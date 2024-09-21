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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 27.
Флуминенсе
0:0
Второй тайм: 47'
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
4.30
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3.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
26
Маноэл
25
Карлос
Антонио
12
Марсело
Виера
8
Gabriel
Martinelli
III
5
Facundo
Bernal
90
Kevin
Serna
21
Ариас
Джон
45
Лима
II
14
Кано
Херман
12
John
Victor
4
Понте
Матео
34
Адриэлсон
20
Alexander
Barboza
21
Марсал
Фернандо
26
Грегоре
6
Че
Че
7
Энрике
Луис
IX
10
Саварино
Джефферсон
37
Мартинс
Матеус
9
Соарес
Франсиско
Флуминенсе
4-5-1
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-4-2

История личных встреч

Флуминенсе
Ботафого Рио-де-Жанейро

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

19%
85.7%
4 победы 18 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
42.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед

23 матча

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

60.9%
39.1%
0 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 15 побед

44 матча

31.8%
34.1%
34.1%
14 побед 15 ничьих 15 побед

Первый тайм

9.1%
72.7%
18.2%
4 победы 32 ничьи 8 побед

Второй тайм

31.8%
34.1%
34.1%
14 побед 15 ничьих 15 побед

История матчей

СA
1:0
ККГ
2:4
СA
0:2
СA
1:0
ККГ
0:1
СA
2:2
СA
0:1
ККГ
1:2
ККГ
0:1
ККГ
2:1
ККГ
1:0
СA
2:0
СA
1:1
ТМС
1:1
ТМС
1:0
КК
0:0
ККГ
3:0
СA
0:1
СA
0:1
ККГР
1:1
СA
2:1
ЧК
2:1
К
4:2
ЧК
2:1
КБ
2:2
ЧК
3:1
БСА
1:0
БСА
2:0
БСА
1:1
БСА
1:0
СA
1:0
СA
1:1
CC
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:0
CC
2:1
CC
0:1
СA
1:1
СA
0:0
CC
0:1

Голы

Всего голов

28
11

Голов в среднем за матч

1.08
0.69

Среднее время на гол

83
130

Всего голов

21
27

Голов в среднем за матч

1.17
0.96

Среднее время на гол

77
93

Всего голов

49
38

Голов в среднем за матч

1.11
0.86

Тотал матчей

2.5
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
13
Больше 30%
Меньше 70%
31
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
2
Больше 5%
Меньше 95%
42

Среднее время на гол

80
104

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауан Элиас 5 0.19
Гансо Пауло 3 0.12
Ариас Джон 3 0.12
Кано Херман 2 0.08
Лима II 2 0.08
Kevin Serna 1 0.04
Марсело Виера 1 (1) 0.04
Аугусто Ренато 1 0.04
Кено 1 0.04
Мартинелли Габриэл 1 0.04
Самуэл Шавьер 0 0
Андре 0 0
Гуга III 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Луис IX 5 (1) 0.19
Саварино Джефферсон 4 0.15
Соарес Франсиско 4 (2) 0.15
Cuiabano 4 0.15
Хесус Игорь 4 0.15
Сантос Жуниор 3 0.11
Данило Барбоза 3 0.11
Баштуш Бартоломеу 3 0.11
Понте Матео 3 0.11
Эдуардо Карлос II 2 0.07
Мартинс Матеус 2 0.07
Ромеро Оскар 1 (1) 0.04
Джеффиньо 1 0.04
Kaue 1 0.04
Вела Карлос 1 0.04
Марсал Фернандо 1 0.04
Альмада Тьяго 1 0.04
Lucas Halter 1 0.04
Jacob Montes 1 0.04
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Аллан Маркес 0 0
Alexander Barboza 0 0
Грегоре 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 10 0
Тьяго Сантос 6 0
Лима II 4 1
Андре 5 0
Диого VII 5 0
Гуга III 3 1
Александр Гомес II 4 0
Mano Menezes 4 0
Мело Фелипе 2 1
Кано Херман 3 0
Самуэл Шавьер 3 0
Ариас Джон 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Gabriel Martinelli III 3 0
Диниз Фернандо 1 1
Jan Franc Lucumi 1 1
Марсело Виера 2 0
Силва Тьяго 2 0
Фабио Лопес 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Facundo Bernal 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Карлос Антонио 1 0
Коста Дуглас 1 0
Маноэл 1 0
Марлон 1 0
Теранс Давид 1 0
Кено 1 0
Габриэл III 1 0
Нонато Густаво 1 0
Кауан Элиас 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 6 1
Marlon Freitas 6 0
Грегоре 6 0
Дамиан Суарес 5 0
Марсал Фернандо 5 0
Ромеро Оскар 5 0
Баштуш Бартоломеу 4 0
Lucas Halter 4 0
Cuiabano 4 0
Соарес Франсиско 3 0
Жорж Артур 3 0
Саварино Джефферсон 3 0
Данило Барбоза 3 0
Эрнандес Диего 3 0
Энрике Луис IX 3 0
Понте Матео 3 0
Че Че 1 1
Джеффиньо 2 0
Аллан Маркес 2 0
Сантос Жуниор 2 0
John Victor 2 0
Каррейро Патрик 2 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Хесус Игорь 1 0
Ярлен 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Ботафого Рио-де-Жанейро
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
9
Флуминенсе
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

