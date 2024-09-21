Тур: 27.
0'
21' Желтая карточкаMarcos Ze
39' Желтая карточкаФеррейра Карлос Эдуардо
45' Желтая карточкаГабриэл Васконселлос
1:0
45' ПенальтиGustavo Mosquito
45' Желтая карточкаJanderson
45' Желтая карточкаJadson III
50' Желтая карточкаNascimento Leite Matheus II
58' Желтая карточкаБарбоза Лукас
90'+8
Ход матча
21'
45'
1:0
45'
45'
58'
63'
67'
67'
71'
78'
27
Raul
Caceres
77
Нерис
8
Luan5
36
Machado
39
Janderson
70
Yan
Souto
28
Русшел
Алан
96
Ronaldo
VI
16
Jadson
III
17
Edson2
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Raul CaceresЗащитник
-
77 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Luan5Полузащитник
-
36 MachadoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 JandersonНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Бруно УвиниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
-
12 ИуриНападающий
-
37 EveraldoНападающий
-
-
29 Willian VI
-
-
33 Lawan
-
17 Jose Hugo
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
70 Yan SoutoЗащитник
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
-
96 Ronaldo VIПолузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Edson2Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лопес ЖоаоВратарь
- Защитник
-
23 АбнерПолузащитник
- Нападающий
-
-
11 Марселинью X
-
-
-
44 Mandaca
-
36 Da Rocha
-
77 Mateus Claus
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
История личных встреч
Витория
Жувентуде
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.86
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
105
126
Бомбардиры внутри турнира
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеррандро
|6 (3)
|0.22
|Willian VI
|5
|0.19
|Nascimento Leite Matheus II
|4
|0.15
|Wagner Leonardo
|3 (1)
|0.11
|Osvaldo
|2 (1)
|0.07
|Jose Hugo
|1
|0.04
|Janderson
|1
|0.04
|Эстевес Лукас
|1
|0.04
|Gustavo Mosquito
|1 (1)
|0.04
|Everaldo
|1
|0.04
|Мота Жеан
|1
|0.04
|Erick Castillo
|1
|0.04
|Иури Фрейтас
|1
|0.04
|Адриано Луис
|0
|0
|Raul Caceres
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Patric Calmon
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Jean Carlos
|4
|0.15
|Барбоза Лукас
|4
|0.15
|Нене Андерсон
|2
|0.07
|Марселинью X
|2
|0.07
|Erick Farias
|2
|0.07
|Danilo Boza
|2
|0.07
|Арруда Эрик
|2
|0.07
|Mandaca
|2
|0.07
|Luis Oyama
|2
|0.07
|Jadson III
|1
|0.04
|Лукас Хуан
|1
|0.04
|Русшел Алан
|1
|0.04
|Эвертон
|1
|0.04
|Гонсалвеш Диего
|1
|0.04
|Жилберто IV
|1
|0.04
|Rodrigo Sam
|1
|0.04
|Ronaldo VI
|1
|0.04
|Каррильо Рони
|1
|0.04
|Yan Souto
|1
|0.04
|Bill2
|0
|0
|Edson2
|0
|0
|Иносенсио Габриэль
|0
|0
Карточки
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Лукас
|8
|0
|Janderson
|7
|0
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Дуду Эдуардо
|4
|1
|Тиаго Карпини
|4
|1
|Willian VI
|5
|0
|Nascimento Leite Matheus II
|5
|0
|Андраде Лео
|5
|0
|Lepu
|4
|0
|Luan5
|4
|0
|Wagner Leonardo
|2
|1
|Алеррандро
|3
|0
|Lucas Arcanjo
|3
|0
|Нерис
|1
|1
|Camutanga
|1
|1
|Everaldo
|2
|0
|Муриэл Беккер
|2
|0
|Jose Hugo
|2
|0
|Брено Родригес
|0
|1
|Patric Calmon
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Osvaldo
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Reynaldo2
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Pablo Baianinho
|1
|0
|Lawan
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|12
|1
|Marcos Ze
|8
|2
|Барбоза Лукас
|9
|0
|Габриэл Васконселлос
|4
|1
|Rodrigo Sam
|4
|1
|Лукас Хуан
|4
|1
|Caique
|5
|0
|Русшел Алан
|3
|1
|Нене Андерсон
|3
|0
|Жилберто IV
|3
|0
|Mateus Claus
|3
|0
|Mandaca
|3
|0
|Фрейтас Лукас
|1
|1
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Vicente Jean Carlos
|2
|0
|Danilo Boza
|2
|0
|Иносенсио Габриэль
|2
|0
|Peixoto
|1
|0
|Dudu Vieira
|1
|0
|Каррильо Рони
|1
|0
|Thiago Dos Santos2
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
|Erick Farias
|1
|0
|Davi Goes
|1
|0
Результаты матчей
Витория
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Жувентуде
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
9
Витория
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Жувентуде
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
20
5
Упущенные победы
6
18
Витория
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
Жувентуде
15.8%
84.2%
3 победы 16 поражений
Первый тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
24
6
Упущенные победы
12
27
Голы по времени матча
Забито
16
11
