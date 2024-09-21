Тур: 27.
3:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
29' Желтая карточкаGonzalo Freitas
32' Желтая карточкаКэмпбелл Хоэль
35' Желтая карточкаBidon Breno
45' Желтая карточкаAlix
1:0
45' ГолРомеро Анхель
49' Желтая карточкаКоронадо Игор
2:0
55' ГолРомеро Анхель
3:0
83' ГолГарро Родриго
90'+5
Ход матча
29'
32'
35'
45'
45'
1:0
49'
55'
2:0
68'
77'
83'
3:0
23
Фагнер
Лемос
25
Кака
II
21
Биду
27
Bidon
Breno
8
Шарлес
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
-
27 Bidon BrenoПолузащитник
-
8 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
-
43 Магно ТаллесНападающий
-
16 Энрике Педро
-
46 Hugo Farias
-
Главный тренер: Диас Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 AlixЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Энрике ПедруЗащитник
- Полузащитник
-
19 JandersonНападающий
-
20 Derek
-
17 Shaylon
-
-
-
-
Главный тренер: Umberto Louzer
История личных встреч
Коринтианс
Атлетико Гойаненсе
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
19 матчей
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
0.9
1.22
Среднее время на гол
100
73
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.16
1.11
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
77
81
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарро Родриго
|5 (1)
|0.19
|Ромеро Анхель
|5
|0.19
|Алберто Юри
|4 (1)
|0.15
|Уэсли Лопес
|3
|0.11
|Кака II
|3
|0.11
|Магно Таллес
|2
|0.07
|Коронадо Игор
|1
|0.04
|Gustavo Mosquito
|1
|0.04
|Энрике Педро XI
|1
|0.04
|Биду
|1
|0.04
|Жоване
|1
|0.04
|Hugo Farias
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Луис IV
|6
|0.22
|Shaylon
|2 (1)
|0.07
|Уртадо Хан
|2
|0.07
|Кэмпбелл Хоэль
|2 (1)
|0.07
|Guilherme Romao
|1
|0.04
|Gabriel Baralhas
|1
|0.04
|Alejo Cruz Techera
|1 (1)
|0.04
|Вагнер Лав
|1
|0.04
|Рони
|1
|0.04
|Luiz Felipe III
|1
|0.04
|Derek
|1
|0.04
|Mateo Zuleta
|1
|0.04
|Роналдо
|0
|0
|Luis Pereira III
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
|Lucas Kal
|0
|0
|Rhaldney Norberto
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|8
|0
|Энрике Густаво
|5
|1
|Raniele
|6
|0
|Алберто Юри
|4
|1
|Ромеро Анхель
|5
|0
|Кака II
|3
|1
|Коронадо Игор
|4
|0
|Bidon Breno
|4
|0
|Рамальо Андре
|3
|0
|Шарлес
|3
|0
|Торрес Феликс
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Райан
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|2
|0
|Gustavo Mosquito
|2
|0
|Раул Педро
|2
|0
|Ногейра Хуго
|2
|0
|Магно Таллес
|2
|0
|Hugo Farias
|2
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Биду
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Жоване
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rhaldney Norberto
|8
|0
|Guilherme Romao
|5
|1
|Alix
|3
|2
|Gabriel Baralhas
|6
|0
|Janderson
|4
|1
|Martins Adriano
|5
|0
|Магиньо
|3
|1
|Luiz Felipe III
|3
|1
|Bruno Tubarao
|3
|1
|Энрике Педру II
|4
|0
|Gonzalo Freitas
|4
|0
|Фернандо Луис IV
|4
|0
|Роналдо
|2
|1
|Emiliano Rodriguez
|2
|1
|Рони
|3
|0
|Max
|3
|0
|Кэмпбелл Хоэль
|3
|0
|Alejo Cruz Techera
|3
|0
|Уртадо Хан
|1
|1
|Gabriel Barros
|1
|1
|Derek
|1
|1
|Shaylon
|2
|0
|Ранжел Педро
|2
|0
|Jair Ventura
|0
|1
|Вагнер Лав
|1
|0
|Luis Pereira III
|1
|0
|Lucas Kal
|1
|0
|Mateo Zuleta
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Атлетико Гойаненсе
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
8
8
Коринтианс
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Атлетико Гойаненсе
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
18
17
Упущенные победы
5
6
Коринтианс
88.2%
11.8%
15 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (15)
37% (10)
7% (2)
Атлетико Гойаненсе
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
22
18
Упущенные победы
13
14
Голы по времени матча
Забито
21
12
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
0
0%
2
17%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
7
33%
3
25%
31-45
5
24%
2
17%
46-60
1
5%
3
25%
61-75
5
24%
1
8%
76-90
Пропущено
11
21
8 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
4
36%
4
19%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
4
36%
5
24%
31-45
1
9%
4
19%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
18%
1
5%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
22 Не забивали 18
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
43%
3
30%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Пропущено
20
23
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
10%
2
9%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
5
25%
1
4%
31-45
6
30%
4
17%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
4
20%
11
48%
76-90
Забито
28
22
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
12 Не забивали 10
0
0%
3
14%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
9
32%
4
18%
31-45
5
18%
5
23%
46-60
4
14%
6
27%
61-75
6
21%
3
14%
76-90
Пропущено
31
44
16 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 24
6
19%
6
14%
1-15
1
3%
7
16%
16-30
9
29%
29%
6
14%
31-45
7
23%
8
18%
46-60
2
6%
5
11%
61-75
6
19%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1
Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Гремио - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Коринтианс - Гремио 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гремио 2:2 Байя - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Крузейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Витория 3:2
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2
Результаты матчей
Коринтианс
Атлетико Гойаненсе
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Точный счет
2:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 44%
1
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
1
13 раз 48%
0
10 раз 37%
2
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Атлетико Гойаненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
76
211
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
86
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1512
Больше Меньше
1710
819
423
324
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|8 (2)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 8