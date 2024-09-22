  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Феличиани Эрманно
Рома
0:0
Первый тайм: 1'
Удинезе
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 117
Рома 85.5% (100)
X 7.7% (9)
Удинезе 6.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Удинезе
1.70
5.35
Реклама, zenit.win
5.40
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Свилар
Миле
23
Манчини
Джанлука
5
Н'Дика
Эван
3
Анхелиньо
Хосе
19
Челик
Зеки
61
Писилли
Никколо
4
Кристанте
Бриан
7
Пеллегрини
Лоренцо
92
Эль-Шаарави
Стефан
21
Дибала
Пауло
11
Довбик
Артём
40
Окойе
Мадука
31
Кристенсен
Томас
29
Бийол
Яка
27
Кабаселе
Кристиан
19
Эхизибуэ
Кингсли
11
Камара
Хассан
25
Карлстрём
Йеспер
32
Эккеленкамп
Юрген
10
Товен
Флорьян
22
Бреннер
17
Лукка
Лоренцо
Рома
3-5-1-1
Удинезе
3-4-2-1

История личных встреч

Рома
Удинезе

25 матчей

96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64%
20%
16%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68%
16%
16%
17 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 10 побед

35 матчей

68.6%
8.6%
22.8%
24 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.7%
40%
14.3%
16 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

48.6%
22.9%
28.5%
17 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:2
СA
3:1
СA
3:0
СA
4:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:4
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
3:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:3
СA
3:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:0
К
1:0
СA
4:2
К
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:3

Голы

Всего голов

40
23

Голов в среднем за матч

2.35
1.28

Среднее время на гол

38
70

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.06
0.88

Среднее время на гол

85
102

Всего голов

59
38

Голов в среднем за матч

1.69
1.09

Тотал матчей

2.5
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

53
82

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шомуродов Элдор 1 0.25
Довбик Артём 1 0.25
Бальданци Томмазо 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Товен Флорьян 3 0.75
Лукка Лоренцо 2 0.5
Бреннер 1 0.25
Джанетти Лаутаро 1 0.25
Камара Хассан 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Дэвис Кинан 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Росси Даниэле 1 1
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Манчини Джанлука 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Писилли Никколо 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джанетти Лаутаро 3 0
Камара Хассан 1 1
Эхизибуэ Кингсли 2 0
Дэвис Кинан 1 0
Бийол Яка 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Земура Джордан 1 0
Окойе Мадука 1 0
Лукка Лоренцо 1 0
Браво Икер 1 0
Kosta Runjaic 1 0

Результаты матчей

Рома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Удинезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Удинезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Рома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Удинезе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0
Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1
Удинезе
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Парма - Удинезе 2:3 Удинезе - Комо 1:0 Удинезе - Лацио 2:1 Болонья - Удинезе 1:1
Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 Удинезе - Истра 1961 4:1 Удинезе - Билье 5:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лечче - Удинезе 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Рома 1:2

Результаты матчей

Рома
Удинезе

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Рома
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Удинезе
 0:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
3.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
4.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 6 - 0 9
5.
Эмполи
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
6.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7.
Лацио
 Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
8.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
9.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
10.
Фиорентина
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
11.
Болонья
 Заявка 5 1 3 1 6 - 8 6
12.
Милан
 Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
13.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14.
Дженоа
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Лечче
 Заявка 5 1 2 2 3 - 8 5
16.
Венеция
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
17.
Рома
 0:0 Заявка 5 0 4 1 2 - 3 4
18.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
19.
Комо
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
20.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Удинезе
 0:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Ювентус
 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
6.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Милан
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
8.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
11.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Дженоа
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
18.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
19.
Рома
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Удинезе
 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Рома
 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
11.
Интер Милан
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Парма
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Фиорентина
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Лечче
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Комо
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
19.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Лацио
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Удинезе Товен Флорьян 3 (1)
Лацио Кастельянос Валентин 3
Верона Москера Даниэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Дженоа Де Винтер Кони 4
Монца Иццо Армандо 3
Удинезе Джанетти Лаутаро 3
Верона Дуда Ондрей 3
Фиорентина Мандрагора Роландо 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки. Римский клуб провалил начало нового сезона и уже убрал Даниэля Де Росси и с поста главного тренера. "Удинезе" в свою очередь выиграл уже три матча подряд и пока что явно не собирается сбавлять обороты. 
  • Первый тайм
  • 1'
    Кристенсен Томас ослабляет давление, выбив мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Рома начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 1'
    Минута молчания состоится перед началом матча.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится победой Рома.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.67. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.67 ПОСТАВИТЬ
Где смотреть матч Рома 0:0 Удинезе онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Рома 0:0 Удинезе

Исход игры
Рома
84.9% (101)
Ничья
6.7% (8)
Удинезе
8.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
56.36% (62)
Меньше
43.64% (48)
Обе команды забьют
Да
63.64% (70)
Нет
36.36% (40)
Популярный счёт
2:1 Рома
43.7% (52)
2:0 Рома
16.8% (20)
1:0 Рома
15.1% (18)
1:1 Ничья
6.7% (8)
1:2 Удинезе
5.9% (7)
3:1 Рома
2.5% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Рома
Удинезе
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный