Тур: 5. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Мариани Маурицио
0:0
Первый тайм: 3'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
16
Меньян
Майк
19
Эрнандес
Тео
29
Фофана
Юссуф
10
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Тареми МехдиНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
-
29 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ноа РавьерВратарь
- Вратарь
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Окафор НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Интер Милан
Милан
31 матч
90.3%
9.7%
3.5527136788005E-15%
28 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.3%
25.8%
12.9%
19 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
67.7%
16.1%
16.2%
21 победа 5 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
68.4%
31.6%
0 побед 13 ничьих 11 побед
50 матчей
56%
16%
28%
28 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
38%
38%
24%
19 побед 19 ничьих 12 побед
Второй тайм
42%
36%
22%
21 победа 18 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
34
Голов в среднем за матч
1.86
1.17
Среднее время на гол
48
76
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
0.93
0.9
Среднее время на гол
96
99
Всего голов
66
53
Голов в среднем за матч
1.32
1.06
Тотал матчей
2.5
46
Больше 92%
Меньше 8%
4
31
Больше 62%
Меньше 38%
19
24
Больше 48%
Меньше 52%
26
9
Больше 18%
Меньше 82%
41
6
Больше 12%
Меньше 88%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
Среднее время на гол
68
84
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|4
|1
|Барелла Николо
|1
|0.25
|Дармиан Маттео
|1
|0.25
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.25
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.25
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Тареми Мехди
|0
|0
|Фраттези Давиде
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пулишич Кристиан
|2 (1)
|0.5
|Леау Рафаэл
|1
|0.25
|Абрахам Тэмми
|1 (1)
|0.25
|Мората Альваро
|1
|0.25
|Эрнандес Тео
|1
|0.25
|Окафор Ноа
|1
|0.25
|Фофана Юссуф
|1
|0.25
|Павлович Страхинья
|1
|0.25
|Рейндерс Тиджани
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Аслани Кристьян
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мората Альваро
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Эмерсон Жуниор
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Фофана Юссуф
|1
|0
|Павлович Страхинья
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
7
Интер Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
4
57%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
29%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
25%
2
20%
1-15
1
13%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0
Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 2:0
Милан
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1
Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3
Результаты матчей
Интер Милан
Милан
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|4.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 3
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 0
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|10.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 6
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|11.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|19.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|4
|Аталанта
|Ретеги Матео
|4
|Удинезе
|Товен Флорьян
|3 (1)
|Лацио
|Кастельянос Валентин
|3
|Верона
|Москера Даниэль
|3
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Монца
|Иццо Армандо
|3
|Удинезе
|Джанетти Лаутаро
|3
|Верона
|Дуда Ондрей
|3
|Фиорентина
|Мандрагора Роландо
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Милан
Исход игры
Интер Милан
73% (92)
Ничья
19.8% (25)
Милан
7.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
66.96% (75)
Меньше
33.04% (37)
Обе команды забьют
Да
79.46% (89)
Нет
20.54% (23)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
48.4% (61)
1:1 Ничья
11.9% (15)
1:0 Интер Милан
7.9% (10)
2:0 Интер Милан
7.9% (10)
2:2 Ничья
3.2% (4)
1:2 Милан
3.2% (4)
3:2 Интер Милан
1.6% (2)
3:1 Интер Милан
1.6% (2)
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