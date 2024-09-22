Тур: 6. Стадион: Jahnstadion Regensburg.
0:1
Второй тайм: 61'
0'
25' Желтая карточкаМеес Джошуа
0:1
29' ГолГродовски Йоэль
38' Желтая карточкаГейпль Андреас
45' Желтая карточкаПрёгер Кай
45' Желтая карточкаГебхардт Феликс
Ход матча
25'
29'
0:1
38'
45'
45'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
33
Прёгер
Кай
10
Вит
Кристиан
16
Torge
Paetow
28
Немет
Ондраш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Прёгер КайПолузащитник
-
10 Вит КристианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
20 Ганаус НоаНападающий
-
-
37 Leopold Wurm
-
-
25 Jonas Bauer
-
-
-
Главный тренер: Joe Enochs
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Torge PaetowЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Немет ОндрашНападающий
- Запасные игроки
-
15 Шердер СимонЗащитник
-
24 Кулис НикоЗащитник
-
18 Лоренц МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Sascha Hildmann
История личных встреч
Ян
Пройссен Мюнстер
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
0.8
Среднее время на гол
50
112
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Среднее время на гол
75
112
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
60
112
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Котер Доминик
|1
|0.17
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Меес Джошуа
|2
|0.33
|Гродовски Йоэль
|1
|0.17
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.17
|Torge Paetow
|1
|0.17
|Батмаз Малик
|1
|0.17
|Лоренц Марк
|0
|0
|Thorben-Johannes Deters
|0
|0
|Немет Ондраш
|0
|0
|Lukas Frenkert
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баллас Флориан
|2
|0
|Гейпль Андреас
|2
|0
|Эрнст Себастьян
|2
|0
|Прёгер Кай
|2
|0
|Шенфельдер Оскар
|2
|0
|Mansour Ouro-Tagba
|0
|1
|Саллер Бенедикт
|1
|0
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0
|Вит Кристиан
|1
|0
|Nico Ochojski
|1
|0
|Котер Доминик
|1
|0
|Гебхардт Феликс
|1
|0
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоренц Марк
|2
|0
|Меес Джошуа
|2
|0
|Кулис Нико
|2
|0
|Lukas Frenkert
|2
|0
|Torge Paetow
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Баццоли Лука
|1
|0
|Jano ter Horst
|1
|0
Результаты матчей
Ян
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Пройссен Мюнстер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Ян
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Пройссен Мюнстер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
0
3
Ян
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Пройссен Мюнстер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
2
50%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
33%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
6
50%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0
Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2 Вилцинг - Ян 0:2 Ян - Рид 3:4 Веен Висбаден - Ян 1:2 Ян - Веен Висбаден 2:2 Ян - Саарбрюккен 0:1 Виктория Кельн - Ян 1:1 Фрайбург-2 - Ян 3:1 Ян - Динамо Дрезден 1:1 Ульм 1846 - Ян 1:0
Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5
Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0 Ферль - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Саарбрюккен 4:1 Виктория Кельн - Пройссен Мюнстер 3:5 Пройссен Мюнстер - Фрайбург-2 2:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Ян 1:3
Результаты матчей
Ян
Пройссен Мюнстер
Точный счет
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ян
Пройссен Мюнстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|6
|5
|1
|0
|12 - 6
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|14 - 6
|11
|5.
|1:2
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|14 - 9
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|11 - 12
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|12.
|1:2
|6
|1
|3
|2
|9 - 7
|6
|13.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|15.
|2:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|16.
|6
|1
|1
|4
|12 - 16
|4
|17.
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|18.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|1 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|2:1
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|10 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|1:2
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|7 - 4
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|9 - 9
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|1:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|1:2
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|17.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|2:1
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|2:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|14.
|1:2
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|2 - 11
|1
|18.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|4 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|4
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|4
|Дармштадт
|Вукотич Александар
|4
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|4
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2