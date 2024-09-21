  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 27.
Витория
0:0
Первый тайм: 25'
Жувентуде
0'
21' Желтая карточка
Marcos Ze

Ход матча

21'
 
Marcos Ze
Лучшие коэффициенты
Витория
Ничья
Жувентуде
2.02
Реклама, betcity.ru
4.15
4.77
Все Коэффициенты
22
Муриэл
Беккер
27
Raul
Caceres
77
Нерис
4
Wagner
Leonardo
16
Эстевес
Лукас
8
Luan5
36
Machado
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
7
Gustavo
Mosquito
39
Janderson
96
Феррейра
Карлос
Эдуардо
1
Габриэл
Васконселлос
2
Лукас
Хуан
70
Yan
Souto
3
Marcos
Ze
28
Русшел
Алан
96
Ronaldo
VI
16
Jadson
III
10
Нене
Андерсон
21
Барбоза
Лукас
9
Жилберто
IV
11
Марселинью
X
Витория
4-3-3
Жувентуде
4-3-3

История личных встреч

Витория
Жувентуде

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:1
СB
0:0
СB
1:0
СB
1:0
СB
1:1
КБ
1:1
КБ
1:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.86
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

105
126

Бомбардиры внутри турнира

Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеррандро 6 (3) 0.22
Willian VI 5 0.19
Nascimento Leite Matheus II 4 0.15
Wagner Leonardo 3 (1) 0.11
Osvaldo 2 (1) 0.07
Jose Hugo 1 0.04
Janderson 1 0.04
Эстевес Лукас 1 0.04
Everaldo 1 0.04
Мота Жеан 1 0.04
Erick Castillo 1 0.04
Иури Фрейтас 1 0.04
Адриано Луис 0 0
Raul Caceres 0 0
Зе Карлос III 0 0
Gustavo Mosquito 0 0
Patric Calmon 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Jean Carlos 4 0.15
Барбоза Лукас 4 0.15
Нене Андерсон 2 0.07
Марселинью X 2 0.07
Erick Farias 2 0.07
Danilo Boza 2 0.07
Арруда Эрик 2 0.07
Mandaca 2 0.07
Luis Oyama 2 0.07
Jadson III 1 0.04
Лукас Хуан 1 0.04
Русшел Алан 1 0.04
Эвертон 1 0.04
Гонсалвеш Диего 1 0.04
Жилберто IV 1 0.04
Rodrigo Sam 1 0.04
Ronaldo VI 1 0.04
Каррильо Рони 1 0.04
Yan Souto 1 0.04
Bill2 0 0
Edson2 0 0
Иносенсио Габриэль 0 0

Карточки

Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Лукас 8 0
Janderson 6 0
Caio Vinicius2 6 0
Дуду Эдуардо 4 1
Тиаго Карпини 4 1
Willian VI 5 0
Андраде Лео 5 0
Nascimento Leite Matheus II 4 0
Lepu 4 0
Luan5 4 0
Wagner Leonardo 2 1
Алеррандро 3 0
Lucas Arcanjo 3 0
Нерис 1 1
Camutanga 1 1
Everaldo 2 0
Муриэл Беккер 2 0
Jose Hugo 2 0
Брено Родригес 0 1
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Фузато Даниэл 1 0
Osvaldo 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Reynaldo2 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Pablo Baianinho 1 0
Lawan 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 11 1
Marcos Ze 7 2
Барбоза Лукас 8 0
Rodrigo Sam 4 1
Лукас Хуан 4 1
Caique 5 0
Габриэл Васконселлос 3 1
Русшел Алан 3 1
Нене Андерсон 3 0
Жилберто IV 3 0
Mateus Claus 3 0
Mandaca 3 0
Фрейтас Лукас 1 1
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Vicente Jean Carlos 2 0
Danilo Boza 2 0
Иносенсио Габриэль 2 0
Peixoto 1 0
Dudu Vieira 1 0
Каррильо Рони 1 0
Thiago Dos Santos2 1 0
Абнер 1 0
Luis Oyama 1 0
Марселинью X 1 0
Erick Farias 1 0
Davi Goes 1 0

Результаты матчей

Витория
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Жувентуде
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
9
Витория
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Жувентуде
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

20
5

Упущенные победы

6
18
Витория
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)
Жувентуде
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
50% (13)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
23% (6)
50% (13)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

24
6

Упущенные победы

12
27

Голы по времени матча

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 16
2
13%
1
9%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
5
45%
61-75
3
20%
2
18%
76-90

Пропущено

19
24
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
5%
3
13%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
4
21%
5
21%
31-45
1
5%
6
25%
46-60
5
26%
2
8%
61-75
7
37%
7
29%
29%
76-90

Забито

12
20
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
2
17%
5
25%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
6
50%
6
30%
76-90