5
23
Флуминенсе
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (10)
48% (12)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Ботафого Рио-де-Жанейро
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
12% (3)
62% (16)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

12
32

Голы по времени матча

Забито

13
21
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
2
15%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
6
46%
1
5%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
2
15%
4
19%
61-75
2
15%
6
29%
76-90

Пропущено

11
15
1 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
4
27%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
4
36%
3
20%
76-90

Забито

7
24
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 14
1
14%
4
17%
1-15
2
29%
1
4%
16-30
1
14%
3
13%
31-45
1
14%
4
17%
46-60
1
14%
5
21%
61-75
1
14%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

18
10
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
5
28%
2
20%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
4
22%
1
10%
61-75
4
22%
3
30%
76-90

Забито

20
45
12 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 17
10 Не забивали 2
3
15%
8
18%
1-15
2
10%
3
7%
16-30
7
35%
4
9%
31-45
2
10%
8
18%
46-60
3
15%
9
20%
61-75
3
15%
13
29%
76-90

Пропущено

29
25
8 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 16
0
0%
6
24%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
6
21%
5
20%
31-45
6
21%
2
8%
46-60
7
24%
3
12%
61-75
8
28%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2
Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1

Результаты матчей

Флуминенсе
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
0
9 раз 36%
2
5 раз 20%
1
11 раз 42%
2
9 раз 35%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
12
1
4
8
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
12
1
1
12
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
24
2
5
20
1.5
13
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 27 16 6 5 45 - 25 54
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 26 15 5 6 43 - 19 50
3.
Форталеза Сеара
 26 14 7 5 32 - 25 49
4.
Фламенго
 25 13 6 6 40 - 29 45
5.
Сан-Паулу
 26 13 5 8 34 - 26 44
6.
Байя
 26 12 6 8 37 - 27 42
7.
Крузейро
 26 12 5 9 34 - 27 41
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 24 10 8 6 27 - 20 38
9.
Васко да Гама
 25 10 5 10 30 - 35 35
10.
Атлетико Минейро
 24 8 9 7 32 - 36 33
11.
Жувентуде
 27 8 8 11 31 - 37 32
12.
Ред Булл Брагантино
 25 8 7 10 31 - 32 31
13.
Атлетико Паранаэнсе
 24 8 6 10 27 - 29 30
14.
Гремио
 24 8 4 12 25 - 30 28
15.
Крисьюма
 25 7 7 11 32 - 40 28
16.
Флуминенсе
 0:0 26 7 7 12 21 - 28 28
17.
Витория
 27 8 4 15 29 - 39 28
18.
Коринтианс
 27 6 10 11 26 - 33 28
19.
Куяба
 25 5 7 13 23 - 38 22
20.
Атлетико Гойаненсе
 27 4 6 17 21 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 13 10 1 2 24 - 10 31
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 10 1 3 28 - 9 31
4.
Крузейро
 13 9 2 2 23 - 9 29
5.
Байя
 13 9 2 2 20 - 7 29
6.
Сан-Паулу
 13 9 2 2 19 - 9 29
7.
Фламенго
 13 8 3 2 20 - 13 27
8.
Жувентуде
 13 7 4 2 20 - 12 25
9.
Васко да Гама
 12 7 3 2 20 - 17 24
10.
Ред Булл Брагантино
 12 7 2 3 18 - 13 23
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 6 4 2 17 - 11 22
12.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 12 22
13.
Флуминенсе
 0:0 13 4 6 3 13 - 11 18
14.
Крисьюма
 13 4 6 3 17 - 18 18
15.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
16.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
17.
Гремио
 12 5 1 6 12 - 14 16
18.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 15 - 15 15
19.
Куяба
 13 2 4 7 11 - 16 10
20.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 14 6 5 3 21 - 15 23
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 5 4 3 15 - 10 19
3.
Фламенго
 12 5 3 4 20 - 16 18
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 4 4 4 10 - 9 16
5.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 16 - 19 16
6.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 12 - 14 15
8.
Сан-Паулу
 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Байя
 13 3 4 6 17 - 20 13
10.
Гремио
 12 3 3 6 13 - 16 12
11.
Куяба
 12 3 3 6 12 - 22 12
12.
Крузейро
 13 3 3 7 11 - 18 12
13.
Витория
 13 3 2 8 13 - 20 11
14.
Васко да Гама
 13 3 2 8 10 - 18 11
15.
Крисьюма
 12 3 1 8 15 - 22 10
16.
Флуминенсе
 0:0 13 3 1 9 8 - 17 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 3 9 10 - 23 9
18.
Ред Булл Брагантино
 13 1 5 7 13 - 19 8
19.
Жувентуде
 14 1 4 9 11 - 25 7
20.
Коринтианс
 14 1 3 10 6 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 8 (2)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Жувентуде Marcos Ze 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится ничьей.
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Флуминенсе
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
4.30
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3.10
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Флуминенсе
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