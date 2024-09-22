Тур: 6. Стадион: Ursapharm-Arena. Зрители: 8451
1:3
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаLukas Pinckert
19' Желтая карточкаСикингер Карло
0:1
28' ПенальтиРайхерт Йоханнес
43' Желтая карточкаШтромпф Филипп
59' Желтая карточкаSemih Sahin
0:2
60' ГолХигль Феликс
1:2
62' ГолLuca Pascal Schnellbacher
74' Желтая карточкаРёш Ромарио
1:3
77' ГолШтромпф Филипп
90'+6
Ход матча
10'
19'
28'
0:1
43'
59'
60'
0:2
62'
74'
77'
1:3
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 14
-
4 Удары в створ 4
-
9 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
530 Количество передач 342
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
25
Петков
Лукас
43
Рёш
Ромарио
23
Брандт
Макс
11
Хесса
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Петков ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
-
26 Зикер АрнеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
21 Paul Stock
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Рёш РомариоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Брандт МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хесса ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Майер ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Хигль ФеликсНападающий
-
Главный тренер: Томас Вёрле
История личных встреч
Эльвeрсберг
Ульм 1846
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
14 матчей
28.6%
7.1%
64.3%
4 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.71
0.86
Среднее время на гол
126
105
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.36
0.93
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
96
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асллани Фисник
|4
|0.67
|Luca Pascal Schnellbacher
|3
|0.5
|Герезгихер Филимон
|1
|0.17
|Frederik Schmahl
|1
|0.17
|Robin Fellhauer
|0
|0
|Maurice Neubauer
|0
|0
|Manuel Feil
|0
|0
|Semih Sahin
|0
|0
Ульм 1846
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хигль Феликс
|3 (1)
|0.5
|Райхерт Йоханнес
|1 (1)
|0.17
|Штромпф Филипп
|1
|0.17
|Телалович Семир
|1
|0.17
|Хесса Деннис
|0
|0
|Алльгайер Бастиан
|0
|0
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Manuel Feil
|2
|0
|Semih Sahin
|2
|0
|Сикингер Карло
|1
|0
|Robin Fellhauer
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Lukas Pinckert
|1
|0
|Nicolas Kristof
|1
|0
|Дамар Мухаммед
|1
|0
|Герезгихер Филимон
|1
|0
Ульм 1846
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёш Ромарио
|3
|0
|Майер Филипп
|2
|0
|Ортаг Кристиан
|2
|0
|Штромпф Филипп
|2
|0
|Брандт Макс
|2
|0
|Райхерт Йоханнес
|1
|0
|Хесса Деннис
|1
|0
|Кольбе Никлас
|1
|0
|Алльгайер Бастиан
|1
|0
|Лаурин Ульрих
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ульм 1846
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Эльвeрсберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ульм 1846
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
0
0
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ульм 1846
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
5
83%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
33%
3
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
5
63%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2
Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0
Ульм 1846
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2
Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Ферль 4:2 Боруссия-2 Д - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Виктория Кельн 2:0 Фрайбург-2 - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Ян 1:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Галлешер - Ульм 1846 0:2 Ульм 1846 - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Ульм 1846 0:0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Ульм 1846
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:2
3 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Ульм 1846
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
15
15
15
15
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|4 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|4
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|4
|Дармштадт
|Вукотич Александар
|4
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|4
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2