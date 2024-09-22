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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Магдебург
1:2
Второй тайм: 67'
Карлсруэ
0'
1:0
5' Гол
Амаечи Ксавьер
7' Желтая карточка
Байфус Марцель
1:1
24' Гол
Йенсен Леон
1:2
30' Гол
Ванитцек Марвин
55' Желтая карточка
Бурнич Дженис
62' Желтая карточка
Матисен Маркус
63' Желтая карточка
Эбер Даниэль

Ход матча

5'
Амаечи Ксавьер
1:0
7'
 
Байфус Марцель
24'
1:1
Йенсен Леон
(Гюнтер Лассе)
30'
1:2
Ванитцек Марвин
(Шлойзенер Фабиан)
46'
 
Кобальд Кристоф
Франке Марсель
46'
Кремпицки Коннор
Abu-Bekir El-Zein
 
46'
Хёршер Филипп
Мусонда Лубамба
 
46'
Livan Burcu
Атик Бариш
 
55'
 
Бурнич Дженис
60'
Ито Тацуя
Амаечи Ксавьер
 
62'
Матисен Маркус
 
63'
Эбер Даниэль
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Магдебург
Ничья
Карлсруэ
7.40
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4.15
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4.05
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Все Коэффициенты
1
Райманн
Доминик
16
Матисен
Маркус
24
Югоне
Жан
15
Эбер
Даниэль
19
Мусонда
Лубамба
14
Abu-Bekir
El-Zein
25
Гнака
Силас
11
Эль-Ханкури
Мохамед
20
Амаечи
Ксавьер
9
Карс
Мартейн
23
Атик
Бариш
1
Вейсc
Максим
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
29
Гюнтер
Лассе
7
Бурнич
Дженис
17
Рапп
Николай
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
24
Шлойзенер
Фабиан
11
Зивзивадзе
Буду
Магдебург
3-4-3
Карлсруэ
4-4-2

История личных встреч

Магдебург
Карлсруэ

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Б2
7:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
2:3
Б3
2:0
Б3
1:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

3.33
0.67

Среднее время на гол

27
135

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2.33
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

38
108

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карс Мартейн 3 0.5
Амаечи Ксавьер 2 0.33
Матисен Маркус 1 0.17
Нолленбергер Александер 1 0.17
Югоне Жан 1 0.17
Хёршер Филипп 1 0.17
Гнака Силас 1 0.17
Михель Фалько 1 0.17
Livan Burcu 1 0.17
Мусонда Лубамба 0 0
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 6 1
Хунцикер Андрин 2 0.33
Ванитцек Марвин 1 0.17
Шлойзенер Фабиан 1 0.17
Гюнтер Лассе 1 0.17
Йенсен Леон 1 0.17
Конте Бамбасе 0 0
Юнг Себастьян 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гнака Силас 3 0
Матисен Маркус 2 0
Кремпицки Коннор 2 0
Ито Тацуя 1 0
Марушич Алекса 1 0
Эбер Даниэль 1 0
Югоне Жан 1 0
Хоти Анди 1 0
Кристиан Титц 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапп Николай 4 0
Бурнич Дженис 2 0
Зивзивадзе Буду 1 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
Ванитцек Марвин 1 0
Йенсен Леон 1 0
Байфус Марцель 1 0
Хунцикер Андрин 1 0

Результаты матчей

Магдебург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Карлсруэ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Магдебург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Карлсруэ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
8
Магдебург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Карлсруэ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

11
8

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
2
18%
4
40%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Кёльн - Магдебург 1:2 Оснабрюк - Магдебург 3:4 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Магдебург - Шальке 04 2:2
Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0 Бавария-2 - Магдебург 1:1 Магдебург - Динамо Берлин 3:0 Фортуна - Магдебург 3:2 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Магдебург - Оснабрюк 1:1 Ганза - Магдебург 0:2 Магдебург - Гамбург 2:2 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0
Карлсруэ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5
Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганза - Карлсруэ 1:2 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0

Результаты матчей

Магдебург
Карлсруэ

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5
4
1
2
3
2.5
2
3
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карлсруэ
 2:1 6 5 1 0 12 - 6 16
2.
Фортуна
 6 4 2 0 9 - 3 14
3.
Падерборн
 6 3 3 0 11 - 7 12
4.
Гамбург
 6 3 2 1 14 - 6 11
5.
Магдебург
 1:2 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Ганновер 96
 6 3 1 2 7 - 4 10
7.
Герта
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Гройтер Фюрт
 6 2 3 1 10 - 6 9
9.
Кёльн
 6 2 2 2 14 - 9 8
10.
Кайзерслаутерн
 6 2 2 2 11 - 12 8
11.
Нюрнберг
 6 2 1 3 8 - 12 7
12.
Эльвeрсберг
 1:2 6 1 3 2 9 - 7 6
13.
Пройссен Мюнстер
 1:0 6 1 2 3 6 - 11 5
14.
Дармштадт
 6 1 2 3 8 - 14 5
15.
Ульм 1846
 2:1 6 1 1 4 5 - 8 4
16.
Шальке 04
 6 1 1 4 12 - 16 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 1 4 6 - 16 4
18.
Ян
 0:1 6 1 0 5 1 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Карлсруэ
 2:1 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 3 2 1 0 10 - 2 7
4.
Падерборн
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Гройтер Фюрт
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Эльвeрсберг
 1:2 3 1 1 1 7 - 4 4
8.
Кёльн
 3 1 0 2 7 - 4 3
9.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
10.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Герта
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Ян
 0:1 3 1 0 2 1 - 5 3
13.
Нюрнберг
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
Пройссен Мюнстер
 1:0 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Магдебург
 1:2 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
17.
Дармштадт
 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Ульм 1846
 2:1 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 1:2 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Фортуна
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Герта
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Карлсруэ
 2:1 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 4 - 4 6
6.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
7.
Падерборн
 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Ульм 1846
 2:1 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Пройссен Мюнстер
 1:0 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Дармштадт
 3 1 0 2 6 - 10 3
14.
Эльвeрсберг
 1:2 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Шальке 04
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Айнтрахт Бр
 3 0 1 2 2 - 11 1
18.
Ян
 0:1 3 0 0 3 0 - 9 0
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Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 4 (1)
Гамбург Глацель Роберт 4
Весь список

Топ нарушителей
Карлсруэ Рапп Николай 4
Герта Зефёйк Дейовайсио 4
Дармштадт Вукотич Александар 4
Нюрнберг Кастроп Йенс 4
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Весь список
  • 46'
    Мусонда Лубамба уходит с поля. Хёршер Филипп выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 5'
      Г О О О О Л - Амаечи Ксавьер бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Магдебург
    Ничья
    Карлсруэ
    7.40
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    4.15
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    4.05
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    Магдебург
    Карлсруэ
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