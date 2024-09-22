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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 12500
Ян
0:3
Конец матча
Пройссен Мюнстер
0'
25' Желтая карточка
Меес Джошуа
0:1
29' Гол
Гродовски Йоэль
38' Желтая карточка
Гейпль Андреас
45' Желтая карточка
Прёгер Кай
45' Желтая карточка
Гебхардт Феликс
0:2
60' Гол
Макридис Хараламбос
0:3
71' Гол
Фридьонссон Хольмберт
90'+4
1
Гебхардт
Феликс
11
Nico
Ochojski
4
Баллас
Флориан
16
Louis
Breunig
7
Шенфельдер
Оскар
15
Эрнст
Себастьян
8
Гейпль
Андреас
33
Прёгер
Кай
10
Вит
Кристиан
27
Котер
Доминик
30
Кюльветтер
Кристиан
1
Шенк
Джон
27
Jano
ter
Horst
16
Torge
Paetow
29
Lukas
Frenkert
2
Киркесков
Миккель
30
Аменийдо
Этьенн
7
Кьерева
Даниэль
20
Хендрикс
Йоррит
14
Макридис
Хараламбос
8
Меес
Джошуа
28
Немет
Ондраш
Ян
4-2-3-1
Пройссен Мюнстер
4-4-2

История личных встреч

Ян
Пройссен Мюнстер

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

Б3
1:3
Б3
2:1
Б3
0:1
Б3
3:1
Б3
3:0
Б3
0:1
Б3
2:0
Б3
0:0
Б3
2:1
Б3
2:0

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Среднее время на гол

50
112

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

60
112

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котер Доминик 1 0.17
Пройссен Мюнстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фридьонссон Хольмберт 2 0.33
Меес Джошуа 2 0.33
Гродовски Йоэль 1 0.17
Torge Paetow 1 0.17
Макридис Хараламбос 1 0.17
Батмаз Малик 1 0.17
Thorben-Johannes Deters 0 0
Лоренц Марк 0 0
Немет Ондраш 0 0
Lukas Frenkert 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баллас Флориан 2 0
Гейпль Андреас 2 0
Эрнст Себастьян 2 0
Прёгер Кай 2 0
Шенфельдер Оскар 2 0
Mansour Ouro-Tagba 0 1
Саллер Бенедикт 1 0
Кюльветтер Кристиан 1 0
Вит Кристиан 1 0
Nico Ochojski 1 0
Котер Доминик 1 0
Гебхардт Феликс 1 0
Пройссен Мюнстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоренц Марк 2 0
Меес Джошуа 2 0
Кулис Нико 2 0
Lukas Frenkert 2 0
Torge Paetow 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Баццоли Лука 1 0
Jano ter Horst 1 0

Результаты матчей

Ян
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Пройссен Мюнстер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Ян
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Пройссен Мюнстер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

0
3
Ян
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Пройссен Мюнстер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
2
50%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Пропущено

15
11
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
4
27%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
6
40%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0
Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2 Вилцинг - Ян 0:2 Ян - Рид 3:4 Веен Висбаден - Ян 1:2 Ян - Веен Висбаден 2:2 Ян - Саарбрюккен 0:1 Виктория Кельн - Ян 1:1 Фрайбург-2 - Ян 3:1 Ян - Динамо Дрезден 1:1 Ульм 1846 - Ян 1:0
Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5
Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0 Ферль - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Саарбрюккен 4:1 Виктория Кельн - Пройссен Мюнстер 3:5 Пройссен Мюнстер - Фрайбург-2 2:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Ян 1:3

Результаты матчей

Ян
Пройссен Мюнстер

Точный счет

0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Ян
Пройссен Мюнстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Карлсруэ
 6 4 2 0 12 - 7 14
3.
Магдебург
 6 3 3 0 13 - 6 12
4.
Падерборн
 6 3 3 0 11 - 7 12
5.
Гамбург
 6 3 2 1 14 - 6 11
6.
Ганновер 96
 6 3 1 2 7 - 4 10
7.
Герта
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Гройтер Фюрт
 6 2 3 1 10 - 6 9
9.
Кёльн
 6 2 2 2 14 - 9 8
10.
Кайзерслаутерн
 6 2 2 2 11 - 12 8
11.
Нюрнберг
 6 2 1 3 8 - 12 7
12.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 9 - 8 6
13.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 8 - 11 5
14.
Дармштадт
 6 1 2 3 8 - 14 5
15.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
16.
Шальке 04
 6 1 1 4 12 - 16 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 1 4 6 - 16 4
18.
Ян
 6 1 0 5 1 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 3 2 1 0 10 - 2 7
4.
Падерборн
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Гройтер Фюрт
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 7 - 5 4
8.
Кёльн
 3 1 0 2 7 - 4 3
9.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
10.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Герта
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Нюрнберг
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Ян
 3 1 0 2 1 - 7 3
14.
Магдебург
 3 0 3 0 4 - 4 3
15.
Пройссен Мюнстер
 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
17.
Дармштадт
 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Ульм 1846
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Фортуна
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Герта
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
Карлсруэ
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Падерборн
 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Ульм 1846
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Пройссен Мюнстер
 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Дармштадт
 3 1 0 2 6 - 10 3
14.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Шальке 04
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Айнтрахт Бр
 3 0 1 2 2 - 11 1
18.
Ян
 3 0 0 3 0 - 9 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 4 (1)
Гамбург Глацель Роберт 4
Весь список

Топ нарушителей
Карлсруэ Рапп Николай 4
Герта Зефёйк Дейовайсио 4
Дармштадт Вукотич Александар 4
Нюрнберг Кастроп Йенс 4
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 55'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Где смотреть матч Ян 0:3 Пройссен Мюнстер онлайн

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