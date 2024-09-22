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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 8451
Эльвeрсберг
1:3
Конец матча
Ульм 1846
0'
10' Желтая карточка
Lukas Pinckert
19' Желтая карточка
Сикингер Карло
0:1
28' Пенальти
Райхерт Йоханнес
43' Желтая карточка
Штромпф Филипп
59' Желтая карточка
Semih Sahin
0:2
60' Гол
Хигль Феликс
1:2
62' Гол
Luca Pascal Schnellbacher
74' Желтая карточка
Рёш Ромарио
1:3
77' Гол
Штромпф Филипп
90'+6

Ход матча

10'
Lukas Pinckert
 
19'
Сикингер Карло
 
28'
0:1
Райхерт Йоханнес
43'
 
Штромпф Филипп
46'
Semih Sahin
Сикингер Карло
 
46'
 
Гейер Томас
Кольбе Никлас
46'
 
Хигль Феликс
Телалович Семир
59'
Semih Sahin
 
60'
0:2
Хигль Феликс
(Хесса Деннис)
62'
Luca Pascal Schnellbacher
(Maurice Neubauer)
1:2
63'
Manuel Feil
Дамар Мухаммед
 
63'
Frederik Schmahl
Петков Лукас
 
63'
Герезгихер Филимон
Баум Элиас
 
73'
 
Нельсон Джейден
Краттенмахер Морис
73'
 
Майер Филипп
Брандт Макс
74'
 
Рёш Ромарио
77'
1:3
Штромпф Филипп
(Хесса Деннис)
89'
 
Майер Жонатан
Рёш Ромарио

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 14
  • 4 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 530 Количество передач 342
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
20
Nicolas
Kristof
2
Баум
Элиас
19
Lukas
Pinckert
31
Рор
Максимилиан
33
Maurice
Neubauer
25
Петков
Лукас
6
Robin
Fellhauer
23
Сикингер
Карло
30
Дамар
Мухаммед
10
Асллани
Фисник
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
39
Ортаг
Кристиан
5
Райхерт
Йоханнес
32
Штромпф
Филипп
27
Кольбе
Никлас
7
Алльгайер
Бастиан
43
Рёш
Ромарио
38
Хюрюлайнен
Лука
23
Брандт
Макс
30
Краттенмахер
Морис
11
Хесса
Деннис
29
Телалович
Семир
Эльвeрсберг
4-4-2
Ульм 1846
3-4-2-1

История личных встреч

Эльвeрсберг
Ульм 1846

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

14 матчей

28.6%
7.1%
64.3%
4 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

РЛЮЗ
1:0
РЛЮЗ
4:2
РЛЮЗ
0:2
РЛЮЗ
2:0
РЛЮЗ
1:0
РЛЮЗ
1:2
РЛЮЗ
1:0
РЛЮЗ
0:1
РЛЮЗ
2:1
РЛЮЗ
1:1
РЛЮЗ
2:1
РЛЮЗ
2:1
Л
0:2
Л
2:0

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.71
0.86

Среднее время на гол

126
105

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.36
0.93

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
96

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асллани Фисник 4 0.67
Luca Pascal Schnellbacher 3 0.5
Герезгихер Филимон 1 0.17
Frederik Schmahl 1 0.17
Robin Fellhauer 0 0
Maurice Neubauer 0 0
Manuel Feil 0 0
Semih Sahin 0 0
Ульм 1846
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хигль Феликс 3 (1) 0.5
Райхерт Йоханнес 1 (1) 0.17
Штромпф Филипп 1 0.17
Телалович Семир 1 0.17
Хесса Деннис 0 0
Алльгайер Бастиан 0 0

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Manuel Feil 2 0
Semih Sahin 2 0
Сикингер Карло 1 0
Robin Fellhauer 1 0
Асллани Фисник 1 0
Lukas Pinckert 1 0
Nicolas Kristof 1 0
Дамар Мухаммед 1 0
Герезгихер Филимон 1 0
Ульм 1846
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёш Ромарио 3 0
Майер Филипп 2 0
Ортаг Кристиан 2 0
Штромпф Филипп 2 0
Брандт Макс 2 0
Райхерт Йоханнес 1 0
Хесса Деннис 1 0
Кольбе Никлас 1 0
Алльгайер Бастиан 1 0
Лаурин Ульрих 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ульм 1846
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Эльвeрсберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ульм 1846
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

0
0
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ульм 1846
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
5
83%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
33%
3
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
5
63%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2
Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0
Ульм 1846
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2
Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Ферль 4:2 Боруссия-2 Д - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Виктория Кельн 2:0 Фрайбург-2 - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Ян 1:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Галлешер - Ульм 1846 0:2 Ульм 1846 - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Ульм 1846 0:0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Ульм 1846

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:2
3 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Ульм 1846

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Карлсруэ
 6 4 2 0 12 - 7 14
3.
Магдебург
 6 3 3 0 13 - 6 12
4.
Падерборн
 6 3 3 0 11 - 7 12
5.
Гамбург
 6 3 2 1 14 - 6 11
6.
Ганновер 96
 6 3 1 2 7 - 4 10
7.
Герта
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Гройтер Фюрт
 6 2 3 1 10 - 6 9
9.
Кёльн
 6 2 2 2 14 - 9 8
10.
Кайзерслаутерн
 6 2 2 2 11 - 12 8
11.
Нюрнберг
 6 2 1 3 8 - 12 7
12.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 9 - 8 6
13.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 8 - 11 5
14.
Дармштадт
 6 1 2 3 8 - 14 5
15.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
16.
Шальке 04
 6 1 1 4 12 - 16 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 1 4 6 - 16 4
18.
Ян
 6 1 0 5 1 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 3 2 1 0 10 - 2 7
4.
Падерборн
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Гройтер Фюрт
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 7 - 5 4
8.
Кёльн
 3 1 0 2 7 - 4 3
9.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
10.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Герта
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Нюрнберг
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Ян
 3 1 0 2 1 - 7 3
14.
Магдебург
 3 0 3 0 4 - 4 3
15.
Пройссен Мюнстер
 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
17.
Дармштадт
 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Ульм 1846
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Фортуна
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Герта
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
Карлсруэ
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Падерборн
 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Ульм 1846
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Пройссен Мюнстер
 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Дармштадт
 3 1 0 2 6 - 10 3
14.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Шальке 04
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Айнтрахт Бр
 3 0 1 2 2 - 11 1
18.
Ян
 3 0 0 3 0 - 9 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 4 (1)
Гамбург Глацель Роберт 4
Весь список

Топ нарушителей
Карлсруэ Рапп Николай 4
Герта Зефёйк Дейовайсио 4
Дармштадт Вукотич Александар 4
Нюрнберг Кастроп Йенс 4
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
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    • 46'
      Сикингер Карло уходит с поля. Семих Шахин выходит вместо него
    • 46'
      Телалович Семир уходит с поля. Хигль Феликс выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
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