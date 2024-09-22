Тур: 6. Стадион: МДСС-Арена. Зрители: 26043
0'
1:0
5' ГолАмаечи Ксавьер
7' Желтая карточкаБайфус Марцель
1:1
24' ГолЙенсен Леон
1:2
30' ГолВанитцек Марвин
55' Желтая карточкаБурнич Дженис
62' Желтая карточкаМатисен Маркус
63' Желтая карточкаЭбер Даниэль
75' Желтая карточкаЗивзивадзе Буду
2:2
78' ГолХёршер Филипп
90' Желтая карточкаКарс Мартейн
90'+6
Ход матча
5'
1:0
24'
1:1
30'
55'
62'
63'
75'
78'
2:2
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
4 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
525 Количество передач 294
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
24
Югоне
Жан
15
Эбер
Даниэль
25
Гнака
Силас
23
Атик
Бариш
29
Гюнтер
Лассе
17
Рапп
Николай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Югоне ЖанЗащитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
29 Livan Burcu
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Магдебург
Карлсруэ
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
3.33
0.67
Среднее время на гол
27
135
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2.33
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
38
108
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карс Мартейн
|3
|0.5
|Амаечи Ксавьер
|2
|0.33
|Хёршер Филипп
|2
|0.33
|Матисен Маркус
|1
|0.17
|Нолленбергер Александер
|1
|0.17
|Югоне Жан
|1
|0.17
|Гнака Силас
|1
|0.17
|Михель Фалько
|1
|0.17
|Livan Burcu
|1
|0.17
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|0
|Ито Тацуя
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|6
|1
|Хунцикер Андрин
|2
|0.33
|Ванитцек Марвин
|1
|0.17
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0.17
|Гюнтер Лассе
|1
|0.17
|Йенсен Леон
|1
|0.17
|Конте Бамбасе
|0
|0
|Юнг Себастьян
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|3
|0
|Гнака Силас
|3
|0
|Кремпицки Коннор
|2
|0
|Эбер Даниэль
|2
|0
|Карс Мартейн
|1
|0
|Ито Тацуя
|1
|0
|Марушич Алекса
|1
|0
|Югоне Жан
|1
|0
|Хоти Анди
|1
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рапп Николай
|4
|0
|Зивзивадзе Буду
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|Ванитцек Марвин
|1
|0
|Йенсен Леон
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Хунцикер Андрин
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Карлсруэ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
Магдебург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Карлсруэ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
8
Магдебург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Карлсруэ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
13
10
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
2
67%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
4
33%
61-75
4
31%
2
17%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
2
29%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Кёльн - Магдебург 1:2 Оснабрюк - Магдебург 3:4 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Магдебург - Шальке 04 2:2
Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0 Бавария-2 - Магдебург 1:1 Магдебург - Динамо Берлин 3:0 Фортуна - Магдебург 3:2 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Магдебург - Оснабрюк 1:1 Ганза - Магдебург 0:2 Магдебург - Гамбург 2:2 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0
Карлсруэ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5
Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганза - Карлсруэ 1:2 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0
Результаты матчей
Магдебург
Карлсруэ
Точный счет
2:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
3:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
51
51
24
24
15
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|4 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|4
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|4
|Дармштадт
|Вукотич Александар
|4
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|4
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2