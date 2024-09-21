  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 27.
Витория
1:0
Конец матча
Жувентуде
0'
21' Желтая карточка
Marcos Ze
39' Желтая карточка
Феррейра Карлос Эдуардо
45' Желтая карточка
Габриэл Васконселлос
1:0
45' Пенальти
Gustavo Mosquito
45' Желтая карточка
Janderson
45' Желтая карточка
Jadson III
50' Желтая карточка
Nascimento Leite Matheus II
58' Желтая карточка
Барбоза Лукас
90'+8
22
Муриэл
Беккер
27
Raul
Caceres
77
Нерис
4
Wagner
Leonardo
16
Эстевес
Лукас
8
Luan5
36
Machado
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
7
Gustavo
Mosquito
39
Janderson
96
Феррейра
Карлос
Эдуардо
1
Габриэл
Васконселлос
2
Лукас
Хуан
70
Yan
Souto
3
Marcos
Ze
28
Русшел
Алан
96
Ronaldo
VI
16
Jadson
III
10
Нене
Андерсон
21
Барбоза
Лукас
9
Жилберто
IV
17
Edson2
Витория
4-3-3
Жувентуде
4-3-3

История личных встреч

Витория
Жувентуде

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:1
СB
0:0
СB
1:0
СB
1:0
СB
1:1
КБ
1:1
КБ
1:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.86
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

105
126

Бомбардиры внутри турнира

Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеррандро 6 (3) 0.22
Willian VI 5 0.19
Nascimento Leite Matheus II 4 0.15
Wagner Leonardo 3 (1) 0.11
Osvaldo 2 (1) 0.07
Jose Hugo 1 0.04
Janderson 1 0.04
Эстевес Лукас 1 0.04
Gustavo Mosquito 1 (1) 0.04
Everaldo 1 0.04
Мота Жеан 1 0.04
Erick Castillo 1 0.04
Иури Фрейтас 1 0.04
Адриано Луис 0 0
Raul Caceres 0 0
Зе Карлос III 0 0
Patric Calmon 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Jean Carlos 4 0.15
Барбоза Лукас 4 0.15
Нене Андерсон 2 0.07
Марселинью X 2 0.07
Erick Farias 2 0.07
Danilo Boza 2 0.07
Арруда Эрик 2 0.07
Mandaca 2 0.07
Luis Oyama 2 0.07
Jadson III 1 0.04
Лукас Хуан 1 0.04
Русшел Алан 1 0.04
Эвертон 1 0.04
Гонсалвеш Диего 1 0.04
Жилберто IV 1 0.04
Rodrigo Sam 1 0.04
Ronaldo VI 1 0.04
Каррильо Рони 1 0.04
Yan Souto 1 0.04
Bill2 0 0
Edson2 0 0
Иносенсио Габриэль 0 0

Карточки

Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Лукас 8 0
Janderson 7 0
Caio Vinicius2 6 0
Дуду Эдуардо 4 1
Тиаго Карпини 4 1
Willian VI 5 0
Nascimento Leite Matheus II 5 0
Андраде Лео 5 0
Lepu 4 0
Luan5 4 0
Wagner Leonardo 2 1
Алеррандро 3 0
Lucas Arcanjo 3 0
Нерис 1 1
Camutanga 1 1
Everaldo 2 0
Муриэл Беккер 2 0
Jose Hugo 2 0
Брено Родригес 0 1
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Фузато Даниэл 1 0
Osvaldo 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Феррейра Карлос Эдуардо 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Reynaldo2 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Pablo Baianinho 1 0
Lawan 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 12 1
Marcos Ze 8 2
Барбоза Лукас 9 0
Габриэл Васконселлос 4 1
Rodrigo Sam 4 1
Лукас Хуан 4 1
Caique 5 0
Русшел Алан 3 1
Нене Андерсон 3 0
Жилберто IV 3 0
Mateus Claus 3 0
Mandaca 3 0
Фрейтас Лукас 1 1
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Vicente Jean Carlos 2 0
Danilo Boza 2 0
Иносенсио Габриэль 2 0
Peixoto 1 0
Dudu Vieira 1 0
Каррильо Рони 1 0
Thiago Dos Santos2 1 0
Абнер 1 0
Luis Oyama 1 0
Марселинью X 1 0
Erick Farias 1 0
Davi Goes 1 0

Результаты матчей

Витория
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Жувентуде
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
9
Витория
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Жувентуде
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

20
5

Упущенные победы

6
18
Витория
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
Жувентуде
15.8%
84.2%
3 победы 16 поражений
Первый тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

24
6

Упущенные победы

12
27

Голы по времени матча

Забито

16
11
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
2
13%
1
9%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
4
25%
1
9%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
5
45%
61-75
3
19%
2
18%
76-90

Пропущено

19
25
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
5%
3
12%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
4
21%
6
24%
31-45
1
5%
6
24%
46-60
5
26%
2
8%
61-75
7
37%
7
28%
76-90

