  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 27.
Коринтианс
0:0
Первый тайм: 23'
Атлетико Гойаненсе
0'
5' Желтая карточка
Мартинес Хосе Андрес

Ход матча

5'
Мартинес Хосе Андрес
 
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Атлетико Гойаненсе
1.63
Реклама, bettery.ru
7.20
7.30
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
1
Ногейра
Хуго
23
Фагнер
Лемос
25
Кака
II
13
Энрике
Густаво
21
Биду
70
Мартинес
Хосе
Андрес
27
Bidon
Breno
8
Шарлес
10
Гарро
Родриго
11
Ромеро
Анхель
9
Алберто
Юри
1
Ранжел
Педро
2
Bruno
Tubarao
4
Martins
Adriano
3
Alix
6
Guilherme
Romao
5
Gonzalo
Freitas
8
Gabriel
Baralhas
7
Alejo
Cruz
Techera
10
Кэмпбелл
Хоэль
11
Фернандо
Луис
IV
9
Уртадо
Хан
Коринтианс
4-4-2
Атлетико Гойаненсе
4-5-1

История личных встреч

Коринтианс
Атлетико Гойаненсе

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

19 матчей

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:2
СA
2:1
К
4:1
К
2:0
СA
0:1
СA
1:1
К
0:0
К
0:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
3:4
СA
3:1

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.9
1.22

Среднее время на гол

100
73

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.16
1.11

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

77
81

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарро Родриго 4 (1) 0.15
Алберто Юри 4 (1) 0.15
Уэсли Лопес 3 0.11
Кака II 3 0.11
Ромеро Анхель 3 0.11
Магно Таллес 2 0.07
Gustavo Mosquito 1 0.04
Коронадо Игор 1 0.04
Энрике Педро XI 1 0.04
Биду 1 0.04
Жоване 1 0.04
Hugo Farias 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 6 0.22
Shaylon 2 (1) 0.07
Уртадо Хан 2 0.07
Кэмпбелл Хоэль 2 (1) 0.07
Guilherme Romao 1 0.04
Gabriel Baralhas 1 0.04
Alejo Cruz Techera 1 (1) 0.04
Вагнер Лав 1 0.04
Рони 1 0.04
Luiz Felipe III 1 0.04
Derek 1 0.04
Mateo Zuleta 1 0.04
Роналдо 0 0
Luis Pereira III 0 0
Магиньо 0 0
Lucas Kal 0 0
Rhaldney Norberto 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 8 0
Энрике Густаво 5 1
Raniele 6 0
Алберто Юри 4 1
Ромеро Анхель 5 0
Кака II 3 1
Коронадо Игор 3 0
Рамальо Андре 3 0
Шарлес 3 0
Торрес Феликс 3 0
Мигель Карлос 3 0
Bidon Breno 3 0
Каэтано Жоао 1 1
Райан 2 0
Котулио Матеус 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Сантана Алекс 2 0
Мартинес Хосе Андрес 2 0
Gustavo Mosquito 2 0
Раул Педро 2 0
Ногейра Хуго 2 0
Магно Таллес 2 0
Hugo Farias 2 0
Фагнер Лемос 1 0
Майкон Барберан 1 0
Биду 1 0
Leonardo Mana 1 0
Жоване 1 0
Ramon Diaz 1 0
Энрике Педро XI 1 0
Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rhaldney Norberto 8 0
Guilherme Romao 5 1
Gabriel Baralhas 6 0
Janderson 4 1
Alix 2 2
Martins Adriano 5 0
Магиньо 3 1
Luiz Felipe III 3 1
Bruno Tubarao 3 1
Энрике Педру II 4 0
Фернандо Луис IV 4 0
Роналдо 2 1
Emiliano Rodriguez 2 1
Рони 3 0
Max 3 0
Gonzalo Freitas 3 0
Alejo Cruz Techera 3 0
Уртадо Хан 1 1
Gabriel Barros 1 1
Derek 1 1
Кэмпбелл Хоэль 2 0
Shaylon 2 0
Ранжел Педро 2 0
Jair Ventura 0 1
Вагнер Лав 1 0
Luis Pereira III 1 0
Lucas Kal 1 0
Mateo Zuleta 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Атлетико Гойаненсе
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

8
8
Коринтианс
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Атлетико Гойаненсе
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

18
17

Упущенные победы

5
6
Коринтианс
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
38% (10)
8% (2)
Атлетико Гойаненсе
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

22
18

Упущенные победы

13
14

Голы по времени матча

Забито

18
12
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
0
0%
2
17%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
6
33%
3
25%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
4
22%
1
8%
76-90

Пропущено

11
18
8 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
4
36%
4
22%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
4
36%
4
22%
31-45
1
9%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
43%
3
30%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

20
23
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
10%
2
9%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
5
25%
1
4%
31-45
6
30%
4
17%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
4
20%
11
48%
76-90

Забито

25
22
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
12 Не забивали 9
0
0%
3
14%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
8
32%
4
18%
31-45
4
16%
5
23%
46-60
4
16%
6
27%
61-75
5
20%
3
14%
76-90

Пропущено

31
41
16 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 23
6
19%
6
15%
1-15
1
3%
7
17%
16-30
9
29%
29%
5
12%
31-45
7
23%
7
17%
46-60
2
6%
5
12%
61-75
6
19%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1
Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Гремио - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Коринтианс - Гремио 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гремио 2:2 Байя - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Крузейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Витория 3:2
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2

Результаты матчей

Коринтианс
Атлетико Гойаненсе

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%

Точный счет

2:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 46%
1
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
1
13 раз 50%
0
9 раз 35%
2
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Атлетико Гойаненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
4
6
6
1.5
2
11
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
8
5
1
13
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
12
0.5
Больше Меньше
17
9
7
19
1.5
4
22
2
24
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 26 16 5 5 45 - 25 53
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 26 15 5 6 43 - 19 50
3.
Форталеза Сеара
 26 14 7 5 32 - 25 49
4.
Фламенго
 25 13 6 6 40 - 29 45
5.
Сан-Паулу
 26 13 5 8 34 - 26 44
6.
Байя
 26 12 6 8 37 - 27 42
7.
Крузейро
 26 12 5 9 34 - 27 41
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 24 10 8 6 27 - 20 38
9.
Васко да Гама
 25 10 5 10 30 - 35 35
10.
Атлетико Минейро
 24 8 9 7 32 - 36 33
11.
Жувентуде
 0:0 27 8 9 10 31 - 36 33
12.
Ред Булл Брагантино
 25 8 7 10 31 - 32 31
13.
Атлетико Паранаэнсе
 24 8 6 10 27 - 29 30
14.
Гремио
 24 8 4 12 25 - 30 28
15.
Крисьюма
 25 7 7 11 32 - 40 28
16.
Флуминенсе
 25 7 6 12 21 - 28 27
17.
Витория
 0:0 27 7 5 15 28 - 39 26
18.
Коринтианс
 0:0 27 5 11 11 23 - 33 26
19.
Куяба
 25 5 7 13 23 - 38 22
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 27 4 7 16 21 - 42 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 10 1 2 24 - 10 31
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 10 1 3 28 - 9 31
4.
Крузейро
 13 9 2 2 23 - 9 29
5.
Байя
 13 9 2 2 20 - 7 29
6.
Сан-Паулу
 13 9 2 2 19 - 9 29
7.
Фламенго
 13 8 3 2 20 - 13 27
8.
Жувентуде
 0:0 13 7 4 2 20 - 12 25
9.
Васко да Гама
 12 7 3 2 20 - 17 24
10.
Ред Булл Брагантино
 12 7 2 3 18 - 13 23
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 6 4 2 17 - 11 22
12.
Коринтианс
 0:0 13 4 8 1 17 - 12 20
13.
Крисьюма
 13 4 6 3 17 - 18 18
14.
Флуминенсе
 12 4 5 3 13 - 11 17
15.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
16.
Гремио
 12 5 1 6 12 - 14 16
17.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 15 - 15 15
18.
Витория
 0:0 14 4 3 7 15 - 19 15
19.
Куяба
 13 2 4 7 11 - 16 10
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 13 2 3 8 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 5 4 3 15 - 10 19
3.
Фламенго
 12 5 3 4 20 - 16 18
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 4 4 4 10 - 9 16
5.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 16 - 19 16
6.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 12 - 14 15
8.
Сан-Паулу
 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Байя
 13 3 4 6 17 - 20 13
10.
Гремио
 12 3 3 6 13 - 16 12
11.
Куяба
 12 3 3 6 12 - 22 12
12.
Крузейро
 13 3 3 7 11 - 18 12
13.
Витория
 0:0 13 3 2 8 13 - 20 11
14.
Васко да Гама
 13 3 2 8 10 - 18 11
15.
Крисьюма
 12 3 1 8 15 - 22 10
16.
Флуминенсе
 13 3 1 9 8 - 17 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 14 2 4 8 10 - 20 10
18.
Ред Булл Брагантино
 13 1 5 7 13 - 19 8
19.
Жувентуде
 0:0 14 1 5 8 11 - 24 8
20.
Коринтианс
 0:0 14 1 3 10 6 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 8 (2)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 11
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Жувентуде Marcos Ze 2 8
Витория Janderson 1 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Атлетико Гойаненсе
1.63
Реклама, bettery.ru
7.20
7.30
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Коринтианс 0:0 Атлетико Гойаненсе онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Коринтианс
Атлетико Гойаненсе
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный