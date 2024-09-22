  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 26043
Магдебург
2:2
Конец матча
Карлсруэ
0'
1:0
5' Гол
Амаечи Ксавьер
7' Желтая карточка
Байфус Марцель
1:1
24' Гол
Йенсен Леон
1:2
30' Гол
Ванитцек Марвин
55' Желтая карточка
Бурнич Дженис
62' Желтая карточка
Матисен Маркус
63' Желтая карточка
Эбер Даниэль
75' Желтая карточка
Зивзивадзе Буду
2:2
78' Гол
Хёршер Филипп
90' Желтая карточка
Карс Мартейн
90'+6

Ход матча

5'
Амаечи Ксавьер
1:0
7'
 
Байфус Марцель
24'
1:1
Йенсен Леон
(Гюнтер Лассе)
30'
1:2
Ванитцек Марвин
(Шлойзенер Фабиан)
46'
 
Кобальд Кристоф
Франке Марсель
46'
Кремпицки Коннор
Abu-Bekir El-Zein
 
46'
Хёршер Филипп
Мусонда Лубамба
 
46'
Livan Burcu
Атик Бариш
 
55'
 
Бурнич Дженис
60'
Ито Тацуя
Амаечи Ксавьер
 
62'
Матисен Маркус
 
63'
Эбер Даниэль
 
75'
 
Зивзивадзе Буду
77'
 
Хунцикер Андрин
Шлойзенер Фабиан
77'
 
Конте Бамбасе
Бурнич Дженис
78'
Хёршер Филипп
(Ито Тацуя)
2:2
81'
 
Херольд Дэвид
Гюнтер Лассе
89'
 
Хессер Робин
Йенсен Леон
90'
Карс Мартейн
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 4 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 525 Количество передач 294
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
1
Райманн
Доминик
16
Матисен
Маркус
24
Югоне
Жан
15
Эбер
Даниэль
19
Мусонда
Лубамба
14
Abu-Bekir
El-Zein
25
Гнака
Силас
11
Эль-Ханкури
Мохамед
20
Амаечи
Ксавьер
9
Карс
Мартейн
23
Атик
Бариш
1
Вейсc
Максим
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
29
Гюнтер
Лассе
7
Бурнич
Дженис
17
Рапп
Николай
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
24
Шлойзенер
Фабиан
11
Зивзивадзе
Буду
Магдебург
3-4-3
Карлсруэ
4-4-2

История личных встреч

Магдебург
Карлсруэ

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Б2
7:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
2:3
Б3
2:0
Б3
1:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

3.33
0.67

Среднее время на гол

27
135

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2.33
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

38
108

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карс Мартейн 3 0.5
Амаечи Ксавьер 2 0.33
Хёршер Филипп 2 0.33
Матисен Маркус 1 0.17
Нолленбергер Александер 1 0.17
Югоне Жан 1 0.17
Гнака Силас 1 0.17
Михель Фалько 1 0.17
Livan Burcu 1 0.17
Мусонда Лубамба 0 0
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Ито Тацуя 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 6 1
Хунцикер Андрин 2 0.33
Ванитцек Марвин 1 0.17
Шлойзенер Фабиан 1 0.17
Гюнтер Лассе 1 0.17
Йенсен Леон 1 0.17
Конте Бамбасе 0 0
Юнг Себастьян 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 3 0
Гнака Силас 3 0
Кремпицки Коннор 2 0
Эбер Даниэль 2 0
Карс Мартейн 1 0
Ито Тацуя 1 0
Марушич Алекса 1 0
Югоне Жан 1 0
Хоти Анди 1 0
Кристиан Титц 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапп Николай 4 0
Зивзивадзе Буду 2 0
Бурнич Дженис 2 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
Ванитцек Марвин 1 0
Йенсен Леон 1 0
Байфус Марцель 1 0
Хунцикер Андрин 1 0

Результаты матчей

Магдебург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Карлсруэ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Магдебург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Карлсруэ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
8
Магдебург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Карлсруэ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

13
10

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
2
67%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
4
33%
61-75
4
31%
2
17%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
2
29%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Кёльн - Магдебург 1:2 Оснабрюк - Магдебург 3:4 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Магдебург - Шальке 04 2:2
Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0 Бавария-2 - Магдебург 1:1 Магдебург - Динамо Берлин 3:0 Фортуна - Магдебург 3:2 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Магдебург - Оснабрюк 1:1 Ганза - Магдебург 0:2 Магдебург - Гамбург 2:2 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0
Карлсруэ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5
Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганза - Карлсруэ 1:2 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0

Результаты матчей

Магдебург
Карлсруэ

Точный счет

2:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
3:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
1
1.5
5
1
2
4
2.5
2
4
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Карлсруэ
 6 4 2 0 12 - 7 14
3.
Магдебург
 6 3 3 0 13 - 6 12
4.
Падерборн
 6 3 3 0 11 - 7 12
5.
Гамбург
 6 3 2 1 14 - 6 11
6.
Ганновер 96
 6 3 1 2 7 - 4 10
7.
Герта
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Гройтер Фюрт
 6 2 3 1 10 - 6 9
9.
Кёльн
 6 2 2 2 14 - 9 8
10.
Кайзерслаутерн
 6 2 2 2 11 - 12 8
11.
Нюрнберг
 6 2 1 3 8 - 12 7
12.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 9 - 8 6
13.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 8 - 11 5
14.
Дармштадт
 6 1 2 3 8 - 14 5
15.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
16.
Шальке 04
 6 1 1 4 12 - 16 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 1 4 6 - 16 4
18.
Ян
 6 1 0 5 1 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 3 2 1 0 10 - 2 7
4.
Падерборн
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Гройтер Фюрт
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 7 - 5 4
8.
Кёльн
 3 1 0 2 7 - 4 3
9.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
10.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Герта
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Нюрнберг
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Ян
 3 1 0 2 1 - 7 3
14.
Магдебург
 3 0 3 0 4 - 4 3
15.
Пройссен Мюнстер
 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
17.
Дармштадт
 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Ульм 1846
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Фортуна
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Герта
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
Карлсруэ
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Падерборн
 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Ульм 1846
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Пройссен Мюнстер
 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Дармштадт
 3 1 0 2 6 - 10 3
14.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Шальке 04
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Айнтрахт Бр
 3 0 1 2 2 - 11 1
18.
Ян
 3 0 0 3 0 - 9 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 4 (1)
Гамбург Глацель Роберт 4
Весь список

Топ нарушителей
Карлсруэ Рапп Николай 4
Герта Зефёйк Дейовайсио 4
Дармштадт Вукотич Александар 4
Нюрнберг Кастроп Йенс 4
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Мусонда Лубамба уходит с поля. Хёршер Филипп выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Магдебург 2:2 Карлсруэ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный