 - 45
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|2.
|0:0
|13
|10
|1
|2
|24 - 10
|31
|3.
|14
|10
|1
|3
|28 - 9
|31
|4.
|13
|9
|2
|2
|23 - 9
|29
|5.
|13
|9
|2
|2
|20 - 7
|29
|6.
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|7.
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|8.
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|9.
|12
|7
|3
|2
|20 - 17
|24
|10.
|12
|7
|2
|3
|18 - 13
|23
|11.
|12
|6
|4
|2
|17 - 11
|22
|12.
|13
|5
|7
|1
|20 - 12
|22
|13.
|0:0
|13
|4
|6
|3
|13 - 11
|18
|14.
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|15.
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|16.
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|17.
|12
|5
|1
|6
|12 - 14
|16
|18.
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|19.
|13
|2
|4
|7
|11 - 16
|10
|20.
|13
|2
|3
|8
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|2.
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|3.
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|4.
|12
|4
|4
|4
|10 - 9
|16
|5.
|12
|4
|4
|4
|16 - 19
|16
|6.
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|7.
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|10.
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|12.
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|13.
|13
|3
|2
|8
|13 - 20
|11
|14.
|13
|3
|2
|8
|10 - 18
|11
|15.
|12
|3
|1
|8
|15 - 22
|10
|16.
|0:0
|13
|3
|1
|9
|8 - 17
|10
|17.
|14
|2
|3
|9
|10 - 23
|9
|18.
|13
|1
|5
|7
|13 - 19
|8
|19.
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|20.
|14
|1
|3
|10
|6 - 21
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|8 (2)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 8