Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Милан" продолжает лихорадить под руководством Паулу Фонсеки, который каждый раз ротирует состав как угодно. "Интер" на фоне нынешних "дьяволов" выглядят более предпочтительно, но конечно же далеко не факт, что в дерби команда Симоне Индзаги легко наберёт три очка.

Из центра поля последовал заброс на ход Дюфрису по правому флангу, Дензел зацепился за мяч, но затем его накрыл Томори и в подкате выбил мяч на угловой.

Димарко с углового выполнил подачу на ближний угол ворот, Федерико пытался даже закрутить мяч в створ, но в итоге мяч попал в сетку с внешней стороны.

До матча

— Напомним, что сегодня матч начнётся с минуты молчания в память о недавно скончавшемся бывшем форварде сборной Италии Сальваторе Скиллачи. В карьеру игрока Скиллачи играл за "Интер" с 1992 по 1994 год, за 30 матчей в составе миланского клуба он забил 11 голов.

— Главным арбитром на этот матч назначен Маурицио Мариани из Рима. Помогать ему на бровках будут Даниэле Биндони и Альберто Тегони. Резервным арбитром на этот матч назначен Джованни Айрольди из Мольфетты.

— Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на центральном матче пятого тура Серии А. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в миланском дерби между "Интером" и "Миланом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.

Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 48.4% пользователей.

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