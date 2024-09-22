Тур: 5. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Феличиани Эрманно
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
99
Свилар
Миле
19
Челик
Зеки
21
Дибала
Пауло
11
Довбик
Артём
40
Окойе
Мадука
29
Бийол
Яка
22
Бреннер
- Основной состав
-
99 Свилар МилеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Челик ЗекиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоПолузащитник
-
11 Довбик АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
98 Райан МэттьюВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
-
26 Даль СамуэльЗащитник
-
66 Сангаре БубаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
18 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Окойе МадукаВратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 БреннерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эбосс ЭнцоЗащитник
- Защитник
-
77 Модесто РуйЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Атта АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Браво ИкерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Рома
Удинезе
25 матчей
96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
64%
20%
16%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
68%
16%
16%
17 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 10 побед
35 матчей
68.6%
8.6%
22.8%
24 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.7%
40%
14.3%
16 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
48.6%
22.9%
28.5%
17 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
23
Голов в среднем за матч
2.35
1.28
Среднее время на гол
38
70
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.06
0.88
Среднее время на гол
85
102
Всего голов
59
38
Голов в среднем за матч
1.69
1.09
Тотал матчей
2.5
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
53
82
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шомуродов Элдор
|1
|0.25
|Довбик Артём
|1
|0.25
|Бальданци Томмазо
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Товен Флорьян
|3
|0.75
|Лукка Лоренцо
|2
|0.5
|Бреннер
|1
|0.25
|Джанетти Лаутаро
|1
|0.25
|Камара Хассан
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Дэвис Кинан
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Росси Даниэле
|1
|1
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Манчини Джанлука
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Писилли Никколо
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джанетти Лаутаро
|3
|0
|Камара Хассан
|1
|1
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0
|Дэвис Кинан
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Окойе Мадука
|1
|0
|Лукка Лоренцо
|1
|0
|Браво Икер
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Результаты матчей
Рома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Удинезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Удинезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Рома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Удинезе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0
Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1
Удинезе
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Парма - Удинезе 2:3 Удинезе - Комо 1:0 Удинезе - Лацио 2:1 Болонья - Удинезе 1:1
Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 Удинезе - Истра 1961 4:1 Удинезе - Билье 5:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лечче - Удинезе 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Рома 1:2
Результаты матчей
Рома
Удинезе
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Рома
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|2.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 0
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|17.
|0:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|11.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|18.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|19.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|4
|Аталанта
|Ретеги Матео
|4
|Удинезе
|Товен Флорьян
|3 (1)
|Лацио
|Кастельянос Валентин
|3
|Верона
|Москера Даниэль
|3
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Монца
|Иццо Армандо
|3
|Удинезе
|Джанетти Лаутаро
|3
|Верона
|Дуда Ондрей
|3
|Фиорентина
|Мандрагора Роландо
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рома 0:0 Удинезе
Исход игры
Рома
84.9% (101)
Ничья
6.7% (8)
Удинезе
8.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
56.36% (62)
Меньше
43.64% (48)
Обе команды забьют
Да
63.64% (70)
Нет
36.36% (40)
Популярный счёт
2:1 Рома
43.7% (52)
2:0 Рома
16.8% (20)
1:0 Рома
15.1% (18)
1:1 Ничья
6.7% (8)
1:2 Удинезе
5.9% (7)
3:1 Рома
2.5% (3)
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