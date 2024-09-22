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Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки. Римский клуб провалил начало нового сезона и уже убрал Даниэля Де Росси и с поста главного тренера. "Удинезе" в свою очередь выиграл уже три матча подряд и пока что явно не собирается сбавлять обороты.