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
2
13%
1
9%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
4
25%
1
9%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
5
45%
61-75
3
19%
2
18%
76-90
Пропущено
19
25
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
5%
3
12%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
4
21%
6
24%
31-45
1
5%
6
24%
46-60
5
26%
2
8%
61-75
7
37%
7
28%
76-90
Забито
12
20
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
2
17%
5
25%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
6
50%
6
30%
76-90
Пропущено
21
12
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
4
33%
16-30
4
19%
2
17%
31-45
6
29%
2
17%
46-60
3
14%
2
17%
61-75
3
14%
2
17%
76-90
Забито
28
31
13 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 10
9 Не забивали 5
3
11%
3
10%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
6
21%
6
19%
31-45
3
11%
4
13%
46-60
3
11%
6
19%
61-75
9
32%
8
26%
76-90
Пропущено
40
37
15 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 21
3
8%
3
8%
1-15
4
10%
5
14%
16-30
8
20%
8
22%
31-45
7
18%
8
22%
46-60
8
20%
4
11%
61-75
10
25%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Витория
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Витория - Васко да Гама 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2
Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0
Жувентуде
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Куяба - Жувентуде 0:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3
Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Байя - Жувентуде 2:0
Результаты матчей
Витория
Жувентуде
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 19%
0:1
5 раз 19%
0:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 22%
1:1
6 раз 22%
2:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
8 раз 30%
2
7 раз 26%
4
1 раз 4%
1
15 раз 56%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Витория
Жувентуде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
121
59
67
113
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
104
310
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
225
819
720
126
225
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|27
|16
|6
|5
|45 - 25
|54
|2.
|26
|15
|5
|6
|43 - 19
|50
|3.
|26
|14
|7
|5
|32 - 25
|49
|4.
|25
|13
|6
|6
|40 - 29
|45
|5.
|26
|13
|5
|8
|34 - 26
|44
|6.
|26
|12
|6
|8
|37 - 27
|42
|7.
|26
|12
|5
|9
|34 - 27
|41
|8.
|24
|10
|8
|6
|27 - 20
|38
|9.
|25
|10
|5
|10
|30 - 35
|35
|10.
|24
|8
|9
|7
|32 - 36
|33
|11.
|27
|8
|8
|11
|31 - 37
|32
|12.
|25
|8
|7
|10
|31 - 32
|31
|13.
|24
|8
|6
|10
|27 - 29
|30
|14.
|24
|8
|4
|12
|25 - 30
|28
|15.
|25
|7
|7
|11
|32 - 40
|28
|16.
|0:0
|26
|7
|7
|12
|21 - 28
|28
|17.
|27
|8
|4
|15
|29 - 39
|28
|18.
|27
|6
|10
|11
|26 - 33
|28
|19.
|25
|5
|7
|13
|23 - 38
|22
|20.
|27
|4
|6
|17
|21 - 45
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|2.
|0:0
|13
|10
|1
|2
|24 - 10
|31
|3.
|14
|10
|1
|3
|28 - 9
|31
|4.
|13
|9
|2
|2
|23 - 9
|29
|5.
|13
|9
|2
|2
|20 - 7
|29
|6.
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|7.
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|8.
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|9.
|12
|7
|3
|2
|20 - 17
|24
|10.
|12
|7
|2
|3
|18 - 13
|23
|11.
|12
|6
|4
|2
|17 - 11
|22
|12.
|13
|5
|7
|1
|20 - 12
|22
|13.
|0:0
|13
|4
|6
|3
|13 - 11
|18
|14.
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|15.
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|16.
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|17.
|12
|5
|1
|6
|12 - 14
|16
|18.
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|19.
|13
|2
|4
|7
|11 - 16
|10
|20.
|13
|2
|3
|8
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|2.
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|3.
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|4.
|12
|4
|4
|4
|10 - 9
|16
|5.
|12
|4
|4
|4
|16 - 19
|16
|6.
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|7.
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|10.
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|12.
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|13.
|13
|3
|2
|8
|13 - 20
|11
|14.
|13
|3
|2
|8
|10 - 18
|11
|15.
|12
|3
|1
|8
|15 - 22
|10
|16.
|0:0
|13
|3
|1
|9
|8 - 17
|10
|17.
|14
|2
|3
|9
|10 - 23
|9
|18.
|13
|1
|5
|7
|13 - 19
|8
|19.
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|20.
|14
|1
|3
|10
|6 - 21
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|8 (2)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 8