Пропущено

21
12
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
4
33%
16-30
4
19%
2
17%
31-45
6
29%
2
17%
46-60
3
14%
2
17%
61-75
3
14%
2
17%
76-90

Забито

27
31
12 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 10
9 Не забивали 4
3
11%
3
10%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
5
19%
6
19%
31-45
3
11%
4
13%
46-60
3
11%
6
19%
61-75
9
33%
8
26%
76-90

Пропущено

40
36
15 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 20
3
8%
3
8%
1-15
4
10%
5
14%
16-30
8
20%
7
19%
31-45
7
18%
8
22%
46-60
8
20%
4
11%
61-75
10
25%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Витория
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Витория - Васко да Гама 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2
Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0
Жувентуде
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Куяба - Жувентуде 0:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3
Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Байя - Жувентуде 2:0

Результаты матчей

Витория
Жувентуде

Точный счет

0:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
0:1
5 раз 19%
0:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 23%
1:1
6 раз 23%
2:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
4
1 раз 4%
1
15 раз 58%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Витория
Жувентуде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
1
5
8
1.5
6
7
1
12
2.5
2
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
22
4
8
18
1.5
7
19
1
25
2.5
2
24
1
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 26 16 5 5 45 - 25 53
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 26 15 5 6 43 - 19 50
3.
Форталеза Сеара
 26 14 7 5 32 - 25 49
4.
Фламенго
 25 13 6 6 40 - 29 45
5.
Сан-Паулу
 26 13 5 8 34 - 26 44
6.
Байя
 26 12 6 8 37 - 27 42
7.
Крузейро
 26 12 5 9 34 - 27 41
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 24 10 8 6 27 - 20 38
9.
Васко да Гама
 25 10 5 10 30 - 35 35
10.
Атлетико Минейро
 24 8 9 7 32 - 36 33
11.
Жувентуде
 0:0 27 8 9 10 31 - 36 33
12.
Ред Булл Брагантино
 25 8 7 10 31 - 32 31
13.
Атлетико Паранаэнсе
 24 8 6 10 27 - 29 30
14.
Гремио
 24 8 4 12 25 - 30 28
15.
Крисьюма
 25 7 7 11 32 - 40 28
16.
Флуминенсе
 25 7 6 12 21 - 28 27
17.
Витория
 0:0 27 7 5 15 28 - 39 26
18.
Коринтианс
 0:0 27 5 11 11 23 - 33 26
19.
Куяба
 25 5 7 13 23 - 38 22
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 27 4 7 16 21 - 42 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 10 1 2 24 - 10 31
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 10 1 3 28 - 9 31
4.
Крузейро
 13 9 2 2 23 - 9 29
5.
Байя
 13 9 2 2 20 - 7 29
6.
Сан-Паулу
 13 9 2 2 19 - 9 29
7.
Фламенго
 13 8 3 2 20 - 13 27
8.
Жувентуде
 0:0 13 7 4 2 20 - 12 25
9.
Васко да Гама
 12 7 3 2 20 - 17 24
10.
Ред Булл Брагантино
 12 7 2 3 18 - 13 23
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 6 4 2 17 - 11 22
12.
Коринтианс
 0:0 13 4 8 1 17 - 12 20
13.
Крисьюма
 13 4 6 3 17 - 18 18
14.
Флуминенсе
 12 4 5 3 13 - 11 17
15.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
16.
Гремио
 12 5 1 6 12 - 14 16
17.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 15 - 15 15
18.
Витория
 0:0 14 4 3 7 15 - 19 15
19.
Куяба
 13 2 4 7 11 - 16 10
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 13 2 3 8 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 5 4 3 15 - 10 19
3.
Фламенго
 12 5 3 4 20 - 16 18
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 4 4 4 10 - 9 16
5.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 16 - 19 16
6.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 12 - 14 15
8.
Сан-Паулу
 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Байя
 13 3 4 6 17 - 20 13
10.
Гремио
 12 3 3 6 13 - 16 12
11.
Куяба
 12 3 3 6 12 - 22 12
12.
Крузейро
 13 3 3 7 11 - 18 12
13.
Витория
 0:0 13 3 2 8 13 - 20 11
14.
Васко да Гама
 13 3 2 8 10 - 18 11
15.
Крисьюма
 12 3 1 8 15 - 22 10
16.
Флуминенсе
 13 3 1 9 8 - 17 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 14 2 4 8 10 - 20 10
18.
Ред Булл Брагантино
 13 1 5 7 13 - 19 8
19.
Жувентуде
 0:0 14 1 5 8 11 - 24 8
20.
Коринтианс
 0:0 14 1 3 10 6 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 8 (2)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 11
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Жувентуде Marcos Ze 2 8
Витория Janderson 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Ze Marcos получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Витория
Ничья
Жувентуде
2.02
Реклама, betcity.ru
4.15
4.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Витория 0:0 Жувентуде онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Витория
Жувентуде
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный