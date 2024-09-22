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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Интер Милан
0:0
Первый тайм: 3'
Милан
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 123
Интер Милан 73.2% (90)
X 19.5% (24)
Милан 7.3% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Интер Милан
Ничья
Милан
4.10
4.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Зоммер
Янн
28
Павар
Бенжамен
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
9
Тюрам
Маркус
10
Мартинес
Лаутаро
16
Меньян
Майк
22
Эмерсон
Жуниор
46
Габбия
Маттео
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
14
Рейндерс
Тиджани
29
Фофана
Юссуф
11
Пулишич
Кристиан
7
Мората
Альваро
10
Леау
Рафаэл
90
Абрахам
Тэмми
Интер Милан
3-5-2
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Интер Милан
Милан

31 матч

90.3%
9.7%
3.5527136788005E-15%
28 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.3%
25.8%
12.9%
19 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.7%
16.1%
16.2%
21 победа 5 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

68.4%
31.6%
0 побед 13 ничьих 11 побед

50 матчей

56%
16%
28%
28 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

38%
38%
24%
19 побед 19 ничьих 12 побед

Второй тайм

42%
36%
22%
21 победа 18 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:2
СA
5:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:2
СA
1:0
С
0:3
СA
3:2
К
3:0
К
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:3
К
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
0:2
СA
2:3
СA
1:0
СA
0:0
К
1:0
СA
3:2
СA
2:2
СA
2:2
СA
3:0
ТСН
1:0
ТМК
0:1
СA
1:0
ТМК
2:1
МКЧ
1:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
2:1
СA
4:2
СA
0:1
С
2:1
СA
3:0
СA
0:1
ТМС
0:0
СA
2:0
СA
0:4
ТМС
0:1
ТМС
0:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

39
34

Голов в среднем за матч

1.86
1.17

Среднее время на гол

48
76

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

0.93
0.9

Среднее время на гол

96
99

Всего голов

66
53

Голов в среднем за матч

1.32
1.06

Тотал матчей

2.5
46
Больше 92%
Меньше 8%
4
31
Больше 62%
Меньше 38%
19
24
Больше 48%
Меньше 52%
26
9
Больше 18%
Меньше 82%
41
6
Больше 12%
Меньше 88%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
47

Среднее время на гол

68
84

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 4 1
Барелла Николо 1 0.25
Дармиан Маттео 1 0.25
Дюмфрис Дензел 1 0.25
Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.25
Павар Бенжамен 0 0
Тареми Мехди 0 0
Фраттези Давиде 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулишич Кристиан 2 (1) 0.5
Леау Рафаэл 1 0.25
Абрахам Тэмми 1 (1) 0.25
Мората Альваро 1 0.25
Эрнандес Тео 1 0.25
Окафор Ноа 1 0.25
Фофана Юссуф 1 0.25
Павлович Страхинья 1 0.25
Рейндерс Тиджани 0 0
Муса Юнус 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Аслани Кристьян 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мората Альваро 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Йович Лука 1 0
Эмерсон Жуниор 1 0
Габбия Маттео 1 0
Фофана Юссуф 1 0
Павлович Страхинья 1 0
Терраччано Филиппо 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
7
Интер Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
4
57%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
29%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
25%
2
20%
1-15
1
13%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0
Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 2:0
Милан
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1
Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3

Результаты матчей

Интер Милан
Милан

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
3.
Удинезе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
4.
Интер Милан
 0:0 Заявка 5 2 3 0 9 - 3 9
5.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 6 - 0 9
6.
Эмполи
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
7.
Лацио
 Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
8.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
9.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
10.
Милан
 0:0 Заявка 5 1 3 1 9 - 6 6
11.
Рома
 Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
12.
Фиорентина
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
13.
Болонья
 Заявка 5 1 3 1 6 - 8 6
14.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
15.
Дженоа
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16.
Лечче
 Заявка 5 1 2 2 3 - 8 5
17.
Венеция
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
18.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
19.
Комо
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
20.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Удинезе
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Ювентус
 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
6.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Милан
 0:0 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
8.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
11.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Рома
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
13.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
17.
Дженоа
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
19.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
20.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
5.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
11.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Интер Милан
 0:0 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Милан
 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
Парма
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Фиорентина
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Лечче
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Комо
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
19.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Лацио
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Удинезе Товен Флорьян 3 (1)
Лацио Кастельянос Валентин 3
Верона Москера Даниэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Дженоа Де Винтер Кони 4
Монца Иццо Армандо 3
Удинезе Джанетти Лаутаро 3
Верона Дуда Ондрей 3
Фиорентина Мандрагора Роландо 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    3'
    Димарко с углового выполнил подачу на ближний угол ворот, Федерико пытался даже закрутить мяч в створ, но в итоге мяч попал в сетку с внешней стороны. 
  • 2'
    Из центра поля последовал заброс на ход Дюфрису по правому флангу, Дензел зацепился за мяч, но затем его накрыл Томори и в подкате выбил мяч на угловой. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Милан" продолжает лихорадить под руководством Паулу Фонсеки, который каждый раз ротирует состав как угодно. "Интер" на фоне нынешних "дьяволов" выглядят более предпочтительно, но конечно же далеко не факт, что в дерби команда Симоне Индзаги легко наберёт три очка. 
  • Первый тайм
  • 2'
    Томори Фикайо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 1'
    Ачерби Франческо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Милан начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 1'
    Минута молчания состоится перед началом матча.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 48.4% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Милан

Исход игры
Интер Милан
73% (92)
Ничья
19.8% (25)
Милан
7.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
66.96% (75)
Меньше
33.04% (37)
Обе команды забьют
Да
79.46% (89)
Нет
20.54% (23)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
48.4% (61)
1:1 Ничья
11.9% (15)
1:0 Интер Милан
7.9% (10)
2:0 Интер Милан
7.9% (10)
2:2 Ничья
3.2% (4)
1:2 Милан
3.2% (4)
3:2 Интер Милан
1.6% (2)
3:1 Интер Милан
1.6% (2)
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