Забито

12
20
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
2
17%
5
25%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
6
50%
6
30%
76-90

Пропущено

21
12
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
4
33%
16-30
4
19%
2
17%
31-45
6
29%
2
17%
46-60
3
14%
2
17%
61-75
3
14%
2
17%
76-90

Забито

28
31
13 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 10
9 Не забивали 5
3
11%
3
10%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
6
21%
6
19%
31-45
3
11%
4
13%
46-60
3
11%
6
19%
61-75
9
32%
8
26%
76-90

Пропущено

40
37
15 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 21
3
8%
3
8%
1-15
4
10%
5
14%
16-30
8
20%
8
22%
31-45
7
18%
8
22%
46-60
8
20%
4
11%
61-75
10
25%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Витория
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Витория - Васко да Гама 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2
Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0
Жувентуде
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Куяба - Жувентуде 0:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3
Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Байя - Жувентуде 2:0

Результаты матчей

Витория
Жувентуде

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
0:1
5 раз 19%
0:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 22%
1:1
6 раз 22%
2:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
8 раз 30%
2
7 раз 26%
4
1 раз 4%
1
15 раз 56%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Витория
Жувентуде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
1
5
9
1.5
6
7
1
13
2.5
2
11
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
4
3
10
1.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
22
5
8
19
1.5
7
20
1
26
2.5
2
25
1
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 27 16 6 5 45 - 25 54
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 26 15 5 6 43 - 19 50
3.
Форталеза Сеара
 26 14 7 5 32 - 25 49
4.
Фламенго
 25 13 6 6 40 - 29 45
5.
Сан-Паулу
 26 13 5 8 34 - 26 44
6.
Байя
 26 12 6 8 37 - 27 42
7.
Крузейро
 26 12 5 9 34 - 27 41
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 24 10 8 6 27 - 20 38
9.
Васко да Гама
 25 10 5 10 30 - 35 35
10.
Атлетико Минейро
 24 8 9 7 32 - 36 33
11.
Жувентуде
 27 8 8 11 31 - 37 32
12.
Ред Булл Брагантино
 25 8 7 10 31 - 32 31
13.
Атлетико Паранаэнсе
 24 8 6 10 27 - 29 30
14.
Гремио
 24 8 4 12 25 - 30 28
15.
Крисьюма
 25 7 7 11 32 - 40 28
16.
Флуминенсе
 0:0 26 7 7 12 21 - 28 28
17.
Витория
 27 8 4 15 29 - 39 28
18.
Коринтианс
 27 6 10 11 26 - 33 28
19.
Куяба
 25 5 7 13 23 - 38 22
20.
Атлетико Гойаненсе
 27 4 6 17 21 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 13 10 1 2 24 - 10 31
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 10 1 3 28 - 9 31
4.
Крузейро
 13 9 2 2 23 - 9 29
5.
Байя
 13 9 2 2 20 - 7 29
6.
Сан-Паулу
 13 9 2 2 19 - 9 29
7.
Фламенго
 13 8 3 2 20 - 13 27
8.
Жувентуде
 13 7 4 2 20 - 12 25
9.
Васко да Гама
 12 7 3 2 20 - 17 24
10.
Ред Булл Брагантино
 12 7 2 3 18 - 13 23
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 6 4 2 17 - 11 22
12.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 12 22
13.
Флуминенсе
 0:0 13 4 6 3 13 - 11 18
14.
Крисьюма
 13 4 6 3 17 - 18 18
15.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
16.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
17.
Гремио
 12 5 1 6 12 - 14 16
18.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 15 - 15 15
19.
Куяба
 13 2 4 7 11 - 16 10
20.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 14 6 5 3 21 - 15 23
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 5 4 3 15 - 10 19
3.
Фламенго
 12 5 3 4 20 - 16 18
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 4 4 4 10 - 9 16
5.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 16 - 19 16
6.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 12 - 14 15
8.
Сан-Паулу
 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Байя
 13 3 4 6 17 - 20 13
10.
Гремио
 12 3 3 6 13 - 16 12
11.
Куяба
 12 3 3 6 12 - 22 12
12.
Крузейро
 13 3 3 7 11 - 18 12
13.
Витория
 13 3 2 8 13 - 20 11
14.
Васко да Гама
 13 3 2 8 10 - 18 11
15.
Крисьюма
 12 3 1 8 15 - 22 10
16.
Флуминенсе
 0:0 13 3 1 9 8 - 17 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 3 9 10 - 23 9
18.
Ред Булл Брагантино
 13 1 5 7 13 - 19 8
19.
Жувентуде
 14 1 4 9 11 - 25 7
20.
Коринтианс
 14 1 3 10 6 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 8 (2)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Жувентуде Marcos Ze 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 58'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Витория 1:0 Жувентуде онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный