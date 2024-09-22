Тур: 6. Стадион: Ursapharm-Arena.
1:2
Второй тайм: 65'
0'
10' Желтая карточкаLukas Pinckert
19' Желтая карточкаСикингер Карло
0:1
28' ПенальтиРайхерт Йоханнес
43' Желтая карточкаШтромпф Филипп
59' Желтая карточкаSemih Sahin
0:2
60' ГолХигль Феликс
1:2
62' ГолLuca Pascal Schnellbacher
Ход матча
10'
19'
28'
0:1
43'
59'
60'
0:2
62'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
25
Петков
Лукас
43
Рёш
Ромарио
23
Брандт
Макс
11
Хесса
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Петков ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
-
26 Зикер АрнеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
21 Paul Stock
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Рёш РомариоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Брандт МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хесса ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Майер ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Хигль ФеликсНападающий
-
Главный тренер: Томас Вёрле
История личных встреч
Эльвeрсберг
Ульм 1846
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
14 матчей
28.6%
7.1%
64.3%
4 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.71
0.86
Среднее время на гол
126
105
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.36
0.93
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
96
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асллани Фисник
|4
|0.67
|Luca Pascal Schnellbacher
|2
|0.33
|Герезгихер Филимон
|1
|0.17
|Frederik Schmahl
|1
|0.17
|Robin Fellhauer
|0
|0
|Manuel Feil
|0
|0
|Semih Sahin
|0
|0
Ульм 1846
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хигль Феликс
|2 (1)
|0.33
|Райхерт Йоханнес
|1 (1)
|0.17
|Телалович Семир
|1
|0.17
|Алльгайер Бастиан
|0
|0
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Manuel Feil
|2
|0
|Сикингер Карло
|1
|0
|Semih Sahin
|1
|0
|Robin Fellhauer
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Lukas Pinckert
|1
|0
|Nicolas Kristof
|1
|0
|Дамар Мухаммед
|1
|0
|Герезгихер Филимон
|1
|0
Ульм 1846
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майер Филипп
|2
|0
|Ортаг Кристиан
|2
|0
|Штромпф Филипп
|2
|0
|Рёш Ромарио
|2
|0
|Брандт Макс
|2
|0
|Райхерт Йоханнес
|1
|0
|Хесса Деннис
|1
|0
|Кольбе Никлас
|1
|0
|Алльгайер Бастиан
|1
|0
|Лаурин Ульрих
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ульм 1846
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Эльвeрсберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ульм 1846
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
0
0
Эльвeрсберг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ульм 1846
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
5
83%
76-90
Забито
8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
38%
2
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
5
71%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2
Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0
Ульм 1846
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2
Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Ферль 4:2 Боруссия-2 Д - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Виктория Кельн 2:0 Фрайбург-2 - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Ян 1:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Галлешер - Ульм 1846 0:2 Ульм 1846 - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Ульм 1846 0:0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Ульм 1846
Точный счет
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
3 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:2
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Ульм 1846
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
32
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|6
|5
|1
|0
|12 - 6
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|14 - 6
|11
|5.
|1:2
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|14 - 9
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|11 - 12
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|12.
|1:2
|6
|1
|3
|2
|9 - 7
|6
|13.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|15.
|2:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|16.
|6
|1
|1
|4
|12 - 16
|4
|17.
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|18.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|1 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|2:1
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|10 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|1:2
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|7 - 4
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|9 - 9
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|1:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|1:2
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|17.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|2:1
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|2:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|14.
|1:2
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|2 - 11
|1
|18.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|4 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|4
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|4
|Дармштадт
|Вукотич Александар
|4
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|4
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2