  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Ян
0:1
Второй тайм: 61'
Пройссен Мюнстер
0'
25' Желтая карточка
Меес Джошуа
0:1
29' Гол
Гродовски Йоэль
38' Желтая карточка
Гейпль Андреас
45' Желтая карточка
Прёгер Кай
45' Желтая карточка
Гебхардт Феликс

Ход матча

14'
 
Гродовски Йоэль
Аменийдо Этьенн
23'
Bryan Hein
Шенфельдер Оскар
 
25'
 
Меес Джошуа
29'
0:1
Гродовски Йоэль
(Немет Ондраш)
38'
Гейпль Андреас
 
45'
Прёгер Кай
 
45'
Гебхардт Феликс
 
56'
Mansour Ouro-Tagba
Гейпль Андреас
 
56'
 
Thorben-Johannes Deters
Кьерева Даниэль
56'
 
Фридьонссон Хольмберт
Немет Ондраш

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Ян
Ничья
Пройссен Мюнстер
6.00
3.80
Реклама, fon.bet
3.10
Все Коэффициенты
1
Гебхардт
Феликс
11
Nico
Ochojski
4
Баллас
Флориан
16
Louis
Breunig
7
Шенфельдер
Оскар
15
Эрнст
Себастьян
8
Гейпль
Андреас
33
Прёгер
Кай
10
Вит
Кристиан
27
Котер
Доминик
30
Кюльветтер
Кристиан
1
Шенк
Джон
27
Jano
ter
Horst
16
Torge
Paetow
29
Lukas
Frenkert
2
Киркесков
Миккель
30
Аменийдо
Этьенн
7
Кьерева
Даниэль
20
Хендрикс
Йоррит
14
Макридис
Хараламбос
8
Меес
Джошуа
28
Немет
Ондраш
Ян
4-2-3-1
Пройссен Мюнстер
4-4-2

История личных встреч

Ян
Пройссен Мюнстер

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

Б3
1:3
Б3
2:1
Б3
0:1
Б3
3:1
Б3
3:0
Б3
0:1
Б3
2:0
Б3
0:0
Б3
2:1
Б3
2:0

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Среднее время на гол

50
112

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

60
112

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котер Доминик 1 0.17
Пройссен Мюнстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Меес Джошуа 2 0.33
Гродовски Йоэль 1 0.17
Фридьонссон Хольмберт 1 0.17
Torge Paetow 1 0.17
Батмаз Малик 1 0.17
Лоренц Марк 0 0
Thorben-Johannes Deters 0 0
Немет Ондраш 0 0
Lukas Frenkert 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баллас Флориан 2 0
Гейпль Андреас 2 0
Эрнст Себастьян 2 0
Прёгер Кай 2 0
Шенфельдер Оскар 2 0
Mansour Ouro-Tagba 0 1
Саллер Бенедикт 1 0
Кюльветтер Кристиан 1 0
Вит Кристиан 1 0
Nico Ochojski 1 0
Котер Доминик 1 0
Гебхардт Феликс 1 0
Пройссен Мюнстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоренц Марк 2 0
Меес Джошуа 2 0
Кулис Нико 2 0
Lukas Frenkert 2 0
Torge Paetow 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Баццоли Лука 1 0
Jano ter Horst 1 0

Результаты матчей

Ян
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Пройссен Мюнстер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Ян
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Пройссен Мюнстер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

0
3
Ян
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Пройссен Мюнстер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
2
50%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
33%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
6
50%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0
Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2 Вилцинг - Ян 0:2 Ян - Рид 3:4 Веен Висбаден - Ян 1:2 Ян - Веен Висбаден 2:2 Ян - Саарбрюккен 0:1 Виктория Кельн - Ян 1:1 Фрайбург-2 - Ян 3:1 Ян - Динамо Дрезден 1:1 Ульм 1846 - Ян 1:0
Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5
Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0 Ферль - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Саарбрюккен 4:1 Виктория Кельн - Пройссен Мюнстер 3:5 Пройссен Мюнстер - Фрайбург-2 2:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Ян 1:3

Результаты матчей

Ян
Пройссен Мюнстер

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ян
Пройссен Мюнстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карлсруэ
 2:1 6 5 1 0 12 - 6 16
2.
Фортуна
 6 4 2 0 9 - 3 14
3.
Падерборн
 6 3 3 0 11 - 7 12
4.
Гамбург
 6 3 2 1 14 - 6 11
5.
Магдебург
 1:2 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Ганновер 96
 6 3 1 2 7 - 4 10
7.
Герта
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Гройтер Фюрт
 6 2 3 1 10 - 6 9
9.
Кёльн
 6 2 2 2 14 - 9 8
10.
Кайзерслаутерн
 6 2 2 2 11 - 12 8
11.
Нюрнберг
 6 2 1 3 8 - 12 7
12.
Эльвeрсберг
 1:2 6 1 3 2 9 - 7 6
13.
Пройссен Мюнстер
 1:0 6 1 2 3 6 - 11 5
14.
Дармштадт
 6 1 2 3 8 - 14 5
15.
Ульм 1846
 2:1 6 1 1 4 5 - 8 4
16.
Шальке 04
 6 1 1 4 12 - 16 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 1 4 6 - 16 4
18.
Ян
 0:1 6 1 0 5 1 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Карлсруэ
 2:1 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 3 2 1 0 10 - 2 7
4.
Падерборн
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Гройтер Фюрт
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Эльвeрсберг
 1:2 3 1 1 1 7 - 4 4
8.
Кёльн
 3 1 0 2 7 - 4 3
9.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
10.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Герта
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Ян
 0:1 3 1 0 2 1 - 5 3
13.
Нюрнберг
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
Пройссен Мюнстер
 1:0 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Магдебург
 1:2 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
17.
Дармштадт
 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Ульм 1846
 2:1 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 1:2 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Фортуна
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Герта
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Карлсруэ
 2:1 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 4 - 4 6
6.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
7.
Падерборн
 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Ульм 1846
 2:1 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Пройссен Мюнстер
 1:0 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Дармштадт
 3 1 0 2 6 - 10 3
14.
Эльвeрсберг
 1:2 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Шальке 04
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Айнтрахт Бр
 3 0 1 2 2 - 11 1
18.
Ян
 0:1 3 0 0 3 0 - 9 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 4 (1)
Гамбург Глацель Роберт 4
Весь список

Топ нарушителей
Карлсруэ Рапп Николай 4
Герта Зефёйк Дейовайсио 4
Дармштадт Вукотич Александар 4
Нюрнберг Кастроп Йенс 4
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 55'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 53'
    Гебхардт Феликс получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Прёгер Кай получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Ян
Ничья
Пройссен Мюнстер
6.00
3.80
Реклама, fon.bet
3.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ян 0:1 Пройссен Мюнстер онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ян
Пройссен Мюнстер
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный