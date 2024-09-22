Тур: 6. Стадион: МДСС-Арена.
0'
1:0
5' ГолАмаечи Ксавьер
7' Желтая карточкаБайфус Марцель
1:1
24' ГолЙенсен Леон
1:2
30' ГолВанитцек Марвин
55' Желтая карточкаБурнич Дженис
62' Желтая карточкаМатисен Маркус
63' Желтая карточкаЭбер Даниэль
Ход матча
5'
1:0
24'
1:1
30'
55'
62'
63'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.35 Победит «Карлсруэ»
-
24
Югоне
Жан
15
Эбер
Даниэль
25
Гнака
Силас
23
Атик
Бариш
29
Гюнтер
Лассе
17
Рапп
Николай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Югоне ЖанЗащитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
29 Livan Burcu
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Магдебург
Карлсруэ
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
3.33
0.67
Среднее время на гол
27
135
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2.33
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
38
108
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карс Мартейн
|3
|0.5
|Амаечи Ксавьер
|2
|0.33
|Матисен Маркус
|1
|0.17
|Нолленбергер Александер
|1
|0.17
|Югоне Жан
|1
|0.17
|Хёршер Филипп
|1
|0.17
|Гнака Силас
|1
|0.17
|Михель Фалько
|1
|0.17
|Livan Burcu
|1
|0.17
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|6
|1
|Хунцикер Андрин
|2
|0.33
|Ванитцек Марвин
|1
|0.17
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0.17
|Гюнтер Лассе
|1
|0.17
|Йенсен Леон
|1
|0.17
|Конте Бамбасе
|0
|0
|Юнг Себастьян
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гнака Силас
|3
|0
|Матисен Маркус
|2
|0
|Кремпицки Коннор
|2
|0
|Ито Тацуя
|1
|0
|Марушич Алекса
|1
|0
|Эбер Даниэль
|1
|0
|Югоне Жан
|1
|0
|Хоти Анди
|1
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рапп Николай
|4
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Зивзивадзе Буду
|1
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|Ванитцек Марвин
|1
|0
|Йенсен Леон
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Хунцикер Андрин
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Карлсруэ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Магдебург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Карлсруэ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
8
Магдебург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Карлсруэ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
11
8
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
2
18%
4
40%
61-75
3
27%
2
20%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Кёльн - Магдебург 1:2 Оснабрюк - Магдебург 3:4 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Магдебург - Шальке 04 2:2
Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0 Бавария-2 - Магдебург 1:1 Магдебург - Динамо Берлин 3:0 Фортуна - Магдебург 3:2 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Магдебург - Оснабрюк 1:1 Ганза - Магдебург 0:2 Магдебург - Гамбург 2:2 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0
Карлсруэ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5
Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганза - Карлсруэ 1:2 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0
Результаты матчей
Магдебург
Карлсруэ
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
41
23
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|6
|5
|1
|0
|12 - 6
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|14 - 6
|11
|5.
|1:2
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|14 - 9
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|11 - 12
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|12.
|1:2
|6
|1
|3
|2
|9 - 7
|6
|13.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|15.
|2:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|16.
|6
|1
|1
|4
|12 - 16
|4
|17.
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|18.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|1 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|2:1
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|10 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|1:2
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|7 - 4
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|9 - 9
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|1:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|1:2
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|17.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|2:1
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|2:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|14.
|1:2
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|2 - 11
|1
|18.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|4 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|4
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|4
|Дармштадт
|Вукотич Александар
|4
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|4
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2