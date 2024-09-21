Тур: 27.
0:0
Первый тайм: 23'
Ход матча
23
Фагнер
Лемос
25
Кака
II
21
Биду
27
Bidon
Breno
8
Шарлес
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
-
27 Bidon BrenoПолузащитник
-
8 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
-
43 Магно ТаллесНападающий
-
16 Энрике Педро
-
46 Hugo Farias
-
Главный тренер: Диас Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 AlixЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Энрике ПедруЗащитник
- Полузащитник
-
19 JandersonНападающий
-
20 Derek
-
17 Shaylon
-
-
-
-
Главный тренер: Umberto Louzer
История личных встреч
Коринтианс
Атлетико Гойаненсе
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
19 матчей
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
0.9
1.22
Среднее время на гол
100
73
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.16
1.11
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
77
81
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарро Родриго
|4 (1)
|0.15
|Алберто Юри
|4 (1)
|0.15
|Уэсли Лопес
|3
|0.11
|Кака II
|3
|0.11
|Ромеро Анхель
|3
|0.11
|Магно Таллес
|2
|0.07
|Gustavo Mosquito
|1
|0.04
|Коронадо Игор
|1
|0.04
|Энрике Педро XI
|1
|0.04
|Биду
|1
|0.04
|Жоване
|1
|0.04
|Hugo Farias
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Луис IV
|6
|0.22
|Shaylon
|2 (1)
|0.07
|Уртадо Хан
|2
|0.07
|Кэмпбелл Хоэль
|2 (1)
|0.07
|Guilherme Romao
|1
|0.04
|Gabriel Baralhas
|1
|0.04
|Alejo Cruz Techera
|1 (1)
|0.04
|Вагнер Лав
|1
|0.04
|Рони
|1
|0.04
|Luiz Felipe III
|1
|0.04
|Derek
|1
|0.04
|Mateo Zuleta
|1
|0.04
|Роналдо
|0
|0
|Luis Pereira III
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
|Lucas Kal
|0
|0
|Rhaldney Norberto
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|8
|0
|Энрике Густаво
|5
|1
|Raniele
|6
|0
|Алберто Юри
|4
|1
|Ромеро Анхель
|5
|0
|Кака II
|3
|1
|Коронадо Игор
|3
|0
|Рамальо Андре
|3
|0
|Шарлес
|3
|0
|Торрес Феликс
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Bidon Breno
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Райан
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|2
|0
|Gustavo Mosquito
|2
|0
|Раул Педро
|2
|0
|Ногейра Хуго
|2
|0
|Магно Таллес
|2
|0
|Hugo Farias
|2
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Биду
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Жоване
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rhaldney Norberto
|8
|0
|Guilherme Romao
|5
|1
|Gabriel Baralhas
|6
|0
|Janderson
|4
|1
|Alix
|2
|2
|Martins Adriano
|5
|0
|Магиньо
|3
|1
|Luiz Felipe III
|3
|1
|Bruno Tubarao
|3
|1
|Энрике Педру II
|4
|0
|Фернандо Луис IV
|4
|0
|Роналдо
|2
|1
|Emiliano Rodriguez
|2
|1
|Рони
|3
|0
|Max
|3
|0
|Gonzalo Freitas
|3
|0
|Alejo Cruz Techera
|3
|0
|Уртадо Хан
|1
|1
|Gabriel Barros
|1
|1
|Derek
|1
|1
|Кэмпбелл Хоэль
|2
|0
|Shaylon
|2
|0
|Ранжел Педро
|2
|0
|Jair Ventura
|0
|1
|Вагнер Лав
|1
|0
|Luis Pereira III
|1
|0
|Lucas Kal
|1
|0
|Mateo Zuleta
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Атлетико Гойаненсе
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
8
8
Коринтианс
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Атлетико Гойаненсе
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
18
17
Упущенные победы
5
6
Коринтианс
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
38% (10)
8% (2)
Атлетико Гойаненсе
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
22
18
Упущенные победы
13
14
Голы по времени матча
Забито
18
12
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
0
0%
2
17%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
6
33%
3
25%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
4
22%
1
8%
76-90
Пропущено
11
18
8 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
4
36%
4
22%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
4
36%
4
22%
31-45
1
9%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
43%
3
30%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Пропущено
20
23
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
10%
2
9%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
5
25%
1
4%
31-45
6
30%
4
17%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
4
20%
11
48%
76-90
Забито
25
22
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
12 Не забивали 9
0
0%
3
14%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
8
32%
4
18%
31-45
4
16%
5
23%
46-60
4
16%
6
27%
61-75
5
20%
3
14%
76-90
Пропущено
31
41
16 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 23
6
19%
6
15%
1-15
1
3%
7
17%
16-30
9
29%
29%
5
12%
31-45
7
23%
7
17%
46-60
2
6%
5
12%
61-75
6
19%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1
Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Гремио - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Коринтианс - Гремио 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гремио 2:2 Байя - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Крузейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Витория 3:2
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2
Результаты матчей
Коринтианс
Атлетико Гойаненсе
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Точный счет
2:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 46%
1
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
1
13 раз 50%
0
9 раз 35%
2
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Атлетико Гойаненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
94
66
211
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
85
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1412
Больше Меньше
179
719
422
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|16
|5
|5
|45 - 25
|53
|2.
|26
|15
|5
|6
|43 - 19
|50
|3.
|26
|14
|7
|5
|32 - 25
|49
|4.
|25
|13
|6
|6
|40 - 29
|45
|5.
|26
|13
|5
|8
|34 - 26
|44
|6.
|26
|12
|6
|8
|37 - 27
|42
|7.
|26
|12
|5
|9
|34 - 27
|41
|8.
|24
|10
|8
|6
|27 - 20
|38
|9.
|25
|10
|5
|10
|30 - 35
|35
|10.
|24
|8
|9
|7
|32 - 36
|33
|11.
|0:0
|27
|8
|9
|10
|31 - 36
|33
|12.
|25
|8
|7
|10
|31 - 32
|31
|13.
|24
|8
|6
|10
|27 - 29
|30
|14.
|24
|8
|4
|12
|25 - 30
|28
|15.
|25
|7
|7
|11
|32 - 40
|28
|16.
|25
|7
|6
|12
|21 - 28
|27
|17.
|0:0
|27
|7
|5
|15
|28 - 39
|26
|18.
|0:0
|27
|5
|11
|11
|23 - 33
|26
|19.
|25
|5
|7
|13
|23 - 38
|22
|20.
|0:0
|27
|4
|7
|16
|21 - 42
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|2.
|13
|10
|1
|2
|24 - 10
|31
|3.
|14
|10
|1
|3
|28 - 9
|31
|4.
|13
|9
|2
|2
|23 - 9
|29
|5.
|13
|9
|2
|2
|20 - 7
|29
|6.
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|7.
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|8.
|0:0
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|9.
|12
|7
|3
|2
|20 - 17
|24
|10.
|12
|7
|2
|3
|18 - 13
|23
|11.
|12
|6
|4
|2
|17 - 11
|22
|12.
|0:0
|13
|4
|8
|1
|17 - 12
|20
|13.
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|14.
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|15.
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|16.
|12
|5
|1
|6
|12 - 14
|16
|17.
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|18.
|0:0
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|19.
|13
|2
|4
|7
|11 - 16
|10
|20.
|0:0
|13
|2
|3
|8
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|2.
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|3.
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|4.
|12
|4
|4
|4
|10 - 9
|16
|5.
|12
|4
|4
|4
|16 - 19
|16
|6.
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|7.
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|10.
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|12.
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|13.
|0:0
|13
|3
|2
|8
|13 - 20
|11
|14.
|13
|3
|2
|8
|10 - 18
|11
|15.
|12
|3
|1
|8
|15 - 22
|10
|16.
|13
|3
|1
|9
|8 - 17
|10
|17.
|0:0
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|18.
|13
|1
|5
|7
|13 - 19
|8
|19.
|0:0
|14
|1
|5
|8
|11 - 24
|8
|20.
|0:0
|14
|1
|3
|10
|6 - 21
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|8 (2)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 11
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 8
|Витория
|Janderson
|